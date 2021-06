Končím, na shledanou, děkuji pěkně. Václav Klaus předčasně odešel z rozhlasového rozhovoru

Jak to bylo na přelomu devadesátých let s půjčkou tehdejšímu Sovětskému svazu, kdo o ní rozhodoval a kdo z federální vlády o detailech transakce věděl? Jaký bude konečný účet za pandemii a jak se můžeme vypořádat s rekordními schodky státního rozpočtu? Toto měla být témata, která chtěl moderátor Vladimír Kroc probírat v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu Českého rozhlasu s exprezidentem Václavem Klausem. Klaus však ze studia odešel předčasně.

Úvodem se moderátor Klause ptal, zda chystá návrat do aktivní politiky. „Jsem ve veřejném životě a nepřímo v politice permanentně. A i tento můj rozhovor je politický, když jste zmínil témata, která chcete diskutovat,“ začal Klaus. Moderátor následně přešel k textu serveru Aktuálně.cz a Hospodářských novin, kdy Klaus měl v roce 1989 jako federální ministr financí poskytnout půjčku Sovětskému svazu. Klaus to považuje za lži, navíc dodává, že tyto lži mají zabránit jeho případnému návratu do politiky.

„Celá tahle kauza je opravdu nesmyslný výmysl nějakých aktivistických novinářů Hospodářských novin, kteří stojí opravdu na druhé straně barikády než já, a jestli se hrozí při permanentních otázkách, které dostávám, jestli budu kandidovat na to či ono, tak se hrozí mého návratu do politiky stranické, řekněme, že se přinutili k tomu, aby spustili tuto snůšku lží,“ sdělil Klaus se slovy, že spousta lidí se jeho návratu obává.

„Pojďme raději k podstatě toho sporu, k té snůšce lží, které tady vznikly. Za prvé: mnohokrát jsem řekl, že jsme si to nikdo vůbec nepamatovali. Protože to vzniklo mimo nás a tu smlouvu jsme nikdo z nás nikdy fyzicky neviděl. A proto jsme k ní nic rozumného říct nejdříve neuměli. Ukazuje se dodatečně, že tehdy dokonce takové půjčky, které byly zbožového charakteru, zbožového, nikoliv finančního charakteru, domlouvalo federální Ministerstvo zahraničního obchodu a vůbec ne Ministerstvo financí, takže vůbec od začátku ta myšlenka útočit tím na mě je absolutně, absolutně nesmyslná,“ začal Klaus.

„Je důležité to vysvětlit, to jistě. Ale jenom mně pořád vrtá hlavou, kdo a proč by na vás teď tímto způsobem útočil?“ zeptal se moderátor. „To zkuste investigativně novinařit... mám teorii, že pořád mnoha lidem vadím, protože se nepřetržitě objevují ty úvahy o tom, jestli přijdu do těchto parlamentních voleb, či voleb prezidentských, tak je to pokus prostě zaútočit na mě,“ dodal Klaus.

Útoky na novináře

Moderátor následně Klause vyzval k tomu, aby osvětlil, k čemu mělo dojít před 32 lety. Podle protikorupční organizace odešla do Sovětského svazu částka dvou milionů takzvaných převoditelných rublů. Už v tuto chvíli Klaus moderátora přerušil s tím, že chce mluvit, jinak nemá cenu pokračovat v rozhovoru.

„Od začátku mluvíte o jakési půjčce, já jsem nikdy nikomu žádnou půjčku nedal, tedy Sovětskému svazu žádnou půjčku nedal. V žádném případě nešlo o žádné miliardy dolarů. Nebyla to půjčka, že by šly nějaké peníze do Sovětského svazu, i když opakuji: já jsem s tím neměl nic společného. Nešlo o žádné peníze, které by šly do Sovětského svazu, šlo výlučně o otevření úvěrového rámce, že když tam budeme dodávat naše výrobky, tak někdy budou splaceny. Čili nikdo neposlal, a to tisíckrát opakuji, žádné peníze do Sovětského svazu. Pořád to hloupí novináři, kteří mají zakryté uši, to nechtějí vzít,“ rozčílil se Klaus.

„Jestli jsme něco posílali, ne ministr financí, ale naše podniky, jestli dále vyvážely do Sovětského svazu, tak jedině to jsme dělali. Naše podniky vyvážely do Sovětského svazu a uzavřela se nějaká dohoda, že to je na úvěr, který bude do tehdy a do tehdy splacen,“ řekl Klaus.

„Byl ten úvěr čerpán?“ ptal se dále k úvěru moderátor. „Úvěr byl samozřejmě čerpán, protože celá řada – nikdo z nás netušil, který z našich podniků, jestli Tatra, nebo Zetor nebo Škodovka nebo co – nadále vyvážela do Sovětského svazu, stejně jako jsme spoustu věcí dováželi ze Sovětského svazu, tak samozřejmě tyto podniky nadále vyvážely a 17. listopadem nenastal žádný konec světa a ekonomické vztahy nejen se Sovětským svazem a se spousou dalších zemí dále pokračovaly. Bylo to jenom otevření úvěrového rámce a někdy potom nastaly problémy, kdy ty peníze budou splaceny,“ vysvětloval Klaus.

Klaus: Divím se, že se nestydíte

Když se jej moderátor zeptal, zda on jako tehdejší federální ministr financí ten úvěr otevřel, odpověděl: „Vy jste blázen skutečně a neposloucháte...,“ řekl Klaus a snažil se vysvětlit, že nic takového nemohl otevírat. „To bylo v gesci Ministerstva zahraničního obchodu. Ministerstvo financí s tím nemělo vůbec nic společného, takže i kdybych byl členem Adamcovy vlády, jako že jsem nebyl, tak jsem nic takového nemohl otevírat. To byla akce Ministerstva zahraničního obchodu. Já nula, právě proto jsem tím byl zaskočen před měsícem, když jsem o tom začal jednat s Hospodářskými novinami,“ podotkl Klaus. „Vy opakujete naprosto nesmyslně pořád stejné věci. Snažíte se prodlužovat lži. A je to trapné a smutné. A divím se, že se nestydíte dívat se mi do očí,“ rozčiloval se Klaus.

„Nestydím,“ odvětil moderátor a pokračoval: „Autoři článku se mají opírat o dokumenty, které mají svědčit o tom, že šéf tehdejší ČSOB Rostislav Petráš vás jako nového ministra financí v dopise osobně žádal, aby mu ministerstvo sdělilo, jak bude ten převod peněz v těch převoditelných rublech korunově financován. Redakce Hospodářských novin vám dala tento dokument k dispozici."

„Chcete odpověď, nebo chcete mluvit nepřetržitě?“ reagoval Klaus na další otázku, kdy podle něj nejde o žádný důkaz. „Dokument jsem uviděl teď před měsícem, kdy mi ho poslaly Hospodářské noviny. Hlupáci, ekonomičtí hlupáci nevědí o tom, že Petráš se jako naše domácí banka kryl tím, že se ptal, kdo bude této bance ČSOB, de facto orgánu státu v tu chvíli, krýt problém, až nějaký problém nastane. Uvolnění půjčky nemělo se mnou vůbec nic společného a každý, kdo je trošku ekonomicky vzdělán, to ví,“ podotkl dále Klaus. Moderátor se však nedal a ptal se dál: „Ta komunikace proběhla? Ten dopis jste dostal, četl a nějak jste na něj odpověděl.“

„Nevím, jestli jsem na něj odpověděl, netuším. Ten dopis byl poslán na Ministerstvo financí ještě dříve, než jsem se stal ministrem financí. Nevzpomínám si mezi deseti tisíci dopisů, jestli tento dopis jsem dostal. Ale v každém případě tento dopis se vůbec netýkal toho, jestli – a jak budeme kdy splácet tuto půjčku Sovětskému svazu. Ten se týkal vnitřních vztahů mezi subjekty Československa tehdejšími. Nezkoušejte na mě Petráše, já dobře znám Petráše, protože se mnou hrál volejbal. Nezkoušejte tyhle hry! Lžete záměrně s ostatními soudruhy z Hospodářských novin. Asi k nim do jejich klanu patříte,“ rozčílil se Klaus. Moderátor to odmítl a stále se snažil dozvědět, zda si Klaus na komunikaci vzpomíná.

„Je to celé překrouceno, vůbec nešlo o půjčku Sovětskému svazu,“ trval si na svém Klaus. „Ale ta komunikace proběhla?“ zeptal se moderátor. „Vy jste se zbláznil snad a já nevím, jestli má cenu v tom pokračovat,“ řekl Klaus. Moderátor pak chtěl pokračovat a ptal se, zda Klaus podpoří, aby byly dokumenty kolem celé věci kompletně zveřejněny. „Pane kolego, končím, protože myšlenka toho, že jsme něco tajili, končím, na shledanou, děkuji pěkně,“ odešel Klaus ze studia se slovy, že nechce pokračovat v rozhovoru. „S vámi určitě ne,“ zní poslední slova Klause. Pořad Dvacet minut Radiožurnálu tak skončil předčasně, moderátor se s Klausem rozloučil a pustil písničku.

