Konec Bidena? To by bylo zlé, varuje odborník. Trumpa soud nezničí

Donald Trump byl v New Yorku odsouzen za 34 trestných činů falšování obchodních záznamů z doby prezidentské kampaně v roce 2016 a komentátoři a politologové se nyní přou, jak to může ovlivnit podzimní prezidentské volby. Podle Dr. Allana Lichtmana je ale na takové předpovědi zatím brzy.

Jisté je ale podle něj to, že Trumpovu voličskou základnu rozsudek příliš neovlivní. Klíčová tak spíše bude reakce voličů mimo tvrdá jádra republikánů a demokratů. Jde o lidi, kteří dosud nemají jasnou preferenci a odsouzený prezident by pro ně mohla být nepřekročitelná mez. „Nevíme, jak to může ovlivnit umírněné a nezávislé voliče. Aktuální predikce politologů o ničem nevypovídají,“ prohlásil Lichtman pro televizi Fox News.

Slova historika z Americké univerzity ve Washingtonu přitom nelze brát na lehnou váhu, protože podle svého matematického modelu nazvaného Klíče od Bílého domu správně předpověděl výsledek devíti z posledních deseti amerických prezidentských voleb. Vzorec, podle kterého od roku 1984 správně předpovídá téměř všechny prezidentské volby, vyvinul v roce 1981 společně s matematikem Vladimírem Keilisem-Borokem a vychází z jejich analýzy prezidentských voleb od roku 1860.

Tento vzorec pomohl Lichtmanovi správně předpovědět, že v roce 2016 zvítězí Trump, i když průzkumy i političtí komentátoři favorizovali demokratku Hillary Clintonovou. Předtím tvrdil, že prezident Barack Obama vyhraje znovuzvolení, když byl favorizován republikán Mitt Romney. A volby v roce 2020 správně předpověděl pro Bidena.

„Prezidentské volby bereme ne jako Carter versus Reagan, republikán versus demokrat, liberál versus konzervativec, ale v naplnění konkrétních předem daných kritérií,“ vysvětlil. Buď vyhraje „Stabilita“, kdy si moc udrží vládnoucí strana, nebo nastane „Zemětřesení“, kdy je vládnoucí strana z Bílého domu vyřazena. To vše se vypočítá na základě 13 parametrů.

Lichtmanovy klíče jsou následující: stranický mandát, soutěž, úřadující prezident, třetí strana, krátkodobá ekonomika, dlouhodobá ekonomika, změna politiky, sociální nepokoje, skandál, zahraniční/vojenský neúspěch, zahraniční/vojenský úspěch, charisma úřadujícího prezidenta a charisma vyzyvatele.

Historik tvrdí, že jeho metoda klíčů je přesnější než průzkumy veřejného mínění. „Klíče jsou alternativou k průzkumům veřejného mínění. Ty nejsou předpovědí, jsou to jen nějaké momentky, jsou zneužívány, nepoužívají se jako prediktory,“ argumentoval Lichtman, že průzkumy se opakovaně mýlí.

Volby v roce 2024 jsou stále daleko, a proto Lichtman zatím neprovedl konečnou prognózu pro tento prezidentský duel. Šance jsou podle něj nyní stále vyrovnané. Biden ale už ztratil minimálně dva klíče. „Prohrál to, čemu říkám klíč soutěže, kde jsou určující volby v polovině volebního období. A v těch demokraté v roce 2022 ztratili většinu ve Sněmovně reprezentantů. A Biden ztrácí také klíč charismatu, protože není žádný John F. Kennedy,“ vysvětlil Lichtman.

Důležité tak bude, jak se situace vyvine u dalších klíčů. Například u klíče „třetí strany“ bude zásadní, zda Robert F. Kennedy mladší nebo jiný kandidát třetí strany získá v celostátních průzkumech alespoň 10% podporu. Také bude nutné sledovat, jak se budou vyvíjet sociální nepokoje spojené s rozsáhlými protiizraelskými protesty v univerzitních kampusech a úspěch, či neúspěch Bidenových zahraničněpolitických snah na pozadí válek na Ukrajině a v Gaze.

Lichtman také upozorňuje, že to nejhorší, co by mohli demokraté nyní udělat, je nepodpořit prezidenta Bidena, ačkoliv jeho kampaň je zatím velmi slabá a Trump vede v některých klíčových státech. Někteří analytici a politologové proto naznačují, že Bidenovo historicky nejnižší hodnocení je pádným důvodem k tomu, aby se vzdal kandidatury nebo aby strana na srpnovém sjezdu demokratů nominovala někoho jiného.

To by ale podle Lichtmana byla pro demokraty obrovská nevynucená chyba. „S Bidenovou kandidaturou vyhrává klíč úřadujícího prezidenta. Vyhrává také stranický mandát. V podstatě to znamená, že vyhrává dva klíče, aniž by pro to musel něco udělat,“ vysvětlil Lichtman.

Bez Bidena na kandidátce by demokraté automaticky ztratili tyto dva klíče, což znamená, že Trump by měl cestu do Bílého domu otevřenou. „Tento nesmysl o Bidenově odstoupení poukazuje na nebezpečí komentářů, které nejsou založeny na vědeckých poznatcích o fungování voleb,“ řekl Lichtman a zkritizoval tvůrce průzkumů veřejného mínění politické komentátory.

„To je takový železný trojúhelník průzkumníků veřejného mínění, kteří profitují z kampaní, zpravodajů, kteří touží po negativních zprávách, a politiků, kteří se bojí zpochybnit ostatní dva body trojúhelníku. Teorie volebních dostihů totiž vytváří drama a vydělává peníze pro zúčastněné, ale příliš nepomáhá informovat Američany o směrování země,“ uvedl Lichtman.

Klíče podle něj poskytují způsob, jak rozbít železný trojúhelník. „Kampaň podle klíčů znamená, že vedete kampaň na základě své vize. Pokud jste úřadující kandidát, co jste udělali a co očekáváte, že uděláte. Pokud jste vyzyvatel, jaká je vaše jasná vize pro Ameriku,“ vysvětloval historik.