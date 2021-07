Konec Jiřího Krampola? To zakážou. Lidi lehnou smíchy, cenzoři ne

V rámci aktuálního dění a sílící vlny politické korektnosti se jeví jako nemožné odvysílat pořady, ve kterých by padal humor směrem k homosexuálům a dalším sexuálním menšinám, nebylo to tak však vždy. Dokládá to například letitá scénka z pořadu Nikdo není dokonalý, v níž herec Jiří Krampol s humorem napodobuje homosexuálního souseda Bohouška „shánějícího kuřátko pro svou lásku Jarouška“. Tématu se nevyhýbala ani Česká soda. Přestože by dnes mohla být Krampolova scénka vnímána jako nekorektní, diváci na to tehdy nehleděli a sál lehl smíchy.

A dochází na jeho vyprávění z jednoho setkání s Bohouškem. „Pojď sem, teď ti řeknu, co se mi stalo,“ měl na Krampola vybalit soused a převyprávěl mu jeho strasti s hledáním „kuřátka pro jeho lásku“. „Prosím tě, láska mi dneska povídá: ‚Božo, já bych chtěl večer kuře na anýzu…‘ Vyrazím do city, vlítnu do ,,Ryby-růbež-zvěřina", tam taková stará povídá: ‚Co si budete přát?‘ Povídám: ‚Madam, já bych chtěl pro svoji lásku žluťounké kuřátko,“ převypravuje Krampol Bohouškovu výpravu za kuřátkem, s notně zpěvavým přízvukem.

Bohoušek ten den neměl zrovna štěstí, což popisují další Krampolova slova: „Svině hrábla do mrazáku, prdla na váhu takovou kouli sněhovou. Já povídám: ‚Copak je to, copak je to? Budem stavět sněhuláky nebo co?‘ Ona povídá: ‚Nechte si vaše kecy, já na to nejsem zvědavá‘.‘“



„Já povídám: ‚Madam, já chci pro svou lásku žluťounké kuřátko, tohohle promodralýho kondora si strčte do prdele!‘“ zakončil Krampol stylizovaný do homosexuála Bohouška, jenž se nikdy nebál dnes již nekorektního humoru.

Scénku s Jiřím Krampolem můžete vyslechnout zde:

Přesto, že tehdy celý sál nemohl smíchy popadnout dech a divákům se scénka líbí i dnes, což dokazuje 160 tisíc zhlédnutí a plno pozitivních reakcí na Youtube a častá reprízovanost v televizi, přičemž poslední reprízu si diváci mohli užít před rokem – s nástupem politické korektnosti a takzvané „cancel culture“ jsou v nově vznikajících pořadech podobné humoristické výstupy spíše ojedinělé. A drží se více u země, jelikož tvůrci po zkušenostech ze zahraničí – kdy humor nelíbící se aktivistům zničil kariéru nejednoho tvůrce – mají strach se do něčeho takového pouštět.



Zvláště téma sexuálních menšin se na našich obrazovkách v humoristických pořadech již příliš nevyskytuje a to i přesto, že tento humor často nevadí ani mnoha lidem odlišné sexuální orientace. Problémem totiž je, že by se mohl dostat do křížku s názory aktivistů, kteří svým nátlakem v posledních letech na Západě dokázali zarazit mnoho oblíbených televizních, knižních či videoherních počinů.



Dosti černý a hluboký český humor neměl na Západě pochopení ani dříve, přesto v době vzniku dnes již nekorektních pořadů nehrozilo, že by kvůli domu lidé protestovali, bojkotovali za humor dané média a herce či dokonce tlačili na jejich propuštění.



Téma sexuálních menšin je pak dosti tenkým ledem i kvůli volání po větší propagaci LGBT. K té již přistoupily i některé instituce, což však má často odlišné dopady, než by si zřejmě přáli i samotní zástupci sexuálních menšin. Velké spory nedávno spustil německý požadavek nasvítit mnichovský stadion v barvách duhy, podporujících LGBT komunitu, během červnového utkání Německa s Maďarskem. UEFA sice krok zamítla, jelikož se místo podpory sexuálních menšin už jednalo o politickou kampaň, Němci tedy alespoň rozdávali duhové vlaječky; že tak zbytečně rozdmýchávali emoce, jim nevadilo.

Ty jsou přitom vzhledem k Maďarsku dosti napnuté, jelikož Maďarsko čelí obří vlně kritiky za novelu zákona, spočívající v zákazu zobrazování a propagace genderové identity odlišné od pohlaví určeného při narození, změny pohlaví a homosexuality ve školách a ve veřejných oznámeních pro osoby mladší 18 let.



Maďarskou novelu zákona tvrdě kritizují mnozí aktivisté, v Česku zejména Piráti, od nichž zaznívá varování, že pokud bude ve školách panovat zákaz propagace LGBT, „zdevastuje“ to prý duševní zdraví dětí. Tento názor zastává i pirátský europoslanec Mikuláš Peksa, jenž se s duhovou vlajkou vydal v minulém měsíci protestovat i před maďarské velvyslanectví v Praze.



Maďarsko je za svůj zákon kritizováno od mnoha evropských lídrů a došlo i na slova, že by kvůli tomu mělo odejít z Evropské unie. V tomto týdnu navíc Evropský parlament většinou (459 hlasů proti 147) ve své rezoluci důrazně tuto novelu odsoudil a vyzval Evropskou komisi, aby proti Maďarsku zahájila zrychlené řízení.

Prezident v pořadu dodal, že pokud je někdo příslušníkem sexuální menšiny, je to jeho interní věc. „Když demonstruje, že má tuto orientaci, tak se vyvyšuje nad ostatní,“ řekl.



Z podobných masových akcí v Česku bývá kontroverzního charakteru festival Prague Pride, který každoročně do barev duhy na podporu LGBT zbarví naši metropoli. Festival podporuje zejména pražský magistrát a podporuje jej i Pirátská strana. Mnoho výtek u veřejnosti nebudí samotná akce, nýbrž zejména její propagování a financování z veřejných rozpočtů – vždyť v loňském roce, kdy pod tíhou epidemických restrikcí hluboce poklesly rozpočty a krachovaly mnohé podniky, dostal Prague Pride přiklepnuto od pražské koalice složené z České pirátské strany, Spojených sil pro Prahu (primárně TOP 09 a hnutí STAN) a hnutí PRAHA SOBĚ Jana Čižinského rekordní dotaci v částce milion korun.



Že by dnes už neprošel tvrdší humor, přiznává i dalších z českých humoristů a tvůrce velmi oblíbeného satirického pořadu Česká soda Petr Čtvrtníček. V rozhovoru pro IDnes.cz si posteskl, že je dnes vše již příliš korektní; pořad Česká soda by dnes dle něj měl velký problém. „My jsme měli poměrně velké hřiště a myslím si, že nic z toho v té době nebylo tak, že by někdo říkal: To už je moc! Tohleto mě uráží! Já to dám k soudu! Teď by dali k soudu osmdesát procent všeho, co jsme natočili. Bohužel, taková je doba, takoví jsou lidi,“ vyjádřil se.

Přestože se všem z České sody vybaví zejména legendární scénky typu Árijec, dnes již nepublikovatelných scének bylo více a některé se také dotýkaly sexuálních menšin. Legendární je i scénka se „seznamy homosexuálů“, během níž v hlavní roli figuruje i někdejší předseda vlády a pozdější prezident Václav Klaus. „A já už vítám u nás ve studiu pana předsedu Václava Klause… Pan předseda k nám dnes přinesl seznamy homosexuálů… Jsou ještě teplé,“ zaznívá kupříkladu v jedné ze slavných scén.

„Seznamy homosexuálů“ se Čtvrtníčkem a s Václavem Klausem můžete zhlédnout zde:



