Konec legrace. „Když spadnou platy Němcům, spadnou i nám.“ Vážné upozornění

„Premiér Fiala nám osvětlil, že za předsednictví jeho vlády se úspěšně schválila Euronorma 7 a když ho zvolíme na další období, už nebudeme montovna, ale budeme mít hi-tech firmy, špičkové univerzity a platy jako v Rakousku,“ uvedl ekonom Pavel Šik na svém facebooku. Při pohledu na stagnaci, které čelí německá ekonomika jen stěží můžeme být v klidu a věřit, že budeme ostrůvkem prosperity.

Mezinárodní měnový fond na konci října snížil svou prognózu hospodářského růstu Německa na tento rok na nulu. Nejen to, ale i na příští rok snížil prognózu, což znamená, že Německo je v hluboké strukturální krizi.

Poukázal, že zvučná jména německých automobilek, které čelí zásadním změnám, jež vedou ke snižování výroby, uzavírání závodů a restrukturalizaci celého odvětví:

Volkswagen má za cíl ušetřit celkově 14 miliard euro nákladů, chce zavřít 3 továrny a ve vzduchu je „desetitisícové“ propouštění. „Tam se zaměřují odbory i politika a jednání probíhají. Jenže podíl dodavatelů třeba v automobilovém průmyslu na celkovém podílu výroby je kolem 80–90 procent. Jednoduše bychom mohli říci, že na jednoho pracovníka u VW připadá 9 pracovníků u dodavatelů koncernu,“ dodává ekonom.

Společnost Bosch Group aktuálně oznámila, že zruší 300 pracovních míst v několika závodech v Bavorsku v rámci celosvětové vlny propouštění ca 7 tisíc lidí, ale paradoxně je jejich většina pracovníků právě v Německu, a tak to asi bude pro veřejnost dávkováno. Společnost ZF Friedrichshafen AG, dodavatel především automobilového průmyslu, oznámila, že plánuje zrušit až 14 tisíc pracovních míst, protože se jí výsledek propadl o 45 %.

Dodavatel automobilů Walter Klein Group na konci září vyhlásil konkurz, protože jednání o koupi společnosti americkým zájemcem ztroskotala. Absurdní je, že vláda Severního Porýní-Vestfálska podpořila tuto společnost už v roce 2022 půjčkou. Dodavatel především pro VW a BMW bude muset propustit ca 4 tisíce lidí.

„Společnost Ford předevčírem oznámila, že plánuje v Evropě propustit 4 tisíce lidí, tj. ca 14 % pracovní síly Ford Europe, z toho 2900 pozic v Německu, 800 ve Velké Británii a 300 ve zbytku regionu a dalo by se pokračovat. Malé firmy – jako třeba ukončení provozu firmy Flex ve Stuttgartu se 100 lidmi, zavření závodu Henkelu v Drážďanech s 40 lidmi, zavření závodu firmy PAS nebo Forti-Folien v Neuruppinu a desítkami lidí, konec firmy Schmedthenke s 30letou tradicí a 70 lidmi atd. neuvádím, seznam by byl dlouhý a vlna teprve přichází,“ vyjmenoval ekonom.

„Nemám čas dělat přesné studie dopadů, jenže politici ty týmy mají. Mají kolem sebe ekonomy a ne všichni jsou padlí na hlavu. Proto by nám měli jasně říct, že přichází fakt hodně špatná doba a neměli by nám slibovat platy jako u západních nebo jižních sousedů. Můžeme si dělat srandu, že Němcům platy spadnou až na naši úroveň, jenže když spadnou Němcům, spadnou i nám,“ upozorňuje Šik.

Potřebujeme podle něj okamžitou revizi rozhodnutí EU, která byla schvalována za úplně jiných podmínek. A především potřebujeme konec války na východě. „Jednak kvůli tomu, že i když se to nebude mnohým Němcům líbit, buď budou mít znovu levné energie a spalovací motory, nebo zmizí velká část jejich průmyslu. A také proto, že když přicházejí zprávy o nějakých mezikontinentálních raketách a hromadném propouštění, nemá žádný člověk náladu jít si koupit novou televizi a rychlost sešupu směrem dolů se ještě prohlubuje,“ dodává ekonom.

Evropská zelená politika hraje klíčovou roli v německé ekonomické stagnaci. Komentátor Ralph Schoellhammer sdílel na síti X graf ukazující stále snižující se jadernou kapacitu v Německu a k tomu přidal komentář, že Němce k takovému kroku nikdo nenutil. „Začalo to za Merkelové a bylo dokončeno za Scholze. Pokud vám obviňování Ruska, USA atd. přináší útěchu, směle do toho, ale nakonec si za to Němci mohou jen sami. Z 23 na 0 GW jen proto, aby uklidnili hysterické Zelené.“

Nobody forced the Germans to do this.



It began under Merkel and was completed under Scholz.



If blaming Russia, the US, etc. gives you comfort, go for it, but in the end, the Germans only have themselves to blame.



From 23 to 0 GW only to appease hysterical greens. pic.twitter.com/lBdddr8o3h