Konec papírových dokladů? Poslanec SPD odhalil, co může přijít. Má to i jedno nečekané plus

Odborník na informační technologie a poslanec Pavel Jelínek (SPD) prosazuje co nejširší digitalizaci ve všech oblastech lidského života. „Měl by se třeba zavést jeden doklad, který nahradí občanský a řidičský průkaz,“ říká Jelínek. Nebezpečí digitalizace podle něj nejsou vysoká, protože téměř vždy nejde o chybu systému, ale o lidské selhání.

Anketa Dělá prezident Zeman svou práci dobře? (Ptáme se od 18.11.2020) Ano 77% Ne 23% hlasovalo: 8699 lidí říká Jelínek v rozhovoru pro XTV.

Digitalizace podle něj přináší nebezpečí příliš mnoha informací a zbytečné složitosti. „Já pamatuji, když v 80. letech začínaly počítače, že místo papírování se vše začalo zadávat do tabulek a programů v počítači. A ty tabulky obsahují spoustu informací, které nejsou potřeba, ale jelikož se tam vejdou, tak tam jsou. Je tam toho zbytečně moc a trochu se tím lidi znechutili a tu digitalizaci odmítají,“ vypráví Jelínek.

Nebezpečí podle něj samozřejmě plyne z trestné činnosti v rámci digitalizace, jako jsou třeba nedávné útoky na nemocnice. „U těch nemocnic šlo bohužel také o lidské selhání, protože došlo k otevření podvodných zavirovaných e-mailů. Tam ve skutečnosti nešlo o nějaký hackerský útok jako z amerického filmu,“ vysvětluje Jelínek, že šlo o e-maily, které se tvářily jako faktury.

Podle Jelínka se nejspíše i v budoucnu stanou podobné případy, ale vždy podle něj půjde právě o lidské selhání. „Ta ochrana citlivých dat je na vysoké úrovni, tam technologicky takové nebezpečí není. Však i ve světě, když došlo k úniku informací, častokrát je prostě někdo vynesl na flashce. Takže bych se nebál té technologie, ale spíše lidí,“ říká Jelínek s tím, že přínos digitalizace je zatím daleko větší než její nebezpečí.

I digitalizace má ale podle něj své limity a například volby zcela v digitálním světě si zatím představit neumí. „Tam by byla ještě větší míra zkreslení než u běžných voleb. Představte si, že by se volilo třeba na elektronickou občanku, ale doma by nějaký třeba panovačný otec sebral všechny občanky a odvolil sám. To je nebezpečné, protože by se mohla ztratit svoboda volby, kterou má člověk sám za tou plentou,“ myslí si Jelínek.

„Na druhou stranu by to mohlo pomoci proti nějakým podvodům hlasovacím. My jsme například měli v Pardubickém kraji 1 500 neplatných hlasů, protože byly nějakým způsobem znehodnoceny ty hlasovací lístky. Tam stačí, aby někdo, kdo to sčítá, tam udělal nějakou čárku na ten lístek, a už je to znehodnocené,“ stěžuje si Jelínek.

Jinak ale digitalizaci podporuje v co možná nejširší míře. „Měl by se třeba zavést jeden doklad, který nahradí občanský a řidičský průkaz. Mohlo by to být všechno v jednom. A navíc by se tam daly nahrát i tramvajenky a lítačky a tak dále,“ uvažuje Jelínek a dodává, že již byl přijatý zákon o právu na digitální služby, podle nějž by se do pěti let měla zavést digitalizace ve všech resortech státní správy.

