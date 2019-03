Konec přijde, jsem o tom pevně přesvědčen. Miroslav Macek probral bolavou ránu Evropy

Osmnáct let je Miroslav Macek z politiky venku, úvodem rozhovoru sdělil, že se stále považuje za konzervativce. „Jsem konzervativec alespoň v tom smyslu, že žiju stále tak, jak jsem byl před třičtvrtě stoletím vychován, a snažím se tak žít stejně,“ podotkl.

Mnozí konzervativci předpovídají, že se blíží konec západního světa, i Macek je o tom podle svých slov plně přesvědčen. „Ty příznaky toho jsou zcela typické: staré hodnoty se rozprodají, lidé nemají soudržnost jako národ, je to jen soubor individualit,“ přiblížil, proč je o tom tak přesvědčen. „Ale doba před definitivním zánikem je vždy nejkrásnější, takže si ji hleďme užít,“ doplnil s úsměvem.

Dnešní Česko přijde Mackovi stabilní, jelikož alespoň z konzervativního hlediska se podle jeho názoru příliš nemění. Lidé si zde prý stále namlouvají, že za vše, co se děje, si mohou vlastní politici, i když je to trochu jinak. „Občané si neuvědomují, že už několik set let je to tak, že jsme vždy jen tím malým zrníčkem v zájmu velmoci a jejích mocenských vektorů,“ zdůraznil s tím, že podle toho tu pak tak či onak v podstatně žijeme.

„Historicky jsme se vždy měli nejlépe, když se nám dařilo mezi velmocenskými zájmy elegantně kličkovat,“ všímá si Macek, podle kterého jde o vlastnost, která se sice Čechům vyčítá, ale na druhé straně zde přežili mezi německým živlem více než tisíc let, a stále žijí.

Upřesnil, mezi jakými velmocemi se snažíme v průběhu let vykličkovat. Říše se prý v čase mění, zcela jednoznačně jsme ale dnes prý pod největším vlivem Evropské unie. „Evropská unie bude buď taková, jakou si budou přát Německo či Francie, nebo nebude žádná. Vliv Německa a jeho ekonomických zájmů je na nás extrémní,“ zdůraznil Macek.

V kontextu s tím uvedl, že brexit pro nikoho nebude výslovnou tragédií. „Krátkodobě to může přinést nějaké nepříjemnosti, ale střednědobě a dlouhodobě je to úplně jedno,“ míní Macek, podle jehož slov se ze členství či nečlenství v EU dělá zbytečně ohromné negativum, nebo pozitivum.

„Samozřejmě je pravda, že Evropská unie hází Velké Británii pod nohy každý klacek, který je po ruce, aby jí to co nejvíce stížila. A není to kvůli Británii, ale aby nenapadlo ostatní státy odejít,“ vyjádřil svůj pohled na věc. Velká Británie podle něj stejně navíc není, co bývala, a ani by se tam nechtěl už podívat, aby si nezkazil staré, hezké vzpomínky.

Poté se jeho pozornost upnula na exprezidenta Václava Klause, se kterým se Macek příležitostně vídá na akcích, které Klaus starší pořádá, či na jeho narozeninách. Ne vždy prý s jeho výroky souhlasil a na tom se nic nemění.

Byl to však podle Macka dobrý prezident. „Lidem, kteří vždy na současného prezidenta nadávají, položím otázku, ať mi řeknou, co se za dobu, co je dotyčný prezidentem, v jejich životě konkrétně změnilo. Vždy nastane trapné mlčení,“ pototkl Macek a opět zopakoval, že si příliš namlouváme, že jsme vládci svého osudu, nikoli hříčkou velmocenských zrnek. „Také píši své názory na politiku, ale nenamlouvám si, že bych tím něco změnil, to je jen mentální cvičení,“ pravil Macek.

Padla otázka, co soudí o posledních vládách po nástupu Andreje Babiše. „Čím máte od toho větší odstup a jste vyššího věku, díváte se na to hemžení mraveniště ze stromu a vidíte, že se toho až tak moc nemění. Hodní lidé jsou hodní a lumpové jsou lumpové,“ konstatoval.

Nikdy se mu prý nestalo, že by byl otráven tím, co se děje kolem něj. „Jsem optimista. A z lesa na stát není vidět,“ pousmál se s tím, že je velmi spokojen se životem na venkově, který vede, a do politiky by se již vrátit nechtěl.

