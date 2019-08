Konec vyhrožování a bombám. Miliardáři Soros a Koch financují nový projekt v USA

Nově vznikající americký think-tank The Quincy Institute přichází se záměrem vzniku mezinárodních vztahů založených na diplomacii místo sankcí a bomb, a s konceptem dát vale věčným vojenským aktivitám Spojených států. Zajímavostí je, že institut financují miliardáři George Soros a Charles Koch, kteří jinak politicky stojí proti sobě, informuje server iDNES.cz.

V těchto dnech think-tank zkušebně spustil web a zatím najímá experty, k jeho spuštění má oficiálně dojít v září. V plánu má do konce tohoto roku vydat čtyři analytické zprávy. Dvě mají prý představit alternativní přístup k Blízkému východu a k východní Asii. Třetí nastíní kroky k „ukončení nekonečné války“ a čtvrtá k „demokratizaci zahraniční politiky“.

S velkou pravděpodobností institut vydá doporučení na stažení amerických vojáků z Afghánistánu i ze Sýrie a k návratu k jaderné dohodě s Íránem. Zřejmě bude prosazovat i méně konfrontační kurs vůči Rusku a Číně a zastavení snah o změnu režimu ve Venezuele. Přimluví se patrně také za výrazné snížení obranného rozpočtu USA, který je dlouhodobě nejvyšší na světě.

„Institut bude podporovat přístup ke světu založený spíše na diplomacii a vojenské zdrženlivosti, než na hrozbách, sankcích a bombardování,“ říká historik Stephen Kinzer, jenž v deníku The Boston Globe shrnul filozofii think-tanku do zásady „žij a nech žít“. Kinzer to označil za velké kacířství, neboť veškeré hlavní think-tanky ve Washingtonu hájí názor, že USA čelí hrozbám „všude“ a musí udržovat celosvětovou vojenskou přítomnost.

The Quincy Institute for Responsible Statecraft (Quincyho institut pro zodpovědné státnictví) se hlásí k americkému prezidentovi Johnu Quincy Adamsovi. Ten v roce 1821 prohlásil, že USA nebudou v zámoří hledat monstra, která by měly zničit.

„Na Quincy Institute vynikají dvě věci: jeho sponzoři a jeho zakladatelé,“ říká profesor mezinárodních vztahů Daniel Drezner v deníku The Washington Post. Poukázal na neobvykle nadstranický charakter think-tanku, jehož zakladatelé se rekrutují z intelektuálů „pokrokové levice“ i „realistické pravice“. Pocházejí i z různého kulturního a profesního prostředí.

Překvapující je součinnost Sorose a Kocha. Soros má blízko k levicovým liberálům a nedávno vyzval vládu, aby miliardáře jako je on více zdanila. Koch je naopak pravicový tržní fundamentalista a vlivný sponzor Republikánské strany.

Oba však prý na mezinárodní politiku sdílejí podobný pohled. Nadace Sorose i Kocha daly každá na rozjezd institutu půl milionu dolarů. Dalších 800.000 dolarů přišlo od jiných dárců. Příští rok chce mít institut rozpočet 3,5 milionu dolarů. Do deseti let by rád získal rozhodující vliv na směřování zahraniční politiky USA.

