Konečně odborníci bez politické tlačenky. Do vedení ČD Cargo přichází ostřílení manažeři

Ačkoli se roky hovoří o obsazování pozic ve státních podnicích na základě kamarádství nebo zásluh a podobně, vypadá to, že ČD Cargo šlo jinou cestou. Nově zvolení členové představenstva mají roky praxe jak v Česku, tak v zahraničí.

A kdo že jsou dnes jmenovaní členové představenstva nákladního dopravce?

Jméno první: Martin Svojanovský. V Českých drahách působí 28 let a do představenstva se vypracoval úplně odspodu. V roce 1993 začínal jako výpravčí. Přes pozici dopravního dispečera, manažera zákaznického centra a vedoucího oddělení produktového plánování se dostal až na ředitele Řízení provozu České Třebové. V podstatě až do samotného středu provozního fungování národního nákladního dopravce. On a jeho 130 zaměstnanců jsou ti, kdo denně řeší pohyby několika set vagonů a lokomotiv. Jeho povýšení do pozice člena představenstva, který bude mít na starosti právě provozní sekci, je tak zcela logická. Již dnes má Svojanovský velkou část agendy této pozice na starosti – zejména tu část zaměřenou na dálkové spoje.

„Kolegu Svojanovského jsem doporučil a jsem rád, že ho Valná hromada do funkce zvolila. Jsem hrdý na to, že profesně vyrostl uvnitř firmy. V segmentu železniční nákladní dopravy pracuje skoro třicet let a dobře polovinu této doby strávil v řízení provozu. Mohu se tedy spolehnout, že jako dosavadní ředitel Řízení provozu Carga v České Třebové všechny své nové povinnosti bez potíží zvládne. Jeho role je klíčová, bez zajištění všech provozních činností bychom nedokázali zákazníkům nabízet kvalitní služby a operativně reagovat na požadavky trhu a nové obchodní příležitosti,“ uvedl k volbě nového člena představenstva ČD Cargo jeho předseda Tomáš Tóth.

Ani jmenování Zbyszka Waclavika do pozice člena představenstva s gescí obchodu a zahraniční expanze nevzbuzuje překvapení. Waclavik historicky pilotoval založení největší pobočky ČD Cargo v Polsku. Téměř 7 let vedl původní polskou dceru Koleje Czeskie Sp., ze které se později stala současné dcera CD Cargo Polska. K Polsku má tento manažer asi nejblíže. Češtinu i polštinu uvádí jako svůj mateřský jazyk, kromě toho mluví plynně anglicky, německy a rusky. Úkoly, které před ním budou stát ale vůbec nebudou lehké. Železniční doprava v celé Evropě se potýká s dopady války na Ukrajině. Staré trasy z Ruska přestaly fungovat a všichni dopravci musejí vymýšlet, jak ke svým zákazníkům dopraví zboží po alternativních cestách. Roste tak význam přístavů na jihu u Jaderského a Černého moře, ale i na severu v Polsku. Adaptace národního dopravce na novou situaci vyhlásil jako jednu ze svých priorit šéf ČD Cargo Tomáš Tóth. Waclavik by měl být v tomto směru jeho pravá ruka.

„Vybírali jsme z několika možných kandidátů a volba padla na pana Waclawika, protože má v tomto tvrdém byznysu bohaté zkušenosti. Pro mě má ‚obchodnické boty‘ a myslím, že bude pro Cargo v tomto ohledu přínosem. Nezapomínejme na to, že i když se ČD Cargo vrátilo po COVIDu do zisku, ani nákladní doprava nemá na růžích ustláno a o každý výdělek je třeba se poprat s konkurencí,“ zhodnotil nedávno nastoupivší generální ředitel ČD Michal Krapinec.

