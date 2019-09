Koněv byl masový vrah. Tátovi píší, že měl používat kondom, říká starosta Prahy 6 Kolář

Podle starosty městské části Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09) by měla být přesunuta socha maršála Koněva, protože budí vášně a přitahuje extremisty. „Ta socha tady opravdu nemá, co dělat. Nechci, aby z Prahy 6 bylo poutní místo extremistů ať už z levého nebo z pravého spektra,“ řekl Kolář s tím, že mu chodí zprávy, kde vyhrožují smrtí jemu a jeho rodině.

Kolář nerozumí tomu, proč socha vyvolává takové vášně ze strany Rusů a jejich podporovatelů. „Už několik let upozorňuji na to, že v Bubenči stojí socha člověka, kterou tady lidé nechtějí. Lidem ale vadí jen maršál Koněv,“ řekl v rozhovoru pro Novinky.cz starosta Prahy 6 a dodal, že lidé nezpochybňují zásluhy Rudé armády při osvobození Československa.

„Nikdo nemá problém s těmi kluky, kteří tady bojovali a umírali. Lidem vadí Koněv. Denně dostávám stovky zpráv, dejte to pryč, my to tady nechceme,“ vysvětluje Kolář, který dle svých slov také nechápe, proč má být v Praze socha masového vraha.

Místo toho by podle Koláře měl být na místě pomník osvoboditelů. „Chceme věnovat naši vzpomínku Rudé armádě, nikoliv jedinému maršálovi,“ řekl Kolář a odvolával se na petici s více než tisíci podpisy na odstranění sochy.

Samotná kauza kolem sochy je podle Koláře dílem nepřiměřené reakce ruské ambasády, prezidentského mluvčího Jiřího Ovčáčka a zvýšeným počtem extremistů, kteří sochu ničí a kteří ji naopak brání. „Chodí mi výhružné zprávy, kde vyhrožují smrtí mně a mé rodině. Tátovi píšou zprávy, že když byl mladý, tak měl používat kondom. Proč má kdokoliv snášet něco takového, s prominutím, kvůli jedné soše? Ať jde do muzea,“ je rozhodnutý Kolář a dodává, že zájemců o sochu už je několik.

Situací kolem sochy maršála Koněva se bude zastupitelstvo věnovat 12. září. „Přijde tam na přetřes i otázka referenda. Utrácet enormní sumy kvůli tomu, abychom si udělali názor na jednu sochu, mi ale přijde zbytečné,“ prohlásil starosta Prahy 6 s tím, že k platnosti referenda by se muselo účastnit 25 tisíc lidí.

Jako nejlepší řešení sporů ohledně Koněva stále považuje loňské nainstalování cedule s historickými fakty. „Ale ta socha pořád budí vášně. To, v co to přerostlo, mě utvrzuje v tom, že ta socha tady opravdu nemá, co dělat. Nechci, aby z Prahy 6 bylo poutní místo extremistů ať už z levého nebo z pravého spektra,“ nevidí jiné východisko Kolář.

Tlaky, které se na něj kvůli soše snášejí, považuje za přehnané. „Všichni se mohli přetrhnout, když nás obviňovali z toho, že tu sochu nechráníme. Tak jsme zkusili dát tam lešení a plachtu, aby nikdo neměl potřebu tu sochu ničit,“ reaguje na nedávné události Kolář a připomíná, že i řešení s plachtou vyvolalo kontroverze a plachta byla několikrát stržena.

„Socha je očištěná, jako způsob ochrany jsme zvolili ochranu antigraffiti nátěrem, ale na rovinu říkám, že už se o tu sochu starat nebudeme a že to bylo to poslední, co jsme pro ni udělali,“ řekl na závěr starosta Prahy 6, který lobbuje za odstranění sochy.

autor: jma