Koněv, vlasovci... Generál Pavel: Styděl jsem se za Zemana. Já na Hrad? Řeknu to jasně

Generál Petr Pavel je často považován za dalšího kandidáta na prezidenta republiky. Právě na to i další témata se generála ptal Martin Veselovský na DVTV. Ten objasnil, proč vstupoval do KSČ, i jak by reagoval, pokud by přišel rozkaz postavit se zbraní proti občanům. Prý neměl tenkrát alternativy a srpen 1968 v KSČ s nikým neřešil. Došlo i na prezidenta Zemana a vztah s Ruskem.

Hned na začátku generál Pavel uvedl, že kandidovat na prezidenta bude za určitých okolností. „Pokud uvidím, že do příští prezidentské volby půjdou lidé, kteří budou evidentně volitelní a budou podle mého názoru představovat pro tento stát spíš nebezpečí, tak pak do toho půjdu, protože to budu považovat za svoji povinnost,“ prohlásil. Moderátor Martin Veselovský to komentoval, že jeho úloha se podobá blanickým rytířům. „Dá se to tak říct,“ uznal generál. Anketa Jak posoudit vystoupení Pavla Novotného v ruské TV? Nandal jim to, výborně! 4% Trochu to přehnal, ale měl pravdu 1% Nebylo to příliš šťastné 2% Stydím se za něj a omlouvám se Rusku 93% hlasovalo: 6655 lidí

Veselovský se ještě zeptal, zda to myslí vážně, což generál potvrdil. „Já jsem toho názoru, že pokud člověk cítí, že může něco udělat a neudělá to, tak pak to může vyčítat jenom sám sobě. A já bych si určitě vyčítal, kdybychom se dostali do situace, která nás povede k tomu, že zase budeme jenom nadávat po hospodách, a já bych pro to neudělal vůbec nic. Tak to by mě mrzelo,“ zdůvodnil svůj postoj. Moderátor namítl, že to zní, jako by byl přesvědčený o vlastní volitelnosti, ale Pavel odpověděl, že není, jen chce udělat skutečně vše, co může.

Následně dostal Petr Pavel otázku, kdo jsou oni politici, kteří by ho přiměli kandidovat. Generál konstatoval, že v Čechách jsou politici, kteří se netají sympatiemi k Rusku, k Číně nebo se inspirují u premiéra Orbána. „Já myslím, že ani maďarský, ani ruský, ani čínský model není ten, ve kterém bych chtěl žít, takže v takovém případě bych udělal všechno pro to, abych se pokusil tomu zabránit,“ pravil. Veselovský se napřímo zeptal, zda by takovým člověkem byl Andrej Babiš a Pavel premiéra označil za člověka, který se Orbánem inspiruje, a motivoval by ho se do závodu o Hrad přihlásit.

Veselovský mínil, že už testuje, jak na něj budou lidé reagovat, ale Pavel se bránil, že byl pozván na několik besed o NATO a že by to jako zkoušení vod nenazval. Nicméně dodal, že názor, že by měl na prezidenta kandidovat slýchá na besedách celkem často. „Já samozřejmě v tom vidím určitý závazek, protože je mi líto brát těmto lidem naději, kterou do mě mohou vkládat, ale na druhou stranu říkám také to, že když se při těch besedách bavíme o tom, jak by se měl chovat zodpovědný občan demokratické země, tak jedním z těch aspektů zodpovědného občana je i to, že když usoudí, že situace si to vyžaduje a on pro to má nějaké předpoklady, tak by měl i kandidovat. Nenechávat to jen na těch, kdo v tom vidí příležitost,“ objasnil Pavel. Fotogalerie: - Prezident v Srbsku

Moderátor se pak zeptal, jestli se setkává i s odpůrci, což generál potvrdil. A padla otázka, zda by tedy mohl zemi spojovat. Pavel odpověděl, že nemá ve zvyku se někomu podbízet, ale zároveň prý neodsuzuje ty, kdo mají jiný názor než on. „Pokud při těch besedách má někdo výrazně jiný názor, já se mu férově snažím mu na to odpovědět. Pokud moje argumenty bere, v pořádku. Pokud ne a zůstane na svém, samozřejmě, já nebudu hledat jiné způsoby, zvláště ne takové, které považuji za podbízivé, abych toho člověka získal na svoji stranu,“ vysvětlil generál.

Padlo i téma členství v KSČ. Pavel řekl, že byl ve straně 4 roky, ale v armádě demokratické země byl 29 let. „I kdybych měl poměřovat, co se mi podařilo pokazit za ty 4 roky, případně udělat dobrého za těch 29 dalších let, tak v tom vidím určitě spíš to dobré,“ zhodnotil generál. Z daného období se prý může obvinit akorát z nedostatku vzdělání nebo z mladické naivity. „Rozhodně v tom nebyla žádná snaha získat výhody, protože tehdy jsem pracoval v takové práci, která mi rozhodně žádné výhody neskýtala. Já jsem za tu dobu nikomu neublížil, spíš jsem se snažil, aby to bylo lepší,“ dodal. Veselovský se zeptal, zda je 30 let po pádu komunismu vhodné mít v nejvyšší funkci člověka s komunistickou minulostí. A Pavel na to opáčil, že stejnou otázku je možné položit s ohledem na předsednictví vojenského výboru NATO, kde to prý spojencům vůbec nevadilo. 30 let po roce 1989 by se podle něj spíš mělo posuzovat, co dotyčný dělal poté. Také řekl, že byl vždy věrný své zemi.

Prý necítí potřebu se nějak omlouvat. „Já jsem se narodil do nějakého systému. Alternativu jsem v té době žádnou neviděl, ani neměl.“ Veselovský se tázal, kde by byla jeho hranice loajality k zemi. „Ta hranice je ve svědomí každého. Já musím říct, že když se začali v průběhu 80. let množit nepokoje, například v Polsku, následovaly v dalších zemích, tak jsme interně uvažovali o tom, jak bychom se zachovali, kdyby podobná situace nastala u nás. Tak jsme se bavili se spoustou kolegů a shodli jsme se, že kdyby náhodu měl přijít rozkaz se postavit se zbraní v ruce proti našim vlastním lidem, tak tam je stopka, tam do toho už nepůjdeme, i kdyby to mělo stát cokoliv.“ Dodal, že je rád, že k ničemu takovému nedošlo a stejný názor sdílelo i vedení armády. Fotogalerie: - Army den v nákupním středisku

Moderátor ještě namítl, že jako člen KSČ musel uznat, že vstup vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 nebyla invaze. Pavel namítl, že na to se ho tehdy prý nikdo neptal. „já jsem nikdy nebyl svědkem toho, že bychom vedli nějakou retrospektivní diskuzi,“ prohlásil generál s tím, že do strany vstupoval pod vlivem změn, které se děly a kterých chtěl být součástí. „Jestli mě něco motivovalo, tak ne to, co je za námi, ale to, co je před námi.“ Na srpen 1968 měl prý svůj vlastní názor a nebyl na něj tázán.

Zmíněn byl i jeho vztah k prezidentovi, kde Pavel zopakoval svou myšlenku, že lidé v okolí Miloše Zemana mu škodí: „Škodí mu tím, že se staví do jiných rolí, než jim přísluší, případně i svými vazbami. To si myslím, že škodí víc než jeho vlastní výroky.“ Prohlásil, že se za konkrétní výroky prezidenta stydí.

Došlo i na pomník vlasovcům a Pavla Novotného. Pavel odtušil, že se jedná o „trucakci“, vzhledem k reakci na odstraňování sochy maršála Koněva. V současné době prý stavění pomníku vlasovcům není aktuální. Ale diskuze by podle něj měla být racionální. „Ne si dělat navzájem takovéhle šprajcy,“ odtušil Pavel. Dodal, že se styděl za Miloše Zemana, když se postavil raději za cizího ministra kultury než za vlastního starostu. „V principu, i kdyby s tím starostou nesouhlasil, tak takto nevybíravý zásah ministra cizího státu prostě není namístě, aby nebyl odmítnut,“ tvrdil.

