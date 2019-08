Koněvova vnučka: Pražané, děkuji! Spontánní akci lidí podpořila i známá herečka. Starostovi z TOP 09 navzdory

Hádky o sochu maršála Koněva v Praze 6 pokračují. Poté, co pomník místo radnice vyčistili dobrovolníci, tam lidé začali nosit květiny. Mezi nimi byla i herečka Tereza Bebarová. Do sporu se dokonce na dálku vložila i maršálova vnučka Jelena Koněva.

V posledních letech se to často opakuje. Neznámý vandal poškodí a zneuctí pomník sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva, který řídil osvobozování velké části tehdejšího Československa, a rozhoří se slovní válka.

Pomník maršála Koněva se nachází v pražských Dejvicích na náměstí Interbrigády, tedy na území Prahy 6. Tu řídí koalice v čele s TOP 09 a starostou Ondřejem Kolářem, který se nejnověji pro lidovky.cz vyjádřil, aby si sochu přenesli Rusové na zahradu své ambasády s tím, že městská část s ní má jen náklady.

Starosta Kolář též řekl, že pomník je v majetku Prahy 6 a klidně by ho mohli nechat během pár hodin odstranit. „Nám když dojde trpělivost, tak sochu můžeme klidně uklidit do sběru,“ prohlásil s tím, že reakcí by se neobával. „A co by nám Rusové udělali? Vyhlásí nám válku? To asi ne,“ uvedl starosta z TOP 09.

K poslednímu posprejování pomníku došlo 21. srpna a Kolář poté prohlásil, že radnice už Koněva čistit nebude. To podnítilo několik dobrovolníků, kteří celý pomník vyčistili sami, byť je od něho nejprve vykázala městská policie.

Po kompletním vyčištění prostoru si lidé začali na sociálních sítích přeposílat výzvy, aby k maršálovu pomníku nosili květiny a vyjádřili tak jasně svůj názor, že o sochu rozhodně stojí a nepřejí si její odstranění.

Květiny se už během víkendu u pomníku skutečně začaly objevovat, stejně i průběhu týdne. Odkaz osvoboditelů přišla položením květin podpořit a uctít i známá osobnost, herečka Tereza Bebarová s rodinou. Ta se svými životními postoji rozhodně nepatří k mainstreamu české „kulturní fronty“.

Herečka Tereza Bebarová s rodinou pokládá květiny k pomníku maršála Koněva.

Loni v lednu v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz otevřeně podpořila Miloše Zemana před prezidentskou volbou a označila ho za Jana Žižku české politiky. Řekla tehdy, že i mezi umělci je řada lidí, kteří současnou hlavu státu podporují, ale možná s tím nechtějí kvůli nenávistným útokům jít na veřejnost.

Zpět k maršálu Koněvovi. Po celé řadě vyostřených výroků a snad i desítkách článků, které se na toto téma v médiích objevily, se věc dostala až za hranice České republiky.

Situaci na sociálních sítích komentovala maršálova vnučka Jelena Koněva. Poděkovala lidem za to, že pomník sami uvedli do pořádku.

„Právě jsem dostala fotografii této malé holčičky, která objímá podstavec pomníku mého dědečka. Nevím, kdo to je, a neznám osobu, která mi fotografii poslala. Nejsem vůbec sentimentální člověk, nevzpomínám si, kdy jsem naposled plakala, ale tohle mě rozbrečelo. Děkuji vám, milí Pražané i občané České republiky, za laská slova podpory,“ napsala Jelena Koněva.

Ivan Stěpanovič Koněv byl významný sovětský vojevůdce, který v průběhu druhé světové války velel vojskům Rudé armády na východní frontě a osvobodil od nacistů významnou část východní Evropy.

Od května 1944 Koněv velel vojskům I. ukrajinského frontu, velel Karpatsko-dukelské operaci sovětských a československých vojsk, podílel se na osvobozování jižního Polska, dobytí Slezska i Saska. Byl to právě maršál Koněv se svými vojáky, kdo 27. ledna 1945 osvobodil vyhlazovací tábor v Osvětimi. Jeho vojáci se též zúčastnili finálního útoku na Berlín. Poté, co Koněv s vojsky vyrazil na pomoc Pražskému povstání, osvobodil severní, střední a východní Čechy.

Vojáci zemí Sovětského svazu na československém území bojovali od 20. září 1944 do 11. května 1945, tedy osm měsíců. Během tohoto období zde v boji proti nacistickým okupantům položilo život dle odhadů 180 tisíc příslušníků Rudé armády.

autor: Radim Panenka