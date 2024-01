Korespondenční volba: Rakušan ji chce ještě do roku 2025, aby v zahraničí mohli volit parlament

Jak se tragédie na FF UK promítne se do finálního zněni novely zákona o drženi zbrani, upřesnil v pořadu Interview ČT24 ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Zmínil, že kontroly na hranicích se Slovenskem se prodlouží do 2. února. Stranou nezůstaly ani korespondenční volby, jejichž zavedení dnes podpořila vládní pětikoalice.

Ministr vnitra Rakušan uvedl, že tragédie na FF UK změní bezpečnostní architekturu Česka a promítne se do finálního zněni novely zákona o drženi zbrani. „Ten systém projde nápravou v novelizaci zbraňové. legislativy. Na středu příštího týdne jsme svolali otevřený kulatý stůl pod mou záštitou v Poslanecké sněmovně právě k zbraňové legislativě. Ten systém si rozhodně vyžaduje vylepšení, a to vylepšení dlouhodobé v té novelizaci. To znamená, že prodejce zbraní, střeliva bude mít povinnost dávat informace o masivním nákupu střeliva, zbraní apod. Ta informace se okamžitě promítne do zbraňového systému,“ řekl Rakušan k novele zákona o držení zbraní.

Určení, co přesně má být považováno za nadstandardní množství munice, chce nechat na odbornících. „Nebudu říkat, zda jsou to dvě, tři zbraně, a v jakém množství munice to je. Ta hranice se musí nastavit, nechme to ale na odbornících. Co jsme zavedli operativně a bude to fungovat od zítra a je to připraveno, že už prodejce žádáme, aby využili možnosti, že ve chvíli, kdy někdo nakupuje větší množství zbraní, munice a podobně, hlásit do Policii České republiky,“ řekl v pořadu Interview ČT24.

Zmínil, že výhrůžky na sociálních sítích mají být do budoucna podnětem pro český stát, aby dotyčnému člověku odebral zbraň.

„Jeden z pozměňovacích návrhů, který už jsem ve druhém čtení před tragickou událostí odmítal, abychom zmírňovali možnost orgánu veřejné moci, což může být třeba i rektor, děkan, ředitel školy, oznámit polici skutečnost, že dochází k nějaké změně, k podezřelému chování, a policie v té chvílí bude moci zasáhnout, ty zbraně třeba i z preventivních důvodu odebrat. Jestli toto někdo napadne u Ústavního soudu, já si věřím, že v této chvíli jsme s legislativou ministerstva vnitra schopni to obhájit. Je to ochrana bezpečí lidí v České republice,“ sdělil Rakušan, který toto nevnímá jako omezení svobody projevu.

Upřesnil, že vláda prodloužila kontroly na hranicích se Slovenskem o třicet dní, čímž reagovala na situaci v okolních státech. „Pokud Polsko oznámilo, že prodlužuje kontroly, pokud Rakousko oznámilo, že prodlužuje kontroly, tak kdyby v téhle chvíli Česká republika řekla, že my kontroly rušíme, tak se prostě stáváme jednoznačně cestou nejenom pro migranty jako takové, ale pro různé převaděčské gangy,“ připomněl ministr vnitra, že 58 lidí policie zadržela v souvislosti s převaděčstvím. Pomoci by v řešení by mohla celoevropská migrační politika.

Vláda dnes podpořila zavedení korespondenční volby pro Čechy v zahraničí, poprvé by ji mohli využít ve volbách do sněmovny v roce 2025. „Já vlastně vůbec nechápu, proč ve třech nebo čtyřech zemích EU korespondenční volba nefunguje a legitimita tam není popírána. Věřím, že se to podaří schválit během následujících dvou let, proto do toho jdeme. Chceme, aby zákon nabyl účinnosti, aby v parlamentních volbách v roce 2025 z ciziny mohli naši krajané volit korespondenčně,“ prohlásil ministr vnitra Vít Rakušan.

