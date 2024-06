Korespondenční volba projde. Ústavní soud pětikoalici posvětí vše, tuší Klusáček

„Volební výsledek naší koalice je výborný. Řekl bych, že výsledek eurovoleb dává velikou naději našemu národu, našemu státu do budoucna, že nebude pokračovat vláda, která nám vládne a že spolupráce, kterou jsme nastartovali, bude dále pokračovat," poznamenal Klusáček.

„Všude, nebo téměř všude budeme v nadcházejících volbách kandidovat spolu, pod značkou Stačilo!. Ve všech krajích jednání probíhají a sestavují se kandidátky. Doufám, že to vše dobře dopadne," sdělil k nadcházejícím krajským volbám. V Senátu by také chtěli kandidovat společně, vybírají se obvody, kde se bude kandidovat.

Své stanovisko řekl také k Filipu Turkovi, který se také dostal do Evropského parlamentu. „Filip Turek uspěl díky své image, kterou si vybudoval. Ale ta jeho historie bohužel... Uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Je příznačné, že ODS, respektive někteří členové ODS hodnotí kladně tento výsledek a ukazuje to, že Německo, respektive Sudeťáci mají veliký vliv na formování politiky u nás. Ať už se jedná o TOP 09, především KDU-ČSL, kde se oni objímají na sudetoněmeckých dnech," poznamenal Klusáček k minulosti Filipa Turka. Nedovede si podle svých slov vysvětlit, že Filipa Turka podporuje exprezident Václav Klaus.

A co říká na propad SPD Tomio Okamury v eurovolbách? Vidí nějaké budoucí možnosti spolupráce? „Nějaké překryvy tam jsou, ale domnívám se, jak vím z historie, tak spolupráci odmítají. Bylo by asi dobře, kdyby udělali nějakou sebereflexi a něco vymysleli, ale jsem k tomu trochu skeptický," sdělil Klusáček s tím, že strana je postavena na osobě Tomio Okamury.

Poslanecká sněmovna měla dnes hlasovat o korespondenční volbě, nakonec to bylo přesunuto. „Je to protiústavní. Volby mají být tajné. Korespondenční volba nemůže zaručit tajnost volby. A to, co jsme slyšeli, že tajnost je vůči komisařům ve volebních místnostech, samozřejmě tak není. Bohužel tady máme Ústavní soud, který posvětí úplně všechno, co pětidemoliční vláda předloží, takže se obávám toho, že to projde a že to ani Ústavní soud neshledá jako problematické. A to bude aspekt, který bude hrát velkou roli u dalších voleb," sdělil.

„To, že to prosazuje koalice Spolu, je varováním, protože oni samozřejmě vnímají to, že mají mizernou podporu obyvatelstva, to, že naši zemi zatahují do války, zatahují do obrovského dluhu, oni si tím takhle chtějí nahrát hlasy," podotkl Klusáček.

Vláda má nového koordinátora pro strategickou komunikaci pro boj s dezinformacemi a boj proti cizímu vlivu. Zatím na půl roku jím vláda jmenovala plukovníka Otakara Foltýna. Ten, citovala Bobošíková, „doufá, že Ukrajinci pozabíjejí co nejvíce vysokých vojenských představitelů ruské armády a že čím dříve ruský admirál Sokolov zahyne, tím lépe". Co říká Klusáček takovým výrokům koordinátora pro strategickou komunikaci české vlády? „To se ani nedá komentovat. Takovou větu bych očekával, že bych si ji mohl přečíst od Jaroslava Haška, kdy nějaký ten plukovník bude povídat, jak budou osvobozovat města, tak jako to říkal Švejk. To je Švejk," zmínil Klusáček.

Závěrečná otázka patřila veřejnoprávním médiím. Potřebujeme je? „Domnívám se, že by se měl provést ten krok, co provedli na Slovensku, že by byla státní média. A neměla by se zabývat politikou, měla by se zabývat tvorbou. A ta by měla mít hodnotu, jako to bylo kdysi, kulturního rozměru, neměla by vstupovat do politiky jako takové. Ale ono to k tomu směřuje a za pár let budou mít například sociální sítě určující roli," řekl Klusáček.