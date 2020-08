Koronavirus v Partii: Pozor na party, pozor na bruslení na ledu. Elektronické volby? Nezodpovědní Češi...

reklama

Rážová s Prymulou se hned v úvodu shodli, že koronavirová situace v Česku není nijak dramatická.

„Počet lidí, kteří onemocněli nemocí covid-19, dál roste. Děje se tak v jasných a lokalizovaných ohniscích nákazy, která jsou pod kontrolou, takže mě ta čísla zas až tak neděsí,“ poznamenala Rážová.

Prymula se přidal.

„Když se na ta čísla podíváme čistě numericky, tak ta čísla příznivá nejsou, ale musíme si uvědomit, že situace je jiná než na jaře, protože razantně poklesl počet zemřelých. Ta čísla představují určité epidemiologické riziko, které je třeba kontrolovat. Obrovský dík tam patří armádě,“ uvedl Prymula.

Jak podle Prymuly, tak podle Rážové je virus v létě o něco slabší, a navíc se dotyčné instituce snaží bránit průniku viru do ohrožených skupin. „Hospitalizovaných máme 104 a těžkých případů je 18,“ upozornila hygienička.

V Česku se tedy podle všeho podařilo omezit těžké případy oproti kupříkladu Velké Británii, kde až 37 procent nemocných spadalo do rizikových skupin.

V tuto chvíli je situace příznivá, ale nemusí to tak zůstat už napořád. Hosté se shodli na tom, že je třeba mít se na pozoru.

„Ale my musíme počkat, co se začne dít na podzim,“ varoval Prymula. „Až nastane plošný pohyb obyvatel, zejména se začátkem školního roku, tak se může stát, že bude přijato plošné opatření,“ upozornila Rážová s tím, že má na mysli především povinné nošení roušek v městské hromadné dopravě v celé republice.

„Bude se to odvíjet od konkrétní situace, bude to záležet na tom, jaká tady budou ostatní virová onemocnění. Uvidíme, kdy to nastane, že by bylo povinné nošení roušek. ... Ale to se skutečně uvidí, to nemá smysl teď předpovídat,“ přidal se Prymula.

„Pokud má někdo potřebu roušku ve vnitřních prostorách nosit, tak ať ji nosí, ať se za to nestydí. A ten, kdo ji nosit nechce, ať ji nenosí... ale říkám, je to v této málo rizikové situaci – může se stát, že nošení roušek bude opět povinné,“ pokračoval profesor.

„Souhlas, já se k tomu velmi připojuji,“ přizvukovala hlavní hygienička.

Hosté se shodli, že EU by měla epidemiologickou situaci posuzovat jednotně, aby bylo možné srovnávat, jaká je situace v jednotlivých zemích. „Obecně bych chtěl říci, že to zavlečení nákazy z cizích zemí není nijak vysoké. Z Chorvatska máme asi 24 případů,“ upozornil profesor.

Přesto měl vůči Čechům jednu výtku. „Ono nezáleží na tom, jestli jdete na párty u nás nebo v Chorvatsku. Já si myslím, že my se občas chováme velmi nezodpovědně,“ udeřil.

Rážová dala svému kolegovi ve studiu za pravdu. Oba lidem doporučili, aby se v tuto chvíli, pokud možno, vyhýbali různým párty. A pak by prý také neměli bruslit, protože viru se může u ledu o něco více dařit a fyzická aktivita, kterou člověk na ledě odvádí, vede také k tomu, že dýchá víc zhluboka a hrozí větší riziko nákazy.

Ve druhé polovině diskuse Rážová hájila sebe i ostatní hygieniky, kteří prý při trasování dělají, co mohou, tak aby se lidé, kteří byli v kontaktu s nakaženým, dostali do karantény do 48 hodin. „Máme na to data, že některým těm lidem se nelze dovolat a hygienici musí chvíli čekat, než se k nim dostanou,“ upozornila Rážová.

Prymula doplnil, že nemáme nekonečné množství hygieniků, máme jich omezený počet – a proto byla o pomoc požádána armáda. „Nemělo by se stávat to, že ta pozitivní osoba bude ponechána bez karantény déle, než je nutné. ... To, co je rozhodující, aby se občan měl kam dovolat. Potřebujeme překlenout ta hluchá místa, která tady jsou, a ten systém posílit.“

Pár slov padlo i k situaci v českém školství.

„V tuto chvíli je naprosto nezbytné, aby se do škol začalo chodit, protože ta doba, kdy žáci a studenti nebyli ve škole, byla relativně dlouhá. A ve stávající situaci není důvod, aby se do školy nezačalo chodit. ... Ale musí být nastavena nějaká pravidla v rodinách, aby tam nedocházelo k nějakému zavlékání. Takhle bych to já postavil,“ pravil Prymula.

Pokud jde o volby, lidé, kteří budou na podzim sčítat hlasy, by měli mít roušky, rukavice a k dispozici dezinfekci. „Já osobně bych byl pro to, aby tady byly volby elektronické, ale to legislativně nelze stihnout.“ řekl Prymula.

Rážová upozornila, že na volebních lístcích se může virus držet do 48 hodin, ale spíš méně. A pokud jde o volby osob v karanténě, pravděpodobně by to mohlo být tak, že komise přinese ke dveřím bytu urnu, poodstoupí, člověk v karanténě otevře dveře bytu, vhodí do urny svůj hlas, zase zavře, a teprve potom přistoupí k urně členové komise a odnesou ji.

Nakonec Prymula doporučil zkrátit dobu karantény ze 14 dnů na 10 dnů, protože data ukazují, že po desátém dni významně klesá riziko nakažení svého okolí.

