Korupce ODS na Praze 8? Zvrat. Celá věc může mít politické pozadí. Máme jména, firmy, vztahy

Josef Slobodník však striktně odmítá, že by chtěl jakýkoli úplatek. Nová fakta navíc ukazují, že radnice Prahy 8 nakoupila dezinfekční prostředky za zlomek ceny, za něž je nakupoval samotný magistrát vedený Zdenkem Hřibem. Konkrétně se jedná o firmu Xyloden, která nabízí dezinfekci ozónem kombinovanou s fogací studenou párou biocidního roztoku.

Kauza nese vzhledem k pandemické situaci v ČR a ve světě zvláštní nádech, vždyť dezinfekční a ochranné prostředky nakupované za veřejné prostředky jsou jednou z klíčových zbraní proti zákeřné nemoci. Den po pátečním zveřejnění případu serverem Seznam Zprávy zveřejnil navíc šéfredaktor Seznamu Jiří Kubík rozhovor s docentem Filipem Ščerbou, vedoucím katedry trestního práva na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Z rozhovoru vyplývá, že v situaci nouzového stavu mohou být korupční trestné činy trestány mnohem přísněji a je „odpíchnutý“ právě od reportáže Janka Kroupy. Rozhovor by mohl být brán jako návod pro Policii ČR a justici, ale fakticky je naopak kamenem úrazu samotné reportáže.

Jeho většina se již netýká této konkrétní kauzy, ale obecné roviny nouzového stavu a trestání zločinů v jeho průběhu. Na otázku, jak docent Ščerba vnímá roli radního Slobodníka, který dle dotazujícího se Kubíka nejprve poptával služby dezinfikační firmy ze svého soukromého e-mailu, načež jeho jménem na schůzce vystupoval prostředník Juraj Pavol a žádal procenta pro sebe i pro radního, právní expert odpovídá: „Ve vztahu k představiteli radnice bych se do toho nepouštěl. Bylo by to v rovině spekulací, protože máme hodně málo informací, abychom to mohli s nějakou vyšší mírou pravděpodobnosti trestněprávně posoudit. Samozřejmě, ty okolnosti, za kterých on posílal e-mail, byly nestandardní, ale to samo o sobě těžko považovat za jednoznačný projev ochoty nechat si poslat úplatek. Pokud by ten prostředník byl vyslancem toho radního, což – přiznám se – z té reportáže přímo nevyplynulo, bylo by to potom něco jiného.“ Naskýtá se tedy otázka smyslu reportáže a řady morálně rozhořčených reakcí politiků obvykle v poslední době začínajících formulací: „Pokud se informace médií potvrdí, tak…“.

Ještě silnějším faktem proti smyslu Kroupovy reportáže, než pohled právního odborníka, je, že Praha 8 nakupovala dezinfekční prostředky v souladu s doporučením Magistrátu hlavního města Prahy, ale na rozdíl od vedení města nakoupila za desetinové ceny.

Bezprostředně po reportáži reagoval starosta Prahy 8 Ondřej Gros, který poslal primátorovi Hřibovi otevřený dopis s časovou osou událostí. Dopis se ale ani zdaleka nesetkal s takovou publicitou jako páteční reportáž Janka Kroupy. Gros píše, že jím vedená radnice jednala v boji proti nákaze Covidu 19 plně v souladu s doporučením magistrátu, který potvrdil na svém twitterovém účtu Hřibův náměstek Petr Hlubuček. V dopise dále uvádí: „Na základě tohoto výstupu pan radní Slobodník v pátek 20. 3. večer v 20:10 požádal firmu Xyloden o ceník zařízení kombinující dezinfekci ozónem s fogací studenou párou biocidního roztoku. V pondělí 23. 3. ve 21:58 přišla odpověď s přílohou, ve které byl ceník zařízení a služeb zmíněné firmy. Pan radní Slobodník tento e-mail v úterý 24. 3 v 9:53 přeposlal na odbor krizového řízení, který realizoval a realizuje veškeré nákupy techniky v době nouzového stavu.

Podle vedoucího odboru krizového řízení se telefonicky spojil s panem radním Slobodníkem a sdělil mu, že o nákup těchto zařízení není zájem z důvodu vysoké ceny, respektive radnice Prahy 8 již má zakoupeny ozónovače jiného typu za desetinové ceny. Další kontakt s firmou Xyloden již neproběhl. Podle vyjádření krizového řízení ani radní Slobodník jej vícekrát v této věci nijak nekontaktoval.“

Starosta v dopise na údajích z obchodního rejstříku upozorňuje na zajímavou skutečnost, že za Kroupovou reportáží, která by mohla dokonce ohrozit koalici na Praze 8, by mohly stát politické tlaky Pirátů (plné znění otevřeného dopisu starosty Grose zde ). „Je nutno znovu připomenout, že MČ Praha 8 vyhodnotila nabídku jako příliš drahou a dále se jí ze svého rozhodnutí nezabývala, přesto pan Kroupa postavil celou konstrukci na nahraném rozhovoru dvou osob, které nemohou do rozhodování naší městské části nijak zasahovat. MČ Praha 8 neučinila jediný další krok k uzavření jakékoliv smlouvy s firmou Xyloden,“ řekl Gros.

Možnou snahu o cílené diskreditaci politiků v Praze 8 ze strany Pirátů podporuje i další skutečnost. Jednatelkou firmy Xyloden je Šárka Zmátlíková, jako společník je zapsána DESPIERTO, s.r.o., která má dva jednatele. Jedním je již zmíněná Šárka Zmátlíková a druhým Petr Zmátlík. Ten byl na začátku roku 2019 nominant Pirátské strany do společnosti Pražská plynárenská. Zmátlík dokonce v letech 2014-2016 sedel v představenstvu Pražské plynárenské a půl roku zde byl ve funkci generálního ředitele. O jeho možném návratu do společnosti Pražská plynárenská jsme psali zde

Další zajímavostí je objednávka ze dne 24.3., jak vyplývá z veřejně dostupného Registru smluv, mezi Technickou správou komunikací, organizací řízenou pražským magistrátem, a firmou Xyloden na mobilní zařízení pro dezinfekci ozonem a fogací studenou párou biocidního roztoku CD za částku 711 000 korun bez DPH. Starosta Prahy 8 v dopise uvádí, že to jsou stejné finanční podmínky jako byly nabídnuty Praze 8.

