Kosovo je normální stát. Koněv je pochybná postava. Hovoří kníže Schwarzenberg a došlo i na Zemana

Karel Schwarzenberg tuší, proč prezident Zeman vyrukoval s prohlášením, že zastaví kauzu Čapí hnízdo Andreje Babiše (ANO), pokud nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman obnoví stíhání v této věci. „Tím, že to řekl dávno před tím, než nejvyšší státní zástupce mohl zvážit všechny argumenty, nám zvěstuje, že ho ty argumenty nezajímají a že vytáhne z bryndy svého poddaného premiéra a všichni si mohou políbit šos. ... A je to také vzkaz veřejnosti: Já zde vládnu, ostatní jsou mi poddáni. Jak to říkal Ludvík XIV.: Stát, to jsem já,“ uvedl Schwarzenberg pro deník Právo.

Za zcela nesmyslný označil Zemanův nápad oduznat nezávislost Kosova. Už to, že nás kosovští fotbalisté posledně porazili ve fotbale, dokazuje, že ten stát existuje.

Jednání prezidenta Zemana však není jedinou věcí, která knížete zlobí. Štve ho prý víc věcí a dokud mu budou stačit síly, zůstane v politice, aby je mohl měnit. Sice už prakticky nevidí na jedno oko, špatně chodí a mizerně slyší, ale dění v Česku ho stále zajímá a chce přiložit ruku k dílu při posouvání naší země. „S radostí jsem zjistil, že mě lidi poslouchají a že když něco řeknu nebo napíšu, tak to lidi zaznamenají,“ pochvaloval si Schwarzenberg.

Kdyby se stal prezidentem, možná by měl větší politickou sílu, ale ztratil by klid, který má jako občan – neprezident, takže v této roli je mu prý soukromě podstatně lépe.

Stranou Schwarzenbergovy pozornosti nezůstal ani premiér Andrej Babiš. Čestný předseda TOP 09 tuší, kdy přijde Babišův konec. „Jako starý lesník můžu říci, že jsem ještě neviděl, že by jeden strom vyrostl až do nebe. Nevím, co bude, možná tu vstane mladý, nadaný politik s charismatem. Ale jasné je, že jak přestane konjunktura, tak skončí Babišova sláva. Příliš rozdával a v čase nouze už nebude mít co,“ varoval Schwarzenberg.

Ještě jednou se vrátil k vládnímu angažmá TOP 09 v kabinetu Petra Nečase v koalici s Věcmi veřejnými. Stranu Víta Bárty označil za lehkou holku.

Nakonec se vyjádřil k pomníku sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva v Praze 6. „Hrad natolik tlačil na pročínskou a proruskou politiku, že se tím vzbudila opozice. Myslím, že k odporu vůči Koněvovi přispěla informace, že potlačil maďarské povstání. Já jsem tu revoluci zažil, protože jsem pracoval na rakousko-maďarské hranici, a bylo to strašné. Proto považuji Koněvův pomník za pochybný,“ prohlásil kníže.

autor: mp