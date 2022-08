Koudelka? „Nemá být vidět!“ Marie Benešová se pustila do tajných. Ani Mlejnek neuniknul

Bývalá ministryně spravedlnosti Marie Benešová v pořadu Aby bylo jasno hodnotila činnost svého nástupce Pavla Blažka; podle jejího názoru „chybuje a není soudný“. Stranou nezůstal ani Petr Mlejnek, který už brzy bude šéfovat civilní rozvědce (ÚZSI) i bez bezpečnostní prověrky. „Určitě to není muž na svém místě,“ řekla Benešová s tím, že se zde hraje vysoká politická hra. Šéfovi Bezpečnostní informační služby (BIS) Michalu Koudelkovi zase nepřísluší, že se příliš vměšuje do politiky.

Benešová jako členka týmu poradců prezidenta Zemana úvodem potvrdila, že expertní tým se již dávno rozpadl. „Tento tým nefunguje už tři měsíce. Jak se rozpadl, to si každý z poradců obhájil sám. Já jsem rozhodně neházela flintu do žita, protože si myslím, že je to zbytečně, jelikož se blíží konec mandátu pana prezidenta. Doufala jsem, že tým do té doby vydrží.

Poslední sezení jsme měli s panem prezidentem v Lánech na jaře. Potom začali jednotliví poradci odstupovat, začalo to tak nějak spontánně. Já tam vydržím až do konce. Předpokládám, že už se s námi, s tím zbytkem, pan prezident rozloučí. Tím to v podstatě skončí,“ očekává poradkyně prezidenta.

Prezident před časem pochválil práci premiéra Fialy, rovněž tak učinil v případě ministra spravedlnosti Blažka, jehož výkon funkce Benešová ale kladně nehodnotí. „Je celá řada věci, kde nestačím koukat. Například, jak se včera ozvali soudci, tak já už bych měla na Letné asi třídenní demonstraci,“ uvedla Benešová, která za úřadování Babišovy vlády byla důvodem celé řady protestů, podle některých jako ministryně spravedlnosti „ohrožovala nezávislost justice“.

Jak výše zmínila, soudci kritizovali Blažka za to, že nemá právo hodnotit jejich rozhodování. Podle něj podléhají občas tomu, co chtějí média. „Kdybych toto udělala já, že bych hodnotila práci soudce a vyhlásila bych jeho rozhodnutí za nezákonné... K tomu skutečně nemůže dojít. Soudný ministr by tohle neudělal,“ pozastavila se. Kromě toho jí překvapilo i to, jak Blažek hodnotil práci vrchních státních zástupců v Olomouci.

Fungování Fialovy vlády jako celku hodnotí Benešová také negativně: „Je vidět, že si nevědí rady. Přešlapují. Babišově vládě vyčítali chaotičnost, sami jí mají na druhou. Národu zatím nic nepředvedli, nepomáhají tak, jak by měli. Lidé se bojí války, cen energií, že nevyžijí. Vše se řeší pozdě, špatně a nedostatečně,“ konstatovala bývalá ministryně.

Pak se přesunula ke konkrétním kauzám šéfů tajných služeb, které hýbou politikou.

Šéf Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka nedávno veřejně hodnotil činnost jednotlivých členů vlády. To je podle Benešové nepřijatelné: „Nemá hodnotit a hlavně nemá být vůbec vidět! Ten má být v zákulisí a za něho by měla mluvit jeho práce,“ kritizovala Koudelkovo vměšování se do politiky.

Dodala, že Koudelka bohužel není apolitický: „On tohle rád dělá, rád vystupuje, rád se prezentuje, a tohle vadí. Pro mě Koudelka není apolitický, pozoruji ho delší dobu. Byly tam určité i nesrovnalosti, když jsem kritizovala jejich práci v rámci Vrbětic, protože kdyby nebylo náhody, tak na ty dva ruské špiony ani nepřišli,“ pousmála se nad prací BIS. „Jsou tam zádrhely, pan Koudelka se vždy přizpůsobí nově době, takže teď chválí tuto vládu,“ poznamenala politička a právnička.

Pozastavila se také u další tajné služby, kterou je dnes hojně propíraný Úřad pro zahraniční styky a informace (ÚZSI). Do jeho čela nedávno jmenoval ministr vnitra Vít Rakušan Petra Mlejnka. Postupně vychází najevo, že Mlejnek se stýkal s Redlem obviněným v kauze Dozimetr. Moderátorka Jana Bobošíková dále vyjmenovala celou řadu kontroverzí okolo osobnosti Mlejnka. „Jak se tohle stane... není to normální. Normální by bylo, kdyby tam dali profesionála, který byl v těchto službách vychován a disponuje prověrkou na přísně tajné,“ upozornila, že tuto prověrku Mlejnek nemá.

„Pan Rakušan se tu ohání tím, že si Mlejnek tuto prověrku dělá... no, jsem tedy zvědavá, jak jí získá za této situace. Ale možné je vše. Možná ji získá, když ho budou prověřovat jeho podřízení,“ kroutila hlavou. A dodala: „To vše jsou symptomy, které Mlejnka dnes devalvují před celým světem,“ vnímá to jako velice špatný signál pro partnery v zahraničí.

„Určitě to není muž na svém místě. Jak se tam dostal, to se musíte ptát druhých. Určitě je to nějaká vysoká politická hra,“ je přesvědčena Marie Benešová.

