Koudelka a BIS. Bartošek zuřil: Kupuje snad Babiš rohlíky na krámě? Vláda je laxní

Co bude dál se stávajícím šéfem BIS Michalem Koudelkou? Premiér Andrej Babiš (ANO) se stále nevyjádřil a lidovecký expert na oblast bezpečnosti Jan Bartošek se kvůli tomu na premiéra pořádně zlobí. „Je to velký problém,“ hřímal před kamerami ČT.

Bezpečnostní informační službu stále vede plukovník Michal Koudelka, na kterém prezident Miloš Zeman nenechává pravidelně nit suchou. Spolu s prezidentem Koudelku kritizují komunisté a SPD. Experti na bezpečnostní problematiku naproti tomu Koudelkovu práci většinou oceňují. Uznání se mu dostalo od CIA i od dalších tajných služeb.

Premiér Andrej Babiš může rozhodnout, zda bude Koudelka ve své pozici pokračovat i po srpnu tohoto roku ve druhém mandátu, protože první pětiletý mandát mu vyprší právě v srpnu. Zatím tak ale neučinil, takže není jasné, kdo povede BIS v příštích letech.

Místopředseda lidovců Jan Bartošek za to Babišovi pořádně vynadal.

„Je to problém a je to velký problém. A je to především vzkaz do bezpečnostní komunity, ale také vzkaz našim partnerům v zahraničí. Každý zodpovědný premiér, na tak klíčové pozici, která se týká bezpečnosti země, chce-li změnu na tak klíčové pozici, tak ji diskutuje, pak to probere na bezpečnostním výboru, představí nového kandidáta a pak to vláda řeší,“ rozčílil se Bartošek.

Podle Bartoška se premiér chová jako by se nic nedělo. „Jako kdyby šel koupit deset rohlíků na krámě,“ kroutil hlavou nad Babišem s tím, že je to neférové vůči BIS, která si zaslouží od předsedy vlády předvídatelné chování.

Proti Bartoškovi seděl ministr obrany za hnutí ANO Lubomír Metnar, který konstatoval, že k tématu nemá žádné zvláštní informace.

„Já ty informace nemám, proč se to protahuje, proč tady tohle už není na jednání,“ vysvětloval Metnar s tím, že on se jako ministr obrany nemá co zajímat o personální otázky v BIS. Zkrátka a dobře mu to nepřísluší. „Ale v prvé řadě bych chtěl říct, že nehrozí nějaká destabilizace z hlediska personálního."

Celý duel naleznete zde

