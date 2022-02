Koudelkova mlha. A podraz na Zemana. „Kauza lejstro“ doutná vážným směrem

reklama

Za dva měsíce uplyne rok od veřejného propuknutí případu, kdy se mělo ukázat, že za výbuchy muničních skladů ve Vrběticích stojí ruští tajní agenti. Zprávu tehdy na podezřele rychle svolané tiskové konferenci oznámili tehdejší premiér Babiš a ministr vnitra Hamáček. Týdeník Respekt svou zprávu na toto téma vydal dříve, než samotná tisková konference skončila. Tato věta bude pro současný vývoj příběhu důležitá.

Tehdy bylo oznámeno, že existují nevyvratitelné důkazy o tom, že Ruská federace podnikla na území České republiky de facto teroristický útok, při němž přišli o život naši občané.

Prezident Miloš Zeman po seznámení se s tajnou zprávou BIS podpořil kroky vlády, zároveň ale veřejně zmínil své pochybnosti, že pracovníci Bezpečnostní informační služby mají dostatečné důkazy, a vyzval příslušné orgány k došetření celé věci a dodání reálných důkazů. Následovala obvinění zejména ze strany tehdejší opozice, že důkazy předložené BIS mluví jasně a prezident jen pracuje v zájmu Ruska.

Odezněla mediální bouře a zhruba deset měsíců se nedělo prakticky nic. Žádná další odhalení, žádné konkrétnější důkazy na základě mnohaměsíčního šetření. Místo toho minulý pátek dorazili k bráně prezidentské kanceláře policejní vyšetřovatelé s tím, že údajně chtějí sejmout otisky prstů ze zprávy BIS, která podléhá utajení, aby bylo možné ověřit, zda se dokument nedostal do nepovolaných rukou. Policistům bylo sděleno, že zpráva BIS byla podle přesně stanovených pravidel skartována, a rozpoutala se mediální vřava, že Hrad se snaží zametat důkazy a zničil tajnou zprávu, která obsahovala důležité poznámky a ty byly nyní ztraceny.

Hrad reagoval prostým konstatováním, že tajný dokument byl skartován podle zákonem stanovených pravidel a podstatné je, že zjištění v dokumentu obsažená jsou uchována u původce této zprávy, tedy BIS. Nemohlo tedy dojít k nevratnému zjištění žádných důkazů. V pondělí prezidentská kancelář zasadila další úder, když v tiskovém prohlášení prozradila, že BIS na Hrad zprávu v minulém roce dodala hodně nestandardně a za podezřelých okolností. „Proč Policie ČR projevuje fyzický zájem o předmětný spis až po deseti měsících po jeho doručení, v době, kdy spis prošel skartačním řízením?“ ptal se mimo jiné Hrad.

Podobné, ale i podstatně závažnější otázky podle informací redakce padají ve vysokých kruzích současné bezpečnostní komunity českého státu. „Veřejnosti jsou kladeny amatérsky vymyšlené pohádky o jakési neoprávněné a uspěchané skartaci. Ptejme se na něco úplně jiného. Co mohlo být obsahem tajné zprávy pro prezidenta? Když se podíváte na jeho tehdejší prohlášení, Zeman jasně říká, že BIS v dokumentu přiznává neexistenci přímých důkazů o zapojení agentů GRU. Členové Parlamentu tvrdili po seznámení se s tajnými zprávami opak. Takže zásadní otázkou je, zda náhodou prezident nedostal zprávu úplně jiného znění s cílem ho diskreditovat a udělat z něho ruského agenta. Tedy, nemohl prezident záměrně dostat k přečtení něco jiného? BIS by se jistě hodilo v té době postavit vládu a Sněmovnu proti prezidentovi. Ten se ale evidentně nenechal zmást Koudelkou, vyzval k došetření a podpořil vládu. Namísto dodání důkazů je po necelém roce vyšetřována prezidentská kancelář na základě nesmyslných tvrzení,“ sdělil ParlamentnímListům.cz na schůzce v pondělí večer významně postavený člověk z bezpečnostní komunity.

„Existují tu jenom dvě možná vysvětlení. Buďto bylo cílem BIS od začátku poškodit prezidenta republiky, anebo skrýt, že BIS není schopna svá bombastická tvrzení doložit konkrétními důkazy. Celé to, co je v těchto dnech servírováno veřejnosti, zavání silným podezřením, že BIS ve skutečnosti žádné konkrétní důkazy pro svá loňská tvrzení nemá. Pokud by je měla, nezbude po roce po senzačním odhalení vrbětické kauzy pouhá pohádka spojená se špinavou hrou proti hlavě státu. Všechno, co dosud mají, vždy podezřele uniklo do těch stejných médií. Respekt, Deník N. Často měly v článcích informace z BIS dřív, než se dostaly na stůl zákonným adresátům. Jak je tohle možné? Co má vůbec znamenat, že kontrarozvědka pouští tajné informace médiím, a proč to nebylo dosud vyšetřeno? A hlavně pokud by BIS reálné důkazy o ruské účasti měla, proč by to také neuniklo do médií? Dostat Rusko na neprůstřelných důkazech by si pánové Kundrové jistě nenechali ujít. Ale nic z toho nepsali,“ pozastavuje se důstojník z českého bezpečnostního sboru.

Naší redakci shrnul ty nejdůležitější a dosud nezodpovězené otázky, které jsou prý pro dořešení celého případu zcela zásadní: „1. Kdy budou předloženy důkazy podporující dosavadní podezření Policie ČR a zejména tvrzení ředitele BIS plk. Koudelky o příčinách tragických výbuchů ve Vrběticích? 2. Jakým způsobem monitoroval příslušný útvar BIS vedený plk. Michalem Koudelkou pohyb a činnost příslušníků zpravodajských služeb Ruské federace na území České republiky v době před výbuchy ve Vrběticích? 3. Disponoval informacemi o působení příslušníků GRU, kteří byli později označeni za podezřelé z přípravy a provedení výbuchů ve Vrběticích, na našem území? 4. Jakým způsobem odpovědný útvar BIS vedený plk. Michalem Koudelkou těmto aktivitám bránil, informoval oprávněné adresáty nebo Policii ČR? 5. Jaké kroky podnikl, aby zabránil přípravě výbuchů ve Vrběticích?“

Redakce směřovala konkrétní otázky týkající se okolností nakládání s tajným dokumentem i možným vysvětlením současného dění na prezidentskou kancelář. Hrad však reagovat nechtěl.

Podle našich zjištění nicméně Pražský hrad pracuje s tím, že není náhoda, že informace od policie a BIS k novinářům unikají právě teď. „Někteří politici tlačí na nové jmenování Koudelky, zapadá to do sebe. Bez důkazů je Hrad napadán, přitom veškeré údajně dostupné informace v případu Vrbětice měl minimálně od dubna 2021 časopis Respekt. Jasné důkazy doteď ovšem BIS nepředložila,“ dozvěděli jsme se od zdroje blízkého hlavě státu a zprostředkoval nám blíže, za jakých okolností tajný dokument na Hrad dorazil.

