Koudelkovo fízlování prezidenta. Zeman udeřil na BIS, velmi tvrdě

reklama

Američané nemají bojovat ve válce, kterou si nechtějí vybojovat sami Afghánci. To řekl uplynulý týden americký prezident Joe Biden. Jak vnímá současnou zahraniční krizi v Afghánistánu prezident Miloš Zeman? Anketa Má naše účast v NATO smysl? Má 4% Nemá 94% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16056 lidí

„Na ten projev jsem se nedíval, ale s touto základní tezí naprosto nesouhlasím. Proč? Podívejte se, kdyby Tálibán byl něco podobného jako třeba Vietkong, tak prosím, ať ovládne Afghánistán, ať si tam vládne, pokud s tím – což je otázka – obyvatelstvo souhlasí. Ale Tálibán je teroristická organizace. To není žádný Vietkong. A má ve svém programu ovládnutí světa, mimochodem stejně jako například Muslimské bratrstvo; takže jestliže chcete, aby Američané odešli z Afghánistánu, tak tím Američani zrazují nejenom Afghánistán, ale zrazují sami sebe a zrazují veškeré civilizované země, na které teď může dopadnout teroristický útok organizovaný právě z území Afghánistánu,“ podotkl Zeman.

„S malajskými komunisty se bojovalo dvacet let. A nakonec tento boj skončil úspěchem a Malajsie je dnes normální zemí,“ doplnil Zeman a hledal i viníka současné afghánské krize. Je jím Donald Trump, nebo Joe Biden? „Oběma jim byla vlastní určitá nestatečnost. Podívejte se, já jsem seděl na dvou summitech NATO, tedy summitech hlav států, kde se, mimo jiné v Londýně a teď v Bruselu, probírala otázka stažení vojsk. V podstatě dva američtí prezidenti zaveleli, nebyla žádná substanciální diskuse k tomu odsunu, jak jsem se díval na své kolegy, tak většinou mlčeli – a až na mě nikdo neprotestoval, ale také nikdo nevyjadřoval nějaký nadšený souhlas. Čili byla to typicky americká akce. A v každém případě platí, že pokud to byla nekoordinovaná americká akce, tak je zapotřebí se ptát, zda NATO nepotřebuje reformu po tomto debaklu. A podle mého názoru ta reforma by měla mít minimálně dvě až tři části. Tou první částí by mělo být to, že NATO by přestalo být servisní organizací Spojených států, jako je tomu bohužel dnes a jak se ukázalo na případě Afghánistánu. Potřebujeme kolektivní vedení Severoatlantické aliance a jistou rovnoprávnost členských zemí. Za druhé: Každá vojenská organizace by si měla definovat svého nepřítele. Souhlasím s názorem prezidenta Macrona, že Rusko není nepřítel, a že nepřítel je mezinárodní terorismus,“ sdělil mimo jiné také Zeman.

NATO = moloch

„S tím souvisí jedna nepříjemná věc. NATO je dnes molochem, do kterého lijeme peníze, platíme různým zahraničním zbrojovkám, ale ten účel jakékoliv vojenské organizace, nikoliv politické, ale vojenské, není plněn. To si opravdu myslíte, že když vyšleme pár vojáků do Pobaltí, takže tím někoho odstrašujeme? Můj přítel Frank Walter Steinmeier říkal, že v Pobaltí zbytečně chřestíme zbraněmi. A něco podobného je verbální agrese, ať už vůči Rusku, nebo Číně. Něco podobného jsou sankce. Uvědomte si, že sankce jsou vždy oboustranné. Sankce jsou tak v tomto smyslu nevýhodné pro obě strany. NATO zkrátka potřebuje zásadní a hlubokou reformu,“ dodal.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Z čí iniciativy by reforma NATO měla vzejít? „U amerického vedení to lze těžko předpokládat, protože Amerika do značné míry ztratila prestiž. A kdyby se dohodlo více členských zemí NATO a měly společnou iniciativu, pak si myslím, že by to za pokus stálo,“ dodal Zeman a odmítl, že by souhlasil s odchodem České republiky z NATO.

S Tálibánem by pak Zeman rozhodně nevyjednával. „Je to teroristická diktatura. A opakuji, co jsem řekl v roce 2001: S teroristy se nevyjednává, s teroristy se bojuje. Mimochodem, až nám Tálibán předvede další teroristický útok, a nemusím předpokládat, že to bude druhé 11. září, pak k tomu názoru dojdou možná ostatní. Tálibánu nevěřím ani nos mezi očima,“ podotkl Zeman. A co říká na to, že Čína a Rusko chtějí s Tálibánem komunikovat? „Oni mají takzvanou reálnou politiku, to znamená, že vyplňují mezeru, která tady vznikla. Z hlediska velmocenských zájmů je to pochopitelné, ale přesto s tím nesouhlasím,“ řekl.

Další otázka moderátorky směřovala k tomu, jak prezident Miloš Zeman věděl již před několika týdny, že je nutné evakuovat mimo jiné afghánské tlumočníky. Opíral se o zprávy tajných služeb? „Kdybych se opíral o zprávy tajných služeb, nevím téměř nic. Opíral jsem se o svoji logiku, protože zkušenost s Tálibánem tady už je. A historická zkušenost. Stačí si prostudovat historii Tálibánu do roku 2001 – a budete vědět, na čem jste. Žádná z tajných služeb, o té naší už vůbec nemluvím, ani třeba americká, vůbec neočekávaly, že Tálibán projde Afghánistánem jako nůž máslem,“ podotkl Zeman a uvedl, že udělí velvyslanci Jiřímu Balounovi, jenž napomohl evakuaci občanů z Afghánistánu, medaili Za zásluhy. Anketa Považujete afghánskou misi (2001-2021) za úspěch Západu? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 12104 lidí

Od 11. září se Tálibán dle jeho slov nezměnil. „Je lépe vyzbrojen, zpravidla americkými zbraněmi, lépe vycvičen. A má obrovskou finanční zásobu díky prodeji opia. Takže jeho útoky budou možná ještě razantnější – a to bude mít nejrůznější spojence. Už jsem mluvil například o Muslimském bratrstvu. A najdou se i další, například al-Káida,“ zmínil. „S civilisty to pak souvisí tak, že kdybychom nebyli zbabělí, tak by na žádném kábulském letišti žádní civilisté nečekali. Musíte hledat primární příčinu: Tou je odsun. A primární příčinou odsunu jsou dva američtí prezidenti,“ řekl.

Odposlouchávaný prezident

Prezident připustil, že je naštvaný na premiéra Andreje Babiše (ANO), že se nezbavil šéfa BIS Michala Koudelky. „Jsem mírný člověk, takže naštvanost se projeví tím, že to při nejbližším setkání Andreji Babišovi vytknu. A to je vše, neboť ho mám docela rád,“ uvedl Zeman. A dodal, proč je na Koudelku naštvaný: „Před několika dny mě jeden vysoký důstojník BIS informoval o tom, že pan Koudelka nařídil odposlouchávání mého nejbližšího okolí, tedy i mě. A tak jsem o tom informoval pana premiéra, posléze pan premiér za přítomnosti pana kancléře mně sdělil, že odposlechy zastavil, ale nebyla to pravda, protože z útrob BIS jsem se opět dozvěděl, že odposlechy pokračují. A já se teď musím ptát, když jsem chvíli počkal, jestli se něco bude dít, jestli se někdo z nás dopustil nějakého trestného činu, tak co se bude dít dál, a jestli se případně pan Koudelka omluví. Neomluvil se. Odposlechy pokračovaly. A to byla doba, kdy jsem požádal pana premiéra, aby pana Koudelku odvolal, protože není možné, aby si šéf tajné služby bez důkazů a bez důvodů vymyslel, že bude odposlouchávat prakticky každého občana České republiky, jenž ho napadne,“ sdělil Zeman, proč podle něho není Koudelka mužem na svém místě.

Podle jeho slov nejde jen o odposlouchávání poradce Martina Nejedlého, o němž dnes hovořil server Neovlivní.cz. „BIS odposlouchává i prezidenta republiky. To by mělo normálního novináře znepokojovat,“ míní Zeman. „Nedávno jsme se s ministrem vnitra Janem Hamáčkem bavili o vydíratelnosti některých ústavních činitelů. Ale uvědomte si jednu věc, ne každý je tak čistý a nevinný, bílá lilie jako já, který vydíratelný není. Aniž bych byl příliš velký skeptik, pokud bude pan Koudelka tyto metody používat i u lidí, kteří mají vliv a významné ekonomické vazby, tak se může z těch odposlechů vyloupnout, že jsou vydíratelní, a pan Koudelka s nimi může manipulovat. To je nebezpečí, na které upozorňuji,“ sdělil. Na parlamentní komisi pro kontrolu BIS se podle svých slov neobrátil, protože k ní nemá nedůvěru. „Je to zřízená instituce, o jejíž efektivitě se dá pochybovat,“ podotkl. Činnost šéfa BIS Koudelky nazývá špiclováním či fízlováním. „BIS je něco jako děravý cedník, ze kterého utíkají informace, většinou prostřednictvím bakalovského časopisu Respekt,“ doplnil také Zeman. Informace o odposleších se podle všeho dozvěděl od vysokého důstojníka služby. Anketa Která politička je nejlepší? Pekarová Adamová (TOP 09/SPOLU) 1% Maláčová (ČSSD) 2% Černochová (ODS/SPOLU) 0% Schillerová (ANO) 41% Majerová Zahradníková (Trikolora/TSS) 25% Richterová (Piráti/PirSTAN) 0% Konečná (KSČM) 15% Šojdrová (KDU-ČSL/SPOLU) 6% Šafránková (SPD) 10% hlasovalo: 15094 lidí

Mstít za neodvolání Koudelky se však Zeman Babišovi nechce. „Veřejně jsem slíbil, že budu volit hnutí ANO. Pořád to trvá. Jenom bych dodal, že kdybych měl dva hlasy, tak můj druhý hlas by patřil sociální demokracii. A i dnes bych chtěl vyzvat zhruba tři miliony svých voličů, aby, pokud nechtějí volit hnutí ANO, tak aby volili sociální demokracii, protože i ona si to v té vládě odpracovala,“ podotkl Zeman.

Premiér Andrej Babiš (ANO) ještě při vysílání pořadu uvedl pro ČTK, že vláda a premiér nemají kompetenci k povolování a zastavování odposlechů. Nemá informace, koho BIS odposlouchává, a nezajímá se o to, dodal. BIS pak uvedla, že Zemanova tvrzení o odposleších jeho okolí nebude komentovat. Zeman se může obrátit na sněmovní komisi, uvedla BIS.

Volby klepou na dveře

A co podle prezidenta Zemana rozhodne volby? Co bude jejich tématem? „Když se bude dobře vysvětlovat, tak tímto tématem je státní dluh a deficit státního rozpočtu. Plně uznávám, že deficit byl vynaložen i na boj s covidem i na restartování ekonomiky. Obojí se povedlo. A za to patří vládě zásluha; mohli bychom diskutovat, jak říká NKÚ, zda to bylo efektivní, nebo ne. Ale o tom se teď nebavíme, protože obě věci jsou vyřešeny, a je to pozitivum pro tuto vládu. Nicméně není možné, aby vláda s tímto deficitem pokračovala dál. A my musíme mít jasnou koncepci úspor, a ne vyhazování peněz,“ podotkl Zeman. „Dlouhodobě říkám, že bych zrušil veškeré daňové výjimky, protože ty jsou nespravedlivé, neboť někdo platí, a někdo neplatí,“ řekl dále Zeman.

Své pak řekl i ke covidu-19 a k případné třetí dávce očkování. „Dohodl jsem se svým ošetřujícím lékařem, že na jaře příštího roku budu mít přeočkování,“ sdělil prezident Zeman. A mělo by být očkování povinné? „Váhám. Je to složitá otázka, na kterou není jasná odpověď. Dnes bych řekl, že to není nutné. Na druhé straně, kdyby zde byla další vlna covidu s nějakou neznámou mutací a ta zasáhla vysoký počet lidí, pak bych se k povinnému očkování přikláněl,“ uvedl.

„Můj poradce Roman Prymula říkal, že prevence je možná, když je alespoň 200 jednotek protilátek. Někdo zase říká, že to má být 300 jednotek. Spor je tedy spíše v tom, jak intenzivní ty protilátky mají být,“ podotkl pak Zeman k otázce uznávání protilátek.

V těchto dnech se koná karlovarský filmový festival. Na rozestupy se ve špalíru diváků však příliš nehraje. „Viděl jsem také fotografie, kdy jediný, kdo měl roušky, byl Adam Vojtěch a jeho žena. Nikdo by se neměl vyvyšovat nad druhé. Jednou jsem řekl neuctivou poznámku o snobské sebrance. To bylo při poněkud jiných příležitostech; mám dojem, že to byl Český lev. A dnes tahle snobská sebranka na karlovarském filmovém festivalu předvádí, že jsou cosi jako nadlidi. Ale mohou nakazit sebe i jiné. Takže tam může být při tomto počtu osob docela silné ohnisko nákazy,“ sdělil Zeman. Vojtěch však patří také mezi kritizované, kteří roušky neměli. Neměl ji ani ministr kultury Lubomír Zaorálek. „Je to papalášství, které čas od času přepadne každého ministra. Doufám, že ho pak opustí,“ podotkl Zeman.

Závěrem došlo na dotazy čtenářů, kdy Zeman hovořil i o Green Dealu. „Je to šílený a nesmyslný plán, který, kdyby se uskutečnil, zničí celou českou energetiku. A elektromobily jsou dražší než běžná konvenční auta, mají nižší dojezd,“ uvedl Zeman.

Další otázka směřovala k eutanazii. „Kdybych dostal, jako že se v Parlamentu připravuje, na stůl návrh zákona o eutanazii, tak ho budu vetovat. A to jsem už nejméně jednou řekl. Uznávám samozřejmě i argumenty druhé strany. To znamená: šílené bolesti, utrpení a tak dále. Ale uvědomte si, že dnes už existuje poměrně účinná paliativní léčba, vždy máte naději na vyléčení do poslední chvíle a máte bojovat,“ sdělil Zeman.

Psali jsme: Hrušínský? „Ubožák.“ „Dotační loudil, hrdě podepsal antichartu!“ Po včerejším výlevu je zle. Reagují politici i Klausův muž Šimon Pánek doufá. Tálibán vládne, ale Člověk v tísni tam snad bude smět zůstat... Zprávy o násilnostech Asociace CK žádá vyjmutí Bulharska ze seznamu zemí s vysokým rizikem nákazy Finance obcí a krajů jsou ve skvělém stavu, pochvaluje si ministryně Schillerová

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.