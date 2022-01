Koukaly z toho dráty. To bylo moc. Tohle je normální rodina? Režisér Chmela vzal své děti do kina a jen zíral

Herec a režisér Igor Chmela, známý z pořadu Partička, prozradil, že v poslední době cítí velký tlak na politickou korektnost, Tento tlak se mu prý jeví přímo jako „strašidelný“. A to i ve filmech pro děti. Chmela prozradil, že byl s dětmi na promítání filmu a jedna věc už mu přišla poměrně za hranou. Pár slov věnoval i covidu. Chmela je toho názoru, že lidé by si i tady měli udržovat „jistý odstup od tématu“ a uchovávat svá přátelství i přes rozdílný pohled kupříkladu na očkování.

Režisér a herec Igor Chmela, známý z pořadu Partička poskytl, rozhovor serveru Reflex.cz. V něm prozradil, že v jednu chvíli chtěl s improvizační show Partička seknout, ale covid ho dovedl ke změně názoru. „Upřímně řečeno, byl to nějaký výdělek. Když téměř rok nevyděláváte na žádném divadelním výjezdu, tak vezmete zavděk, když vám tu práci někdo nabízí,“ popsal svůj návrat k pořadu běžícímu 11 let. „Úplně jsem nechtěl mluvit o té osobní rovině, ne že bych neměl čím nakrmit děti, tak to samozřejmě není, ale prostě ta finanční situace se samozřejmě zhoršila,“ dodal.

Občas ho prý dokáže překvapit, s jakými nápady přijde publikum. Od jednoho z pánů si vyslechl, že by měl zvládnout zahrát „pytel hoven“.

„Mě zamrazilo a říkal jsem si, že kvůli tomu jsem asi nestudoval čtyři roky DAMU, ale říkal jsem si, že to je nabídka, která se neodmítá. Tak jsem to pojal velmi šarmantně, mluvil jsem francouzsky a pokusil jsem se tu vulgaritu trochu převrátit. Tak jsem si v Jihlavě zahrál pytel hoven a už po ničem jiném netoužím,“ prozradil Chmela.

Prý cítí i společenský tlak na to, že některé vtípky už by jim asi neprošly.

„Myslím, že ten tlak obecně je obrovskej, ale zatím se ke mně nedostalo něco, jakože tohle byste kluci už nesměli. Zároveň si uvědomuju, že jako, hele, to co jsme zkoušeli jako nějakou legraci před dvěma lety, tak dneska už to začíná zavánět tím, že by nám to dneska tzv. neprošlo. Mně ten tlak na tu korektnost přijde strašidelnej,“ pravil Chmela.

„Já jsem byl nedávno s dětmi na jednom filmu, bylo to sci-fi, a ten tlak na tu korektnost mi přišel tak obrovský, že to z toho strašně lezlo. Tak když herec černé pleti má homosexuální vztah s člověkem, který pochází z Pákistánu, a vychovávají spolu bílýho chlapečka a on říká, že tohle je normální rodina, tak já rozhodně nejsem homofob, ale tohle už mi přišlo moc. Já jsem koukal na svoje děti, a mám jim říct, že tohle teda je normální rodina? Já nevím. Myslím, že to záleží na určité míře vkusu. Pro mě už to bylo za hranou,“ uvedl Chmela. „Pro mě jako pro člověka, který se v tom pohybuje, z toho koukaly ty dráty, že to tam jako má bejt, že to je prostě zakázka,“ dodal ještě.

Pokud jde o covid, lidé by podle něj měli držet nervy na uzdě, udržovat si jistý odstup od tématu a respekt ke druhému, když se vede debata o covidu i o očkování. „Je to nějaká zkouška, jak si udržet respekt ke druhému,“ doporučil Chmela s tím, že to není jednoduché a že i on v tom občas selhává. Když je řeč o zdraví, o tom nejcennějším, co člověk má, nabízí se, že debata bude vypjatá.

V druhé polovině rozhovoru prozradil, že dnes není snadné dělat politickou satiru, když máte prezidenta, který při jednání s budoucími ministry seděl „v covidáriu“.

A nakonec se ještě jednou vrátil k herectví a podotkl, že český rybníček je poměrně malý a herci, pokud se chtějí uživit, si nemohou tolik vybírat. Poukázal např. na herce Pavla Lišku, který působil v reklamě pro společnost Bohemia Energy. „Já jsem dělal reklamu na jogurt, tak se snad nebudu muset jednou omlouvat, že to někomu ublížilo,“ poznamenal Chmela.

