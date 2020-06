Krade se v ČT? Xaver překvapil Veselovského

Moderátor, čerstvě zvolený člen Rady České televize Luboš Xaver Veselý byl hostem moderátora Martina Veselovského na DVTV.cz. Odmítá, že by si do veřejnoprávní televize přišel vyřizovat účty.

reklama

Přišel si Xaver Veselý do České televize vyřizovat účty? Tak zněla hned první otázka po úvodním představení. „Ne,“ zareagoval stručně Veselý.

Anketa Máte pochopení pro demonstrace za práva černochů v USA? Ano 5% Ne 95% hlasovalo: 1912 lidí

„Mě se na to ptá teď každý...“ dodal, že není tedy otázkou překvapen. „Nepřicházím si vyřizovat účty. Já jsem to mnohokrát řekl, že jsem přistoupil k té kandidatuře proto, že jsem se cítil být s něčím nespokojen, mnohokrát jsem o tom mluvil se spoustou lidí, třeba s mým publikem, a říkal jsem si, že má-li člověk chuť něco změnit, tak pro to musí něco udělat. A psát statusy na sociální sítě, jak je všechno špatně, je málo, tak jsem se o to pokusil a věděl jsem, že ve chvíli, kdy se to povede, tak to všechno musím hodit za hlavu, co bylo, což jsem taky udělal,“ sdělil Veselý, s tím, že „vychladl“. „Mám v sobě síly, že dokážu to, co bylo před Radou ČT, vzít do uzlíčku a někam zahodit,“ zdůraznil.

„Pravda, některé věci mě v minulosti naštvaly, to nebudu říkat, že ne, ale že bych teď cítil nějakou zášť nebo něco, a šel tam kvůli tomu si vyřizovat účty, tak to by asi byla slabá náplast,“ dodal Veselý.

Psali jsme: Vymkne se to z rukou? Válka v Milionu chvilek: „Potížistka“ kope, je zle. Zmíněn i Gott. A zítra...

Zdeněk Zbořil: Milovníci USA, mám na vás otázku. Jako naše komunistická TV!

,,Držte hubu a makejte, říkají." Umělci se bouří, Nora Fridrichová u toho. Situace houstne

Xaver Veselý se vyjádřil k výroku ekonomky Lipovské (ta byla rovněž zvolena do Rady ČT) o tom, že je slibovaná Televizní krize 2.0. „Co řekla paní Lipovská, za to já vůbec, věřte, nezodpovídám,“ poznamenal, že sám neví, co Televizní krize 2.0 znamená. „Já jsem ani mezi čtyřma očima s paní Lipovskou nemluvil,“ dodal. „Ani nevím, s čím přesně do té rady šla,“ dodal Xaver Veselý.

Lipovská se netají tím, že se chystá radit o problémech České televize s moderátorkou Janou Bobošíkovou, jež byla jednou z tváří krize České televize na přelomu tisíciletí.

„Radní České televize nemá právo zasahovat ani do programu, ani do výroby,“ citoval Xaver Veselý zákon o České televizi poté, co se jej Veselovský ptal na to, jaká bude vydávat stanoviska k programové nabídce televize. „V případě, že se mi nebude něco líbit v nějakém pořadu, tak se na to pravděpodobně na Radě zeptám, ale že bych teď přicházel s tím, že zruším Newsroom nebo něco jiného...“ dodal Veselý, jenž měl s pořadem v dřívější době spory.

V lednu tohoto roku hovořil Veselý o tom, že aktuální Rada ČT je nemocná. Přichází ji uzdravit?

„Aktuální Rada byla myšlena ta stará rada pod vedením pana Bednáře. Nemůžu odpovědět na vaši otázku ano. To nejde. Je to patnáctičlenný kolektivní orgán a myslím, že jedna patnáctina, jeden z těch patnácti, ji ani nezašlape do betonu, ani ji neuzdraví. A já bych byl rád, kdyby se poměry změnily. Kdybych mohl přispět tím, že třeba jenom zvednu ruku v jisté chvíli. Není potřeba někde něco vykřikovat. Ta doba už je pryč. Takže kdybych tomu pomohl, tak budu rád,“ sdělil Veselý.

„Není čas na to, abych teď vydával nějaké vymezování se proti těm věcem, ale abych pro to něco udělal," dodal se slovy, že rozhodně nechce být hlasovací mašinou někoho. Sám Veselý byl do Rady ČT nominován Centrem pro občanské svobody Václava Klause mladšího.

„Přišlo mi fér, že ve chvíli, kdy jsem to řekl na streamu, že chci kandidovat, tak on okamžitě, aniž by mě jakkoliv kontaktoval, napsal na svůj facebookový profil: My, Trikolóra, tedy ti dva poslanci, ho podpoříme. A já jsem to v tu chvíli chápal trošku, jak se říká hezky česky, jako polibek smrti. Nicméně, asi mi to taky trošku udělalo na druhou stranu radost, že se někdo našel, a až poté jsme si vyměnili tři SMSky a já jsem mu těsně před Vánocemi loňského roku poslal SMSku, že děkuji za podporu, ale že se nenašel nikdo, kdo by mě nominoval," poznamenal Xaver Veselý, s tím, že Klaus mladší mu následně poslal kontakt na jeho Centrum pro občanské svobody. „A mně to nakonec přišlo nejčestnější,“ sdělil Xaver Veselý.

S politiky se, podle svých slov, stýká jen ve chvíli, kdy s nimi mluví jako moderátor. „Jinak než pracovně se s nimi nestýkám,“ dodal.

Podpora od lídra SPD Tomia Okamury ho neuráží. „Nepovažuji pana Okamuru za ďábla, stejně jako řadu dalších politiků, kteří tam jsou,“ dodal Veselý, jenž se tak vyjadřoval k tomu, že získal podporu od Tomia Okamury, který sdílel společnou fotografii na sociálních sítích.

Luboš Xaver Veselý se chce v Radě ČT věnovat hospodaření veřejnoprávního média. „Neříkám, že se v České televizi krade,“ zdůraznil ale Veselý.

Psali jsme: Plzeň: Nová křižovatka u bývalé konečné tramvaje na Borech bude otevřena od 13. června Ředitelství silnic a dálnic testuje kooperativní dopravní systém Miroslav Macek: Další ukázka řízení státu jako firmy, tentokrát tzv. nepřátelské převzetí NKÚ: Na kůrovcovou kalamitu reagovaly Lesy ČR pomalu a dřevo prodávaly méně výhodným způsobem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.