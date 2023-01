Kradla 9 kilo másla za 2 tisíce, chytili ji. A tím to jen začalo

reklama

Již před nějakou dobou se na českém internetu objevila fotografie z českého supermarketu s máslem v bezpečnostní krabici s čipem proti krádeži. Tehdy to bylo považováno za známku toho, že české hospodářství vstupuje do recese.

Dle reportáže CNN Prima News pak oproti roku 2021 přibylo krádeží, a to výrazně. Kradli dokonce i lidé s trestním rejstříkem. Proslavil se zejména 91letý senior, který dle mluvčí strakonické městské policie Jaroslavy Krejčové odcizil masox a klobásu. Na zboží přitom peníze měl a po dopadení i zaplatil. Čtyřicetiletá žena z Volyně zase dle mluvčí do kočárku schovala lososa, filé, uzené, sýry a pečivo v hodnotě celkem 500 korun.

Anketa Kdo by hájil ČR před Bruselem lépe? Jaroslav Bašta 79% Andrej Babiš 21% hlasovalo: 6774 lidí Dle Týdeníku policie ve Starém Lískovci teprve dvacetiletá žena s batohem na zádech prošla u pokladny bez placení. Ovšem plným. Jejího chování si všimla ostraha, která pak přivolala městskou policii. „Strážníci zjistili, že zákaznice v batohu ukrývá devět kilo másla a od žádné z 36 kostek při tom nemá účtenku. Ke krádeži se přiznala a nepoškozené zboží v hodnotě 2036 korun se obratem vrátilo do regálů,“ uvádí Týdeník. Cena nakonec nezcizeného másla tak vychází na 56,50 Kč.

Ač mladá, dotyčná prý byla za majetkovou kriminalitu již jednou pravomocně odsouzena. A tak si ji převzala státní policie pro podezření z trestného činu.

Mezi čtenáři Týdeníku policie se pak našlo dost takových, kteří její případ považovali za známku ekonomické situace v Česku. „Nedivím se, lidi jsou zoufalí už z těch cen. Je to opravdu šílené. Kradou bohužel maminky s malými dětmi a i důchodci. Je to opravdu neúnosné v dnešní době vyjít z penězi,“ mínila například Gabriela.

„Tohle přesně jsem říkal, že začne. Té kriminality bude daleko víc. A horší věci. Přibude sebevražd. Někteří lidé to prostě nedají. Ukrajinci se u nás mají lépe jak Češi,“ myslel si Dušan Cendelín. „Je to smutné, kam nás to předražené jídlo dostává. Vládě to vyhovuje. Nemáš peníze, tak nejez. Zoufalých lidí bude přibývat a je to otázka času,“ souhlasila Zdeňka Holešová.

„Krádež základních potravin považujete za směšné? Je to ukazatel úrovně dnešní doby a vedení státu... Je to spíš k pláči, než k smíchu,“ stýskala si pak Radka.

Ovšem počet odcizených másel vedl ke vtipům a dotazům, zda žena kradla na rekord nebo zda chtěla péct cukroví i na další rok.

Marek Fremel usuzuje, že jednání ženy nijak výjimečné nebylo a se současnou inflací také nesouvisí. „Nic, co by se nedělo v obchodech v minulosti. Je to pořád stejné, ať je u vlády kdokoliv, ať je režim jakýkoliv. V potravinách na denním pořádku. Chytit se jich podaří minimum. Někteří jsou tam, po předání policii, za pár hodin zpět,“ tvrdí.

A dodává: „A kradou úplně všechny generace... Od školáků (ti si chodí pro energeťáky), přes smažky (ty berou, co se dá prodat do večerek a restaurací – tuňáky, maso, kávu, čokoládu) a i důchodci si jen tak občas něco dají do tašky. Ale pořád je to mizivé procento, možná promile. Drtivá většina občanů je slušných. Naštěstí.“

Jan Houfek se pak trefoval do těch, kdo případ považují za ukázku špatné politiky vlády. „Někteří s jejich komenty jsou fakt klauni, když jsou schopní obhajovat každého recidivistu s pokusem to svést na vládu,“ míní.

