Kramářova vila, rezidence premiérů, se dnes otevře veřejnosti

Kramářova vila v Praze, která slouží jako rezidence českých premiérů, se dnes mimořádně otevře veřejnosti. Lidé mohou premiérské sídlo navštívit od 09:00 do 17:00. Letos, kdy se připomíná sté výročí založení Československa, Úřad vlády zpřístupňuje Kramářovu vilu každou sobotu od dubna do října. Kromě toho byla otevřena v květnu při festivalu architektury Open House. Další mimořádné otevření ji čeká o státních svátcích 28. října a 17. listopadu.

V souvislosti s výročím vzniku republiky je letos vila otevřena častěji, než bylo běžné v minulosti. Letos má být otevřena celkem 32 dnů. Zájemci o prohlídky ji mohou navštívit bez předchozí rezervace každou sobotu od dubna do října od 9:00 do 16:00. Výjimkou budou soboty 7. července a 27. října, kdy se den otevřených dveří ve vile neuskuteční vzhledem k předchozímu nebo nadcházejícímu státnímu svátku, při kterém bude vila otevřena. Během dubna a května ji navštívilo 7177 lidí.

Stavba budovy začala pod vedením stavitele Josefa Čámského v roce 1911 a trvala pět let. Vila byla vystavěná na staré baště a má přes 50 místností. Z architektonického hlediska je vila obtížně zařaditelná, neboť novobarokní sloh doplňují typické secesní prvky. Prvními majiteli byli československý premiér Karel Kramář a jeho manželka Naděžda. Po smrti manželů Kramářových v roce 1938 objekt přešel do vlastnictví Společnosti dr. Karla Kramáře, která ho pronajala Národní galerii. Poté nemovitost převzalo Národní muzeum a v roce 1952 se dostala do správy Úřadu předsednictva vlády, které ji využívalo k reprezentačním účelům a ubytování státních návštěv. Od roku 1998 vila slouží jako rezidence českých premiérů.

Psali jsme: Sokolové pískali na Babiše. A Kalousek hned tweetoval: Je Suis Sokol, klaním se těm frajerům a vlastencům Michael Kocáb chtěl předat Rolling Stones tričko s Havlem. Neuspěl. A potom na pódiu „prudil s agitkou“ Rusové jsou Mongolové a my jsme Němci, uvedl blízký spolupracovník Bělobrádka a Topolánka Babiš bude jednat v Karlových Varech s polským premiérem. Následně se přesunou na summit do Bulharska

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: pas, čtk