Křeček? Ne, dáme výpověď! Někteří nového ombudsmana nerozdýchali. Džamila Stehlíková má také strach

reklama

Už v den, kdy se Křeček stal ombudsmanem, se moderátor ČT Jakub Železný Křečka zeptal, zda se neobává toho, že zaměstnanci úřadu Veřejného ochránce budou podávat výpovědi, protože k jeho zvolení mají velké výhrady. Křeček konstatoval, že se toho neobává, neboť i on i zaměstnanci úřadu jsou profesionálové a budou pracovat v souladu se zákonem. Anketa Máte rádi Stanislava Křečka? Ano 95% Ne 5% hlasovalo: 15686 lidí

Jenže po pár dnech několik zaměstnanců opravdu výpovědí hrozí. Mají totiž dojem, že Křeček jako ombudsman bude lidská práva spíš pošlapávat než hájit. „V brněnském sídle Veřejného ochránce práv vyvolalo zvolení Stanislava Křečka u některých zaměstnanců úřadu šok. V jeho útrobách se mluví o tom, že někteří dokonce zvažují podání výpovědi,“ napsal k tomu server Aktuálně.cz.

Křeček už před kamerami veřejnoprávní televize prohlašoval, že v úřadu ombudsmana se příliš mnoho lidí věnuje diskriminaci. Z této oblasti přitom přichází jen pět procent podnětů občanů, takže podle nového ombudsmana nastává čas úřad reorganizovat a nechat právníky pracující v tomto úřadu, aby se věnovali jiným oblastem.

V rozhovoru pro Lidové noviny dodal, že jistě nebude zapomínat ani na práva menšin, Romy nevyjímaje, ale má za to, že by se Romové měli o svá práva v prvé řadě přihlásit sami. Formulovat své požadavky a prosazovat je v demokratických institucích. Toto by podle Křečka měli činit nejen Romové, ale všichni čeští občanů. Tak je to podle zkušeného advokáta v pořádku.

Fotogalerie: - Možná přijde i premiér



Podle bývalé ministryně pro lidská práva Džamily Stehlíkové (LES) lze ale toto Křečkovo vyjádření číst i tak, že ombudsman nebude menšinám věnovat dostatečnou pozornost.

„Ztratí se přesvědčení, že ombudsman chrání lidi, když jim je ubližováno na základě příslušnosti k nějaké skupině. Neřekne se, že je to systémové porušení lidských práv žen, Romů nebo kohokoliv dalšího. Jen jim řekne, ať jdou k soudu, že to byla například jen obyčejná rvačka. Snaha o systémovou ochranu diskriminovaných skupin zmizí,“ upozornila Stehlíková.

„Snaží se ukázat, že to je nějaký vynález importovaný ze Západu. Tenhle ombudsman udělá to, že prohloubí nazírání na lidská práva jako na něco zbytečného, nepotřebného, a tudíž i překročitelného. Jakmile to překročí ombudsman, překročí to další lidé a může to dojít k nedozírným tragédiím. A to už jsme zažili ve 20. století,“ varovala dáma.

Psali jsme: Jak se chystá zničení nepohodlných médií? Petr Žantovský ukazuje děsivý záměr. Jsou v něm namočena stará známá jména. A do toho akce Člověka v tísni mezi školáky Klaus se zastal Křečka. Kvůli jeho slovům bude křik nejen u Milionu chvilek Křeček odhalil, co se na něj chystá. A zakročil Jiří Paroubek: Je Křečkova volba opravdu konec světa?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.