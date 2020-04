Křeček nevydržel Drtinovou. „Jestli chcete odpovídat za mě...“ Neznáte české zákony, kontrovala moderátorka. A velké dusno kolem Šabatové

reklama

Dopis reagoval zejména na Křečkův rozhovor poskytnutý týdeníku Respekt, v němž v minulém týdnu k sporu o přítomnost otců u porodů prohlásil, že se „porody šetřit nebudou“. Ve stejném rozhovoru také padlo, že „stanovisko ombudsmana je to, co já si pomyslím“. Podle signatářů dopisu taková tvrzení nejsou uspokojivým vysvětlením.



Křeček prý netušil, že rozhovor bude v této podobě publikován. Svůj sporný výrok zpětně odmítl. Výtky právníků následně označil za „čirý nesmysl“.



Celý rozhovor můžete zhlédnout zde:

„Vláda je obviňována, že porušuje Ústavu, že porušuje Listinu práv a svobod – zákaz opuštění republiky, toto všechno je vládě vytýkáno a těmto 375 právníkům toto nevadí, ale zaměří se na jeden výrok ombudsmana, jako by to bylo největší porušení práv, které v současné době probíhá. Proč se neozvali proti tomu, že lidé nesmí do zahraničí?“ tázal se s tím, že nechápe, proč pro právníky znamená největší ohrožení otázka přítomnosti otců u porodů.

Věc přítomnosti otců u porodů prý veřejný ochránce práv důkladně prošetřil. To, že by se v případu neangažoval, vnímá jakožto „krutou pomluvu“.



Již dříve na dopis odvětil s tím, že k své funkci přistupuje vážně a naprosto zodpovědně.



Jeho zástupkyně Monika Šimůnková prý nejednala a tak se rozhodl věc uchopit do svých rukou. „Moje zástupkyně nic neudělala, tak jsem se toho ujal já,“ řekl. Fotogalerie: - Nekšeftujte s rouškami!

Šimůnková tvrdí, že se chystala zjistit, zdali zavedená opatření byla vhodná. Křeček jí prý případ odebral ve chvíli, kdy zjistil, že má jiný názor. Taktéž zmínila, že jí ombudsman zakázal publikovat její stanoviska.



Křeček odmítl, že by Šimůnkové zakázal publikování stanovisek. „Určitě jsem jí nezakázal publikovat, ale osobní stanoviska by měla zveřejňovat na svém webu,“ uvedl.



„Když ministr řekne, že je zákaz, tak co na tom chcete šetřit?“ ptal se k problematice zákazu otců u porodů. Šetření se dle něho týká „úplně jiných problémů“. Věcí se prý „zabýval, jak bylo zapotřebí“. Fotogalerie: - Zavřené krámy

Moderátorku Danielu Drtinovou přitom obvinil, že mu „vkládá do úst, co neřekl“ a plete si „šetření a vyšetřování“. Reagoval tak na její slova, že věc „nešetřil“. A pokračoval: „Jestli trváte na tom, že jsem to nějak nešetřil, no tak byste musela říct, co si představujete pod slovem šetřit tuto věc,“ obořil se. „Zabýval jsem se tím, jak mi to zákon ukládá a jak to naléhavost té věci vyžadovala,“ dodal.



„Zákon zkrátka stanovuje konkrétní postup, jak v takových záležitostech se zabývat meritem té stížnosti. Mluví o tom, že se máte stížností zabývat, získávat podklady, abyste mohl řádně v té nečinnosti nebo ve zvůli státní správy, nikoli rozhodnout, ale vydat nějaké stanovisko, případné doporučení a hlavně svědomitě odpovědět těm stěžovatelům. Zeptám se vás konkrétně, udělala kancelář například test proporcionality? Což je standartní nástroj,“ grilovala Drtinová ombudsmana.



„To jsou otázky, které tu věc sunou úplně někam jinam,“ ohradil se Křeček. „Zavádíte sem diskusi, která není namístě,“ vytkl Drtinové. Následně jí však odpověděl, že test proporcionality „standardně provedli“. „V mimořádné situaci je mimořádné opatření zcela namístě,“ obhajoval plošný zákaz přítomnosti otce u porodu vydaný ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO). Ve sdělení ministra ovšem našel i pochybení, zejména mu chybělo podrobnější vysvětlení a doba trvání. Odpovědět Drtinové, jak dlouho se věcí zabýval, se mu prý „nezdá důstojné“ a zabýval se tím „potřebnou dobu“. „Tato kampaň proti veřejnému ochránci práv je nedůstojná,“ podotkl. Fotogalerie: - Připravenost k převzetí seniorů

Křeček striktně odmítl i slova své předchůdkyně Anny Šabatové, že by svým konáním podkopal důvěru ve svůj úřad. Tu prý naopak posílil, prý i tím, že neobtěžoval v této situaci vládu.



„Doktor Křeček vede kulturní válku a potřeboval ty lidi urážet, mluvit pohrdavě, že to je módní záležitost a kritizovat za to, že se obraceli na soud. To si myslím, že je naprosto nepřípustné pro ombudsmana,“ tvrdila Šabatová. „To co řekla paní Šabatová, se mě osobně dotýká. Já jsem o ní nikdy nehovořil negativně, vždycky jsem říkal, že si ji velice vážím, ale říct, že jsem někoho urážel, nic takového jsem neučinil, nikdy jsem nikoho neurážel, nikdy jsem nevedl kulturní války,“ řekl ombudsman.



Následně Drtinová napadla Křečkova slova o „neobtěžování vlády“. „Prosím vás, paní redaktorko, to slovo jsem použil ve smyslu, ve kterém jsem doufal, že to pochopíte. V mimořádné situaci psát ministrům dotazník proč to vydali, když jsem to věděl, protože to vydali na základě stanoviska odborné společnosti, bych opravdu považoval za zcela nepřiměřené a zneužívání mé pravomoci,“ vysvětlil. Fotogalerie: - Česko bez hospod

„Pokud nechcete obtěžovat vládu anebo nechcete psát dotazníky, proč tak či ono, tak opravdu nevím, proč by daňoví poplatníci měli platit institut ombudsmana,“ pokračovala Drtinová. „Vy přece tímto říkáte, vůbec se na nás neobracejte se stížnostmi na státní správu, protože ta dělá vše dobře a já nemám co šetřit,“ dodala následně. „Je to vaše stanovisko, já s tím nesouhlasím. Tak to prostě není,“ řekl jí na to Křeček. A moderátorce dal jasnou odpověď: „Jestli chcete za mě odpovídat, tedy tak čiňte, ale to pak je má přítomnost tady zbytečná.“



Křeček si stojí za tím, že: „Přítomnost otců u porodu je možnost, ale nikoliv lidské právo.“ Na to ho Drtinová nařkla, že „nezná české zákony“ a jmenovala, že přítomnost blízké osoby u porodu je v našem zákoníku právem. „Pokud je to podmíněno rozhodnutím porodnice, tak to je jiné právo, než takové, u kterého se občan může kdykoli bez ohledu na cokoliv dovolat. Jestli to nechápete, tak je mi to líto, ale já myslím, že to lidé dobře chápou,“ argumentoval Křeček.



K Šimůnkové reagoval, že si pod sebe stáhl pouze odpověď ministrovi a občanům na mimořádná opatření. Odborná agenda jí dle jeho slov zůstává. „Proč jste si tedy tuto věc stáhl pod sebe?“ zaznělo znovu od moderátorky. To již Křeček nevydržel a spustil: „To není zdravotnictví, to je reakce na mimořádná opatření vlády. Myslím si, že normální člověk tomu přece rozumí. Mimořádná opatření v mimořádné době jsou přeci něco jiného, než problematika českého zdravotnictví.“ „Jestli tomu nerozumíte, tak je mi velice líto, ale každý normální člověk tohle přece musí chápat,“ neudržel se. Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA BPP



Závěrem podotkl, že si myslí, že na rozdíl od doby, kdy byla ombudsmanem Šabatová, by měl být jeho úřad méně „aktivistický“ a „postupovat jiným způsobem“.

Přítomnost otce u porodu je od čtvrtka opět povolena

Přítomnost otce či jiné další osoby u porodu je od čtvrtka opět povolena. Přítomnost třetí osoby u porodu byla zakázána kvůli šíření koronaviru zhruba od 18. března. Výjimku ze zákazu později ministerstvo umožnilo jen u porodů handicapovaných žen nebo třeba cizinek, které potřebují tlumočníka. Psali jsme: Hon na Křečka? Drsné zastání pro ombudsmana Vyjádření ombudsmana k otevřenému dopisu Řev na Křečka za porody: Vy*ebává! I Anna Geislerová se zapojila. Ale on se nedá, toto rozeslal Co s těmi, kteří tvrdí, že ty „socky“ jim nemají co zakazovat vyjet na „lyžovačku“ do Itálie? Ombudsman Křeček vypustil tento text

