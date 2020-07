Křeček přitvrdil: Integrace Romů je problémem celé evropské civilizace

reklama

Křeček vzbudil vášně svým prohlášením, ve kterém dal do souvislosti otrokářskou práci černochů v USA a problémy Romů v Evropě. „Na vytvořeném bohatství v USA měla v minulosti značný podíl práce černošských otroků, totéž se o evropských Romech v žádném případě říct nedá,“ řekl Křeček. Anketa Jakeš zemřel. Měli by být funcionáři KSČ Štrougal a Vajnar souzeni za úmrtí na státní hranici? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 3237 lidí

V rozhovoru pro Seznam Zprávy byl Křeček na tuto větu opakovaně dotazován. „Příslušník etnika má svá práva dána zákonem, dána ústavou a podobně. O právo se nezasloužíte, to právo buď máte, nebo nemáte,“ snažil se svůj výrok mírnit ombudsman.

„Problém je v tom, že nikde v Evropě se nepodařilo integrovat Romy do evropské společnosti, a to je problém, který táhne evropská civilizace s sebou. Ta integrace tady není, marně se ji snažíme nějakým způsobem dohnat nebo učinit, ale zatím se nám to nedaří,“ pokračoval.

„Žádná souvislost mezi otrokářskou prací černochů a Romy neexistuje,“ trval na svém Křeček na pokračující otázky ohledně jeho výroku pro Právo. „Znovu opakuji, problémem je integrace romské menšiny nebo romského etnika do evropských struktur. O nic jiného tady nejde,“ dodal.

K otázce diskriminace Romů v České republice Křeček uvedl, že je minimálním problémem ve srovnání s problémy černochů v USA. „Diskriminace existuje tak jako v jiných částech světa nebo v jiných státech, ale rozhodně to není pro českou společnost charakteristický problém. To rozhodně nikoliv,“ má jasno. Anketa Je dobře, aby právo na obranu se zbraní v ruce bylo zahrnuto do Ústavy ČR? Ano 97% Ne 3% hlasovalo: 4757 lidí

Jako ombudsman prý romskou diskriminaci řeší, ale naštěstí se jedná o malé procento žádostí. „Podle pravomoci, která mi byla Poslaneckou sněmovnou svěřena, diskriminaci řeší ombudsman. Ale podle toho, co se k nám dostává, to není problém, protože na tu diskriminaci si lidé u nás prakticky nestěžují, což je dokladem toho, že to není pro českou společnost takový problém, jak někteří publicisté tvrdí. Tato pravomoc nám byla svěřena, my se tím zabýváme, máme na to zvláštní oddělení, ale patří to ke stížnostem, ve kterých se na nás lidé obracejí naprosto minimálně,“ ubezpečoval Křeček.

„Já vám to znovu opakuji, stížnosti na diskriminaci jsou naprosto minimální záležitostí, která se k nám dostává. Samozřejmě se s těmi případy setkáváme, samozřejmě to řešíme, ale je to minimum případů. Samozřejmě jsme řešili případ, kdy z důvodu etnicity byla odmítnuta prohlídka bytu, ale není to rozhodně žádná masová záležitost,“ opakoval Křeček na množící se dotazy na možné diskriminační jednání vůči Romům.

Podle Křečka je pro integraci Romů nejdůležitější, aby se chovali stejně jako většinové obyvatelstvo. „Jestliže chceme, aby se Romové chovali stejně jako všichni ostatní příslušníci většinové populace, tak musíme chtít, aby se chovali stejně. Já nechci nějakou segregaci. Naopak chci, aby Romové řešili svoje problémy tak, jak je řeší naprostá většina obyvatel. Nechci, aby řešili zvlášť svoje romské problémy. Já chci, aby romské problémy byly problémy celé společnosti. Jestliže řada lidí, družstev stavěla a podobně, tak je to způsob řešení, který se nabízí většinové společnosti, a není žádný důvod, aby se Romové neúčastnili řešení svých problémů tak, jak je řeší naprostá většina české společnosti,“ vysvětloval Křeček své prohlášení, že by si Romové měli stavět vlastní byty a domy, tak jako ostatní.

„Poukazuji obecně na to, že neexistuje žádné řešení problému, které by se týkalo jenom Romů, jsou to problémy, které se týkají celé společnosti. A musejí být řešeny způsobem, který vyřeší celá společnost. To nejde o žádnou segregaci, naopak jde o integraci, aby se Romové chovali naprosto stejně jako většina společnosti. Chci, aby se všichni chovali stejně, stejná práva, stejné povinnosti, stejné možnosti, oboustranný stejný přístup,“ dodal s tím, že žádné zvláštní zacházení Romům nepřísluší.

