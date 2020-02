Kremlík šel za Babišem a ten mu řekl: Máte zelenou. Novinář Kroupa vyprávěl, co zjistil o kauze dálničních známek

Úvodem se Kroupa vyjádřil k tomu, že policie se zabývá kauzou nabídky úplatku. „My v tom policii žádným způsobem obstrukce dělat nebudeme, ale pro nás je policie jedna z účastníků, stejně jako zpravodajská služba je jedna z účastníků celého toho příběhu, ke kterému musíme přistupovat kriticky,“ poznamenal Kroupa a zároveň uvedl, že pracoval v časovém presu, neboť korupční nabídka padla v souvislosti se zakázkou na mýtného auditora.

„A stát kontinuálně už od pana Kremlíka, poté tělem a ústy ministra Karla Havlíčka, tak dělal vlastně všechno pro to, aby tu zakázku zrušil. A ve chvíli, kdy byla zakázka zrušena, což se ostatně stalo dva dny poté, co my jsme zaznamenali a pořídili alespoň nějaký fragment důkazů, o který jsme se snažili, tak žádná korupce už neměla význam, neměla smysl, protože ta mohla jenom platit do chvíle, kdy bylo co ovlivnit. Ve chvíli, kdy není co ovlivnit, tak o čem bychom si povídali,“ dodal Kroupa.

Když hovořil o tom, proč Kremlík otálel s nahlášením korupce, vysvětloval to mimo jiné vánočním časem. Kremlík totiž nabídku úplatku dostal před Vánoci, šéfovi BIS Michalu Koudelkovi o tom řekl až v polovině ledna. A to, že to řekl právě jemu, je podle Kroupy sice věc podivná, ale je to důkaz toho, jak to ve vládě Andreje Babiše chodí.

„Důvod, proč šel za šéfem zpravodajské služby, je prostě v tom, že oni když mají problém, tak jdou za šéfem tajné služby. Navíc já mám informaci, že tu věc předal Andreji Babišovi a Andrej Babiš mu měl říct, že mají zelenou. K čemu zelenou, nevím. Ale měli mít jakousi volnou cestu k nějaké operaci,“ pověděl Kroupa, jenž chce po této lince příběhu dál pátrat.

Své pak také Kroupa řekl k tomu, že BIS v souvislosti se systémem na provoz dálničních známek odmítá skutečnost, že by chtěla plošně sledovat obličeje a monitorovat kabiny vozidel. „Je důležité si uvědomit, že oni ze zákona mají právo, dokonce povinnost v některých situacích lhát, čili je to instituce, která lež má jako nástroj své práce,“ odvětil Kroupa.

Závěrem se pak ještě vyjádřil k nahrávce, která byla s Vladimírem Kremlíkem pořízena a v níž se exministr baví s advokátem Martinem Janečkem o možném úplatku. „Tu nahrávku jsme pořídili my, respektive na naše nahrávací zařízení, po dohodě s šéfredaktorem Seznam Zpráv Jirkou Kubíkem. Pořídili jsme ji s vědomím ministra, respektive v té chvíli exministra, který se v té chvíli sám snažil zjišťovat, co se vlastně stalo. Protože v jeho očích, a já teď nechci říkat, že to je pravda, ale je to jeho vnímání světa, ten předražený e-shop, který, jak už víme, není žádným e-shopem, byl zástupným důvodem, proč ho odvolal premiér Andrej Babiš. On to vnímá, že to bylo vůči němu nefér, nebo chybně argumentováno, a zjišťoval, kdo a co všechno za tím může být. A pravda je, že v časové ose je korupční nabídka, respektive oznámení té korupční nabídky, v přímé lince s rychlým koncem Kremlíka na ministerstvu,“ uzavřel Kroupa.

JUDr. Vladimír Kremlík BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kremlíkovi měl nabídnout úplatek jeho známý, advokát Martin Janoušek. Seznam Zprávy následně přinesly záznam jejich rozhovoru z restaurace Lebeda ve Špindlerově Mlýně, ke kterému mělo dojít 1. února. K první nabídce však mělo dojít již před zmiňovanými Vánocemi.

Kremlík pak nabídku úplatku oznámil 14. ledna šéfovi BIS Michalu Koudelkovi. Peníze měl dostat za to, že bude hájit zakázku pro firmu, kterou zastupuje advokátní kancelář spojená s Martinem Janouškem. Ten se přitom podílel i na právním posouzení zakázky na elektronickou dálniční známku. Z odposlechu je také patrné, že nemělo jít jen o e-shop, ale i o sledovací systém, který chtěly bezpečnostní složky využívat pro svou práci.