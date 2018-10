Kreténi? Umělec, který nedostane medaili, se neudržel nad medailí pro Jiřího Krampola. Taková slova

Krampol stane ve Vladislavském sále po boku například hudebníka Michala Davida, tenisty Radka Štěpánka či sportovkyně Ester Ledecké. Krampol pro server Expres.cz zisk vyznamenání potvrdil. „Už jsem pro něj doma ve vitríně udělal místo,“ uvedl Krampol, který si pro slavnostní příležitost pořídil nový oblek.

„Nečekal jsem to,“ svěřil se Krampol serveru. A zároveň dodal, že mu vadí nenávist, která se strhla vůči Michalu Davidovi. „Ve svém oboru patří k nejlepším, prodal miliony desek a jeho písničky si zpívají tři generace. Rozdává radost, což je krásný počin. Někdo miluje operu, jiný Michala Davida. Když někdo chodí na operu, neznamená to, že je něco výjimečného,“ řekl Krampol, jenž očekává kritiku i své osoby.

Vyznamenání hodlá přijmout. „Že to nějaký zamindrákovaný kretén nechce, protože mu to nedají, tak za to nemůžu. Herci a lidi, kteří se pohybují kolem divadla, by se podle mě do politiky plést neměli,“ řekl herec.

„Hradní zmastidlo udělalo ze státních vyznamenání zoufalou dávačku. Krampol se na Zemana usměje porcelánovejma kusadlama – a frk, už má metál. Milošovi se to blbě vybírá, páč nemá rád lidi. Tak chce aspoň nasírat a dá komukoliv jako rozvrzaná laločnatá kurtizána s herpesem. Medaile pro Kajínka nebo Kočku už mi nepřijdou jako sci-fi,“ okomentoval následně ocenění režisér David Drábek na svém facebookovém profilu.