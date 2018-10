Křik ze STANu: Vracíme se do role ruského vazala

Anketa Jednání Radka Vondráčka v Rusku je nehorázné ponížení ČR, říká poslanec Pirátů Lipavský. Cítíte se poníženi? Ano 2% Ne, naopak. Jsem hrdý/hrdá 95% Je mi to jedno 3% hlasovalo: 485 lidí

Vondráčkova cesta v čele delegace poslanců zdravotnického výboru vzbudila nevoli u pravicových poslanců a Pirátů. Vondráček totiž mimo jiné hovořil i s Valentinou Matvejenkovou a Vjačeslavem Volodinem. Oba politici jsou na sankčním seznamu EU i USA, jde o šéfy komor ruského parlamentu.

Pirát Jan Lipavský označil Vondráčkovu cestu za nehorázné ponížení ČR. Vondráček se však brání, že by sankce porušil. „Setkávám se s člověkem, který zastává stejnou funkci jako já – funkci předsedy parlamentu tady v Rusku,“ bránil se.

Původní text ZDE

Poslanci nyní chtějí rozšířit program Sněmovny příští týden právě o bod Vondráčkovy návštěvy Rusku. Například Vít Rakušan (STAN) uvádí, že některé výroky, jak česká média informují o realitě v Rusku, nás vracejí spíše do role vazala než partnera.

Vondráček pak měl také o česko-ruských vztazích hovořit na diplomatické akademii. „Česko a Rusko mají ohromnou tradici vzájemných styků, máme na co navázat. To, co se stalo v posledních pár letech, vztahy neovlivnilo natolik, že by nebylo možné společně pracovat,“ uvedl.