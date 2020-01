Krk, škyt, prd a potom spadla. Vysoká politička v Praze předvedla udivující show. Přímo před úředníky

Alkohol je spojován s politikou poměrně pravidelně. Své o tom vědí zejména kolegové Miroslava Kalouska z TOP 09, jehož výpary byly cítit pravidelně mezi zástupci Sněmovny i novináři. Že to však není ojedinělý úkaz, dokládá i příběh muže, který se ParlamentnímListům.cz ozval přímo z radnice městské části Prahy 10. Svědectví popsal doslova do detailu.

Jeho velmi dlouhý dopis obdržely ParlamentníListy.cz zhruba před týdnem. A jelikož jsme doposud neměli tohoto muže šanci poznat, jeho poznatky jsme se snažili ověřit u současných i bývalých politiků Prahy 10. Shodli se, že vše je pravda.

„Jako zaměstnanec úřadu Prahy 10, ale především jako člověk, který na desítce mnoho let žije, mě přirozeně zajímalo a stále ještě zajímá dění a události týkající se této části Prahy. S velkou zvědavostí a snad i s určitou nadějí a očekáváním jsem sledoval (a domnívám se, že jsem nebyl jediný), jak po svém zvolení zvládne svou práci nové vedení radnice. Jak v následujících měsících budou naplňovány předvolební sliby, které nám všem před volbami každodenně slibovali na ulicích Prahy 10 a ve svých novinách místní aktivisté a Piráti. Oprávněně jsme čekali na změnu.“

Přišla?

„Nabídnu Vám jen krátký výčet některých chybných a často protichůdných rozhodnutí radnice: například jde o nesmyslné navýšení nájmu u obecních bytů o 30 procent a zároveň o zrušení transparentního přidělování obecních bytů. To v době, kdy radnice Prahy 10 má více jak 500 volných bytů (kdy jen jejich přidělení by navýšilo příjem finančních prostředků do radniční kasy formou nájmu o mnoho desítek milionů korun ročně, a to bez navýšení nájmů). Navýšení daně z nemovitosti o 100 procent. Přestože vedení radnice Prahy 10 uskutečnilo krok, kterým potrestalo bez rozdílu všechny vlastníky nemovitostí na Praze 10 tím, že jim navýšilo daň z nemovitosti o úžasných 100 procent. A získává tak tímto krokem navíc do svého rozpočtu ročně o desítky milionů korun, ruší svým občanům na Praze 10 řadu důležitých léta fungujících služeb.“

Pravidelný pohled do ulic Prahy 10

Také o těchto věcech a rozhodnutích ParlamentníListy.cz v minulosti informovaly, čímž si vysloužily mnoho černých puntíků od vedení radnice, která s námi odmítá komunikovat.

„Například od 1. 1. 2020 je zrušena lékařská služba první pomoci pro děti a dospělé. Přestože tuto službu v minulosti ročně využívalo deset tisíc pacientů, jsou tito lidé nekompromisně bez bližšího vysvětlení přesunuti do Vinohradské nemocnice. Toto rozhodnutí již dnes budí na Praze 10 značné emoce. Dalším z kroků nového vedení radnice bylo zrušení dětské zubní pohotovosti. Toto unikátní zdravotnické zařízení mající dnes patnáct tisíc dětských pacientů, které pod vedením MUDr. Jiřího Pekárka sloužilo více jak deset let obyvatelům Prahy 10, bylo též bez náhrady zrušeno. Musím potvrdit, že se jedná o mimořádně povedený dárek k novému roku pro 30 tisíc rodičů a prarodičů z Prahy 10. Následně se v roce 2019 zrušily například ‚modré dodávky‘, služba pro nejpotřebnější spoluobčany. Služba, která zajišťovala každodenní přepravu nejstarších a imobilních obyvatel Prahy 10. Služba, která umožňovala alespoň částečný návrat k plnohodnotnému životu těm nejpotřebnějším. Mimo jiné se také ruší mnohaletý projekt pro děti z dětských domovů, který umožnil desítkám dětí z dětských domovů získat vysokoškolské vzdělání. To vše a mnohé další s jediným odůvodněním – je třeba šetřit,“ uvedl náš zdroj.

Doposud jsme se pohybovali čistě v politické rovině. Naši redakci ovšem zajímala také skutečnost, jak se volení zastupitelé s velkým vlivem na chod dějin Prahy 10 chovají takzvaně v zákulisí. I zde jsme našli odpověď.

„Není možno déle v tichosti sledovat papalášské chování některých členů rady, až moc připomínající dobu před rokem ´89. Myslím si, že není možné v tichosti přihlížet například tomu, jak jedna z radních se na vánočním večírku opije tak moc, že nemůže sama stát na vlastních nohách, a to před všemi zaměstnanci úřadu,“ uvedl dále.

I zde jsme získali hned několik barvitých pikantností.

„Onen vánoční večírek se tentokrát konal na Barče. I pro méně pozorné zaměstnance radnice se stal zajímavou příležitostí, jak nahlédnout do života čtvrtého patra (vžité označení pro vedení radnice). Nechtěně nám poodkryl charaktery některých členů rady. Vedle radní Koumarové, která se opila tak, že nemohla sama chodit, asi nejvíce zaujala pozornost velké části zaměstnanců úřadu chování 1. místostarostky Komrskové a místostarosty Beneše.“ Této dvojici se budeme věnovat v dalších materiálech.

Stejně jako dění na Praze 10.

