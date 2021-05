Kroupa pod tlakem. „To by Hamáček musel být blázen,“ napadlo kolegu. A začal se ptát

Žurnalista Janek Kroupa si stojí za svojí verzí článku, dle kterého chtěl vyměnit ministr vnitra Jan Hamáček Vrbětice za Sputnik a summit Ruska s USA v Praze. „Ta cesta byla cesta reálná a ve chvíli, kdy na jedné straně má reálnou cestu, na druhé straně tady probírá variantu, co tedy s těmi Rusy, jak to s ním bude řešit a jeho varianta je, že to tady dám na stůl a prostě to vyměníme,“ myslí si. Novináři prý rezignovali na svoji práci, když pouze opakují výroky obou stran.

Investigativní novinář Janek Kroupa byl hostem Čestmíra Strakatého v Prostoru X. Kroupa se v posledních dnech proslavil články o Janu Hamáčkovi na serveru Seznam Zprávy. Žurnalista si stojí za tím, že popsali příběh Jana Hamáčka, který měl vyměnit Vrbětice za vakcíny Sputnik a summit mezi Bidenem a Putinem v Praze, tak, jak se odehrál. „Na začátku toho příběhu byla verze o tom, že Jan Hamáček do Ruska nikdy ve skutečnosti jet nechtěl a snažil se dostat do Česka velvyslance Pivoňku. To celé se odehrálo poté, co se Jan Hamáček měl dozvědět o tom, že za výbuchem ve Vrběticích stáli minimálně dva ruští vojáci a v té chvíli vyhlásil, že sem pozve Vladimíra Putina, aby se tady potkal s Joe Bidenem a že s Ruskem bude vyjednávat Sputnik, pak to vyhlásil za onu kamufláž,“ připomněl Kroupa.

Tato verze prý byla lidem okolo Kroupy divná. „Proč někdo vymýšlí složitou kamufláž na to, aby stáhl velvyslance, když to je ve skutečnosti vlastně operace poměrně jednoduchá a běžná?“ tázal se host pořadu. Právě proto je prý začalo zajímat, co v Rusku chtěl ve skutečnosti dělat, zda tam tedy nechtěl ve skutečnosti jet. Načež přišli na to, že tam skutečně plánoval jet.

Kroupa tedy napsal to, co mu řekli svědci té schůzky s Janem Hamáčkem. Moderátor se zajímal o to, zda mají záznam z té schůzky. „Já na tuhle otázku nemohu odpovědět, protože nemůžu odhalovat zdroje, ale mohu říct, že to, co jsme napsali, je autentické ve vztahu k tomu, co ti lidé říkali, tedy když jsem napsal nějakou citaci, tak ta citace je autentická,“ pověděl investigativec.

„To, co Jan Hamáček chtěl podle našich zdrojů řešit, bylo, že na jedné straně český stát nemusí z té kauzy udělat takový skandál, nemusíte tomu říkat výměna nebo obchod, můžete tomu říkat vyjednávání, můžete tomu říkat jakkoliv. Ta slova popisují děj, kdy tam přijede a říká, na jedné straně my máme tohle, na druhé straně vy máte tohle, tak pojďme se nějak domluvit. Toto byl půdorys obchodu tak, jak jsme ho popisovali, jak nám popsaly naše zdroje, a zároveň je pravdou, že ve chvíli, kdy to Jan Hamáček těm svým kolegům na té poradě předestřel, tak mu řekli, že zešílel, že tohle nemůže udělat. To je jedna důležitá část. Druhá důležitá část je, že ta porada byla ve chvíli, kdy cesta do Ruska byla připravena. Ruské úřady, americké úřady měly nótu o tom, že Česko chce pořádat summit Biden – Putin, jehož přípravy začaly poté, co se Jan Hamáček dozvěděl o tom, že Rusové stojí za výbuchem,“ popsal Kroupa.

„Jan Hamáček měl domluvené schůzky a to nebyla jedna schůzka s Děnisem Manturovem, ministrem průmyslu a obchodu Ruské federace, ale měl tam těch schůzek domluvených více, které směřovaly k tomu, že by chtěl domluvit Sputnik. Ta cesta byla cesta reálná a ve chvíli, kdy na jedné straně má reálnou cestu, na druhé straně tady probírá variantu, co teda s těmi Rusy, jak to s nim bude řešit a jeho varianta je, že to tady dám na stůl a prostě to vyměníme,“ dodal.

„Já tomu rozumím, ale já toto - dám na stůl a prostě to vyměníme - je něco, co je naprosto klíčové v tom příběhu a já se ptám, jestli vy pro toto tvrzení, které já jsem z vašich vyjádření a do jisté míry i z těch článků měl pocit, že vy jste si doplnili ty dílky. Jestli vám přímo někdo na té schůzce řekl - seděl jsem na schůzce a Jan Hamáček řekl, vyměním, zobchoduji,“ namítl Čestmír Strakatý. To Kroupa odkýval a potvrdil, že to není pouze jeden zdroj. Navíc se to prý řešilo při několika situacích, nejen při této schůzce.

Moderátor ovšem poukázal na to, že v době schůzky na Ministerstvu vnitra měla informaci o Vrběticích již některá média. „Celá ta argumentace proti tomu, co vy tady teď říkáte, je asi postavena na tom, že Jan Hamáček by asi musel být blázen, kdyby v tu chvíli, kdy to ví někteří novináři a nepochybně ti lidé z té schůzky, a zjevně tedy i další lidé, se kterými jste mluvil, jak tvrdíte, by plánoval něco, co má rysy nějaké vlastizrady,“ myslí si moderátor. Host ovšem stále argumentoval tím, že ta cesta do Ruska opravdu byla naplánována.

„Není možné, že když odhlédneme od toho, že Jan Hamáček chtěl jednat s Vladimírem Putinem a tak dále i potom, co věděl, co se stalo ve Vrběticích, nicméně že ten summit Biden – Putin a ta cesta do Ruska a tak podobně, že to byly dvě různé věci, ta kamufláž?“ zamyslel se Strakatý. To Kroupa rázně odmítl. Nelze to údajně oddělovat.

Strakatému předložil svoji konstrukci. „Připusťme teď variantu, posunuli jsme se v tom, že tedy opravdu tu cestu plánoval, krok číslo jedna a že ta cesta byla reálná a byla připravovaná a předmětem té cesty byla jednak jednání o Sputniku a také jednání o summitu Biden – Putin, což ostatně předjednávali s Hradem a zkrátka bylo to opravdu připravené. Odhlídněme od toho, že nám přímí účastníci potvrdili, že to tam opravdu jaksi bylo předmětem a představte si, že tohle nemáme v rukou, já vím, že máme, ale představme si, že to neexistuje ve veřejném prostoru. Zkuste si říct, jak by ta schůzka vypadala, kdyby jednal o Sputniku a o summitu a nedohodl se na Vrběticích. Mohly ty obchody, mohly ty dvě věci, myslíte si, že Rusové by nám tu dodali Sputnik a Putina ve chvíli, kdy by se nedohodli na výsledku? Představte si, co by se stalo, kdyby se Jan Hamáček nedomluvil na reakci o Vrběticích, přijel do Ruska a ten skandál vypukl v tu chvíli, kdy tam byl…“

Moderátor této otázce rozumí, ale stále je to prý pouze hodnocení něčeho, k čemuž se musí mít argumenty k tomu, co říkáme, jelikož myslet si mohu cokoliv. Kroupa ovšem tvrdí, že ty důkazy a argumenty má.

Strakatý následně přečetl výpovědi některých účastníků schůzky, kteří popřeli, že by Hamáček vedl jednání, které by nebyla v zájmu České republiky a veskrze popřeli to, že by se na schůzce jednalo o tomto výměnném obchodě. Kroupa neví, proč to ti svědci nepotvrdili, jim samotným to potvrdit měli a doufá, že to potvrdí i během vyšetřování, které se již rozjelo.

„To jednání bylo jednání zpravodajských špiček, policie a tehdy ministra zahraničí a vnitra. Chápu, že je pro ně složité, mluvit o tom, co tam bylo. Respekt včera napsal, že na tom jednání skutečně ta věc padla, ale že padla v kontextu jakéhosi brainstormingu. Jestli tomu chtějí říkat brainstorming, možná,“ pověděl. Načež Strakatý odpověděl, že přece ten článek v Respektu zpochybňuje tu obchodní konstrukci, kterou Kroupa popsal. S tím ovšem investigativec nesouhlasil.

ČSSD se dle Kroupy snaží posunout kauzu do osobní roviny, tak to ale novinář nevnímá. Kroupa též kritizoval přístup části novinářů, kteří sami jakoby rezignovali na novinářskou práci a jen opakují výroky obou stran. Podobný přístup ho mrzí. Nerozumí taky tomu, proč další účastníci schůzky na Ministerstvu vnitra už nepromluvili.

