Krym? To bylo podle ústavy. Redaktor ČT dnes slyšel od hosta něco, co slyšet nechtěl

Trump se k partnerům choval jako k vazalům, zcela nediplomaticky. A Krym? To je hotová věc, nemluvě o tom, že odtržení od Ukrajiny proběhlo podle ukrajinské ústavy. To řekl Jaromír Novotný z Diplomatické akademie, když byl hostem ČT24 v rámci reportáží ze summitu Trumpa s Putinem.

Novotný souhlasí, že vztahy Ameriky a Ruska jsou opravdu špatné, ale nemyslí si, že jsou na samotném dně. A nemyslí si ani, že by Rusko bylo v izolaci. Co naopak připouští, je, že by summit dvou prezidentů mohl vyvolat rozkol v euroatlantické alianci. Trump se prý totiž na předcházejícím summitu NATO ke svým partnerům choval jak k podřízeným. Podle diplomata prý tak přenesl jazyk, který se používal pouze v zákulisí, na veřejnost. Novotný si také myslí, že Donald Trump tlačí Rusy k větší spolupráci s Čínou.

Rusko prý bere tento summit jako potvrzení faktu, že bylo uznáno jako globální hráč. Trump podle něj uznává jen Rusko a Čínu, EU jako celek ignoruje. Sankce na Rusko prý nefungují, donutily je naopak k důležitým reformám. Podle Novotného byly sankce chyba. A zpochybňuje i to, že Rusové zabrali Krym. Referendum prý proběhlo podle krymské ústavy, která umožňovala tomuto poloostrovu vyhlásit nezávislost.

Podle Novotného je Krym hotová věc a nikdo ho od Ruska už neodpáře. Proces, jakým k tomu došlo, popisuje takto: „Krym se přihlásil k Rusku a Rusko ho přijalo.“ Odmítl srovnání se Sudetami, protože Sudety nebyly autonomní oblast, zatímco Krym ano. Měl vlastní ústavu i prezidenta a to bylo zakotveno i v ukrajinské ústavě, tvrdí diplomat.

Novotný má za to, že momentálně na světě není jiné pravidlo než právo silnějšího. A chtěl by, aby se Trump s Putinem dohodli a nějaká zavedli. Myslí si, že Trump by s Putinem mohli hovořit o Sýrii, Ukrajině nebo Severní Koreji, popřípadě obnovit horkou linku mezi Washingtonem a Moskvou.

autor: kas