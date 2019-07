Ku*do, pí*o, m*dko, kreténi! Pavel Novotný z ODS se vložil do sporu o loď s uprchlíky

Němečtí televizní moderátoři Jan Böhmermann a Klaas Heufer-Umlauf vyhlásili sbírku na pomoc zadržené kapitánce Carole Racketeové, která o víkendu s lodí německé neziskové organizace Sea-Watch zakotvila s migranty i navzdory zákazu italských úřadů v přístavu na Lampeduse. Nyní jí hrozí pokuta a až 15 let vězení za pašeráctví. Editorka z webu Expres.cz Barbora Koukalová však moderátory v jejich výkladu celé situace opravila a dění glosuje po svém. „Carola si to chtěla rozdat se Salvinim, to byla celá její motivace,“ píše na svém facebookovém účtu. „Naprostá nechutnost ji kritizovat,“ zastal se pak v komentářích kapitánky starosta pražské městské části Řeporyje Pavel Novotný (ODS) a už to jelo.

V kontextu s tím, že moderátoři vyhlásili na pomoc kapitánce sbírku, do které lidé během víkendu přispěli už více než 590 tisíci eur (zhruba 15 milionů korun), Koukalová ironicky podotýká, že tato „pašeračka“ jela pro náklad až do Libye, pak nastalo strašný divení, že ji italský vicepremiér a ministr vnitra Matteo Salvini nepustí na italský břeh, tak se nakonec rozhodla najet na břeh bez povolení, a ještě u toho snad měla „rozmáznout“ italský policejní člun.

Připomněla i vyjádření německého prezidenta o tom, že Itálie musí tyto lodě přijímat, protože „Itálie není ledasjaký stát. Itálie je uprostřed Evropské unie, je to zakládající stát Evropské unie. A proto smíme od země jako Itálie očekávat, že bude k takovému případu přistupovat jinak.“

Koukalová však podotýká, že Německo má taky moře, a nerozumí proto tomu, proč kapitánka na německé lodi se nevylodí v Německu a místo toho jezdí do Itálie, kde porušuje předpisy. Na argumenty, že objížďka stojí peníze, podotýká, že to stojí každé dobro. „Když může na zajížďku do Libye, proč by nemohla obeplout Evropu,“ dodala editorka z webu Expres.cz.

Následně nabídla vlastní pohled na to, jak se věci ve skutečnosti mají. Hlavní motivace, proč kapitánka zamířila s migranty do italského přístavu, podle ní byla, že „si to chtěla rozdat se Salvinim“. Nejde tu tedy prý vůbec o migranty a lidské životy. „Na ty sere pes i v případě Sea Watch, tady šlo o to, vyvolat poprask a dokázat, že aktivismus je víc než ministr vnitra,“ myslí si Koukalová.

Její komentář k rozhodnutí kapitánky – přistát na ostrově Lampedusa ve chvíli, kdy měla 40 migrantů na palubě –, pak doběla vytočil starostu pražských Řeporyjí Pavla Novotného, který svůj názor vyjádřil v následné diskusi. Koukalové vpálil, že kritizovat takto německou kapitánku „je naprostá nechutnost“. Naopak by rád prý viděl, jestli by byla také taková hrdinka, kdyby žila bez východiska a perspektivy v rovníkové Africe a pak se s těmi „fakany“ nalodit.

A tím neskončil. „Kreténi ubozí, košťata rasistická, do hoven Afriky vás na měsíc strčit, ony by vás ty kecy přešly, fuj tajksl...,“ vzkázal bez servítek všem, kteří takové hrdiny dělají.

Přispěvatel do diskuse Gustav Anděl Novotnému odepsal, že by bylo asi vhodné „všechny ty Afričany ubytovat po bytech v Řeporyjích místo těch Ukrajinců, ze kterých je už dnes posraný“, čímž píchl do vosího hnízda. „Ahoj kundo, jsou to Rusové, ukrajinští dělníci jsou mí přátelé, píčo, a jsou mi vděční za zlepšení jejich podmínek životních, zdechlý, bezcenný debile,“ odepsal Andělovi s tím, že už deklaroval, že Řeporyje by několik uprchlíků bez problémů zvládly. „Vypíčená nulo, takže no problém. Pěkný den, mrdko,“ dokončil svou kánonádu sprostých slov starosta Novotný.

Do jejich konverzace se pak vložila i Koukalová, aby Novotnému připomněla, že na její zeď chodí také lidi, kteří znají jeho rozhovory v Parlamentkách. „Takže tenhle monolog, nad kterým si mneš ruce, jak zase vyvoláš jaký reakce, tu vezme vážně možná tak nějaký okolojdoucí,“ poznamenala.

Starosta jí ale oponoval, že má své publikum, které nepotřebuje rozšiřovat na její „umolousané zdi stolní společnosti“. „Jsem celebrita, děvenko, já už nehledám, chodí sami:-),“ chvástal se a dodal, že se pouze kriticky ohradil. Koukalová se nenechala a jeho kritické ohrazení označila za „blábolení“.

A spirála dohadů stále pokračovala. Novotný se hájil, že je humanista, což prý Koukalová a její „debilové“ nikdy nemohou pochopit. „To je jiné vidění světa, solidarita, jiný vesmír, sorry,“ napsal ve svém komentáři. Editorka se do něj pustila, že je jen člověk s patologickou potřebou publika, protože dokola opakuje to samé, jeho věty jsou podle jejích slov prázdné, bez konstruktivních návrhů a hlavně nikdy nedokázal bez tyjátrů odpovědět na jednu z mnoha otázek týkajících se těchto věcí.

Že je někdo „rasistický koště“, to umí říct podle editorky webu Expres.cz každý, ale aby dokázal vysvětlit, proč je takový problém pro ty lodě zajíždět například do Tuniska, to nevysvětlí, protože o tom ve skutečnosti ví „hovno“, a to je prý také důvod, proč i přes celý svůj vesmírný humanismus nebude Novotný o tomhle diskutovat v Událostech, komentářích. „A vy jste rasistická prasata:-),“ shrnul nato stručně starosta Novotný.

Petr Konečný z webu Expres.cz se závěrem podivil, co Novotný v diskusi předvádí, a rovnou jej ujistil, že na zeď Koukalové nechodí občanští demokraté, jako je například předseda ODS Petr Fiala, a může tak být sám sebou. „Tedy průměrný český rasista a xenofob, tak jak tě lidi, co tě mají rádi, znají. Uvolni se,“ uzavřel Konečný.

Psali jsme: Kapitánka výlovné neziskovky najela s lodí do policejního člunu. Bála se prý o život lidí Počet migrantů přes makedonskou hranici roste. Hovoří český policista, který tam pomáhá „Jak pravil Ježíš: nechej je zm*dy, jen ať chcípnou“, posmíval se advokát odpůrcům imigrace. Dostal pokutu Andrej Babiš se chlubí, jak bojuje proti migraci. Podívali jsme se, zda to tak je i ve skutečnosti, a výsledek byl víc než překvapivý

