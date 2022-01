Kuba pálil do vlastních. Omikron a vláda: Toto má být jinak

Kvůli nakažlivější variantě covidu vláda od příštího úterý zkracuje dobu izolace i karantén na pět dnů. Předseda Asociace krajů a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS) v pořadu Interview ČT24 připustil, že od vlády neviděl relevantní data, která by zkrácení doby ospravedlňovala. Varianta omikron podle něj může společnost ochromit, s opatřeními by začal dříve.

Vláda každopádně s opatřeními podle Kuby měla začít dříve: „17. ledna bude omikron už tak rozjetý, že to testování nebude efektivní pro zbrzdění jeho nástupu. U omikronu to bude složité, mělo by se začít alespoň příští týden. Máme ještě dvanáct dní, to se kinetika omikronu změní, podívejme se, co udělala v jiných státech,“ obává se Kuba.

„U varianty omikron se setkáme s něčím, co jsme u minulých variant téměř neznali, a sice že omikron je vysoce infekční a bude počet pozitivních paralyzovat všechny segmenty trhu, třeba oblasti kritické infrastruktury a velkou část veřejného života,“ považuje Kuba zmíněná vládní opatření za cestu, jak udržet chod společnosti a přibrzďovat průchod epidemie populací.

Biochemik Jan Trnka konkrétně před zkrácením doby a izolace varoval, v tuto chvíli podle něj nejsou žádná data, která by ukazovala, že infekčnost po nákaze omikronem má kratší trvání než nákaza předchozími variantami. Ani Kuba prý neviděl od vlády žádné relevantní podklady, které by zkrácení izolace a karantény na pět dnů ospravedlňovaly. „Přiznám se, že jsem takové informace neviděl, viděl jsem stanovisko CDC a zprávy přicházející ze zahraničí,“ pokrčil rameny.

„Neumím to v této chvíli posoudit, nemám detailně nastudováno, jestli je to relevantní, nebo není, že ta infekčnost může trvat déle. Pokud bychom měli striktně trvat na variantě 14 dní, může se stát, že v jeden moment se nám do karantény dostane na dva týdny velká část pracující populace. To je na druhou stranu také likvidační,“ zdůraznil jihočeský hejtman.

V kontextu toho vyzdvihl nutnost očkování: „Proto jsem tvrdil, že očkování je víceméně jediná možná ochrana, jak zastavit takhle rychle a masivně se šířící virovou infekci. Bez očkování se jen vynakládají prostředky a dělají opatření, která omikron zbrzdí jenom na pár dní,“ uvedl.

A opřel se do těch, kteří se očkovat stále odmítají: „Jestli se někdo rozhodl, že se nenaočkuje, tak říkáte celé společnosti, která vynaložila obrovské náklady, nechala všechny očkovat a sehnala všechny vakcíny a všichni stáli celé léto a čekali, jestli někdo přijde, že to bylo zbytečné,“ dodal.

„Pokud je omikron méně nebezpečný než předchozí varianty, nestálo by za to vše otevřít a virus nechat projít populací, tou, co se nechtěla nechat očkovat, je to její volba?“ zajímala se moderátorka Světlana Witowská. „To není jen její volba. Antivaxeři mi nadávají, říkají: „Vám do toho nic není.“ Akorát pak často končí v nemocnici a zatěžují zdravotnický systém, který patří nám všem a který přehltí,“ odvětil Kuba.

Když už se doba izolace a karantény zkracuje, měla by být podle Trnky zakončena PCR testem, jinak se nám může vymstít, že se pozitivně testovaní bez příznaku po pěti dnech dostanou zpět mezi lidi. „K tomu je ale třeba říct reálné věci – pokud se to ukončí PCR testem, přijde na něj v jeden den třeba 200 tisíc lidí, kteří budou čekat, zda jsou, či nejsou nakažení, a pak bude dalších 150 tisíc lidí, kteří budou v karanténě čekat, aby mohli jít šestý den do práce,“ uvedl Kuba, že taková představa je i s ohledem na testovací kapacity neproveditelná.

