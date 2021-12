Kubkovi to nestačí. Padl návrh k očkování. Skoro všichni. I děti

Prezident České lékařské komory Milan Kubek se domnívá, že nově přijatá vládní opatření bohužel nejsou dostatečná. „Je to taková česká cesta, a my jsme si na těch českých cestách tolikrát natloukli nos, že se vládě trošku divím, že je tak odvážná,“ řekl Kubek v rozhovoru pro CNN Prima News.

reklama

Kubek úvodem svých slov pro CNN Prima News přivítal testování ve školách.

„Děti by se měly testovat, stejně jako se mají testovat učitelé. Učitelé by měli být všichni naočkováni, měli by být povinně očkováni, protože pokud chceme udržet fungování škol, tak je to nezbytné. Právě školy byly teď v té vlně, která nám právě klesá, byly tím největším zdrojem nákazy, protože děti přenášely nákazu do rodiny a tam to předávaly svým rodičům a prarodičům. Takže chceme-li udržet školy v chodu, tak pak je třeba děti testovat, ale zároveň je třeba také děti očkovat. Takže bych doporučil všem rodičům, aby své děti nechali naočkovat,“ zmínil Kubek. Anketa Budete se o Vánocích omezovat při setkávání s přáteli a příbuznými? Budu 21% Nebudu 76% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 6269 lidí

Na akce ani do restaurací nebudou až do 3. ledna uznávány PCR testy. Proč vláda podle Kubka toto nařízení starého kabinetu prodloužila?

„Je to standardní postup platný ve většině západoevropských zemí – ty PCR testy jako vstupenky do hospody, na koncert či ke kadeřnici se v těch vyspělých zemích prostě neuznávají. Je to taková pozitivní motivace pro lidi, aby se nechali naočkovat. Takže já doufám, že si pan ministr Válek dá říct, že toto bude platit i nadále. Že budeme motivovat lidi k tomu, aby se očkovali, protože testy jsou samozřejmě důležité, ale prioritní je očkování,“ zmínil Kubek.

„Optimismus, že lidé, kteří nedodržovali nařízení, najednou budou respektovat doporučení, tak ten optimismus opravdu nesdílím, takže si myslím, že to je jistá míra naivity a jistá míra alibismu. Protože když se situace zhorší, tak potom vláda řekne: Vidíte, my jsme vám to říkali, chovali jste se nezodpovědně,“ zmínil Kubek, jak vnímá slova vlády vůči občanům – že vláda apeluje na jejich vlastní zodpovědnost.

„Ale do určité míry se nezodpovědně chová vláda tím, že nenastavuje právě jasná pravidla a že nejsou ta pravidla, pokud už platí, že nejsou dodržovaná a jejich dodržování, že není vynucováno. Protože to samozřejmě demoralizuje lidi. Když vidíte, že kolem vás někteří lidé ta opatření, která jsou omezující a nepříjemná, nedodržují, tak potom i ti lidé, kteří jsou slušní, mají tendenci je také přestat dodržovat. A my naopak bychom si měli každý uložit něco navíc. Svůj osobní lockdown. To znamená být ohleduplnější, nosit i respirátory tam, kde to nařízení nevyžadují a to i v případě lidí, kteří jsou očkovaní,“ prohlásil Kubek.

Nově lidé nad 30 let mohou pro třetí dávku očkování již po pěti měsících, a to od pondělí 27. prosince.

„Pokud vláda nemá odvahu zavádět opravdu účinná protiepidemická opatření, která by omezila kontakty mezi lidmi, tak ta třetí dávka očkování je asi to jediné, co nám asi může pomoct. A je určitě správné umožnit všem, kteří o to mají zájem, aby se naočkovali, aby se přeočkovali, je to asi v dané chvíli efektivnější než se handrkovat s nějakými antivaxery, kteří očkování odmítají. Vakcíny máme, musíme je využít co nejefektivněji. A určitě bychom měli směřovat k povinnému očkování všech osob starších 18 let, protože jiná cesta v našich podmínkách nevede. Díky dobrovolnému očkování se naočkovalo 60 procent populace, což nás řadí na 22. místo v rámci Evropské unie, zatímco v počtu úmrtí patříme bohužel k té evropské špičce. Takže bychom se měli zamyslet a začít s tím něco dělat. A jiná cesta než to, že se naočkují prakticky všichni dospělí lidé, kteří nemají zásadní zdravotní kontraindikace, tak jiná cesta z těch permanentně se opakujících epidemických vln prostě nevede,“ sdělil Kubek.

Co se týče varianty omikron, Kubek zmínil to, že je poměrně nová, největší zkušenosti s ní podle jeho slov mají v Jihoafrické republice.

„Ovšem ty zkušenosti nejsou jednoduše přenositelné k nám, protože v Jihoafrické republice je jednak léto, v současnosti. Za druhé mají mnohem mladší populaci než my, takže předběžná data zatím ukazují, že ta varianta je výrazně víc nakažlivá a že ten klinický průběh je buď mírnější nebo maximálně tak závažný jako u varianty delta. Ale ona je to jednoduchá matematika. V rámci páté vlny jsme měli přibližně čtvrt milionu lidí nemocných naráz. Pokud by byl omikron čtyřikrát nakažlivější, pak bychom měli velice rychle milion lidí nemocných, a kdyby byla jeho závažnost klinická poloviční proti té stávající variantě delta, to znamená, že by poslal polovinu lidí do nemocnic, v porovnání s tou deltou na počet nakažených, tak bychom z těch čtyřech nakažených místo jednoho měli v nemocnici místo jednoho lidi dva. A to by samozřejmě vedlo ke kolapsu nemocnic. A další nebezpečí tkví v tom, že kdyby byl najednou milion, milion a půl lidí nemocných, tak by nemohli chodit do práce, byli by v izolaci, další lidé by byli v karanténách, a mohlo by dojít ke kolapsu ekonomicky i kritické infrastruktury. A to je to, čeho se musíme všichni nejvíc obávat," predikuje Kubek se slovy, že současná vládní opatření bohužel nejsou dostatečná.

„Je to taková česká cesta, a my jsme si na těch českých cestách tolikrát natloukli nos, že se vládě trošku divím, že je tak odvážná,“ míní Kubek.

Opatření vlády ze středy 22. prosince

Vláda Petra Fialy (ODS) je dnes, ve středu, u moci pět dnů. Po svém prvním řádném jednání oznámil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) nová opatření kvůli pandemii koronaviru, jež se budou týkat následujícího času Vánoc a přelomu roku. Tiskovou konferenci vysílala ČT24.

„Naše vláda je ve funkci pět dnů. To, co chci zmínit, je nepochybně to, co zajímá všechny občany. Dnes jsme se podrobně zabývali jasným postupem. Vláda nemění svoji strategii. To znamená, že důvěřujeme občanům, budeme na ně apelovat, aby se chovali zodpovědně, aby se nechali naočkovat. Využívám příležitosti, abych vyzval občany, aby se chovali odpovědně. Všichni se chceme setkat s příbuznými, s přáteli. Nechte se otestovat, vyvarujte se šíření rizika nákazy. Nicméně vláda sleduje situaci nejenom tady, ale i v zahraničí. Připravili jsme sérii opatření, v jakém režimu budeme existovat v následujících dnech,“ poznamenal premiér Petr Fiala.

„Od pondělí 27. prosince bude možné, aby na třetí dávku vakcíny šel každý občan ČR, komu uplynulo pět měsíců od druhé dávky a je mu více než 30 let," sdělil Fiala.

Následně jej vystřídal ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), který představil nová opatření.

„24. 12., na Štědrý den, otevřené obchody nad 200 metrů čtverečních do 12 hodin. 25. 12. zavřené obchody. 27. 12. všechna očkovací centra očkují všechny, mohou přijít i neobjednaní, tato opatření budou pokračovat dál. Od 29. 12. se snižuje počet lidí u jednoho stolu na 4 jedince do 2. ledna. Neplatí to na rodiny – to znamená na ty, co bydlí ve stejné domácnosti. Snižujeme počet účastníků na 50 jedinců – večírků, silvestrovských party,“ zdůraznil Válek, jenž mluvil velmi rázně a heslovitě.

Do restaurací do 2. ledna budou moci nadále jen očkovaní či ve lhůtě po prodělané nemoci – nebude se uznávat PCR test. Organizátoři akcí budou mít povinnost kontrolovat covidové certifikáty.

Na kulturní a jiné akce zprvu však bude moci maximálně 1000 sedících lidí. Akce, kde účastníci nesedí u stolu, budou omezeny na 100 osob, řekl také Válek. To však platí jen do 29. prosince.

V prvních dvou týdnech nového roku se budou žáci, studenti a zaměstnanci škol testovat dvakrát týdně. O rozhodnutí vlády informoval premiér Petr Fiala.

Vláda také rozhodla o školních lyžařských zájezdech – bude zapotřebí pouze jeden PCR test na covid-19, nikoliv dva, jak tomu bylo dosud.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. ODS



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vláda v rámci úpravy statutu Ústředního krizového štábu zrušila také svou Radu pro zdravotní rizika. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) nepatřila do systému krizového řízení.

„Přesně říkáme lidem, jaká pravidla budou platit,“ bránil se následně Fiala kritice, že pravidla nejsou úplně přehledná. „Říkáme lidem jasně, co se stane ve školách první týden v lednu. Komunikujeme jasná opatření,“ zmínil Fiala.

A proč se nepočkalo s vyhlášením opatření do 28. prosince, jak se původně avizovalo?

„Těch důvodů pro to, abychom se správně rozhodli, je celá řada. Byli jsme si vědomi toho, že nemůžeme opatření ohlásit den před tím, než začnou platit. Diskutovali jsme tedy opatření, aby byla bezpečná, ale zároveň aby nezlikvidovala sektor, který je koronavirovou pandemií již tak dosti poznamenaný,“ sdělil k tomu Válek a zdůraznil, že je možné se přijít očkovat bez omezení již od 27. prosince. Zdůraznil i to, že se budou opatření důsledně dodržovat a tím pádem není nutné se obávat, že by do konce roku došlo k nějakému dalšímu zpřísnění.

Psali jsme: To je překvapení. Za Juliana Assange se postavil vysoký český úředník Budou se vám smát, strašidla. Výbuch kolem omikronu? Čtyři lidi u stolu. Jinak se Válek bude zlobit. Nová opatření Rakušan prezidentem po Zemanovi nebude

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama