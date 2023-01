Kulka pro Babiše? Zeman se do toho zásadně vložil: Někdo uvěřil Nerudové

reklama

První otázka na současnou hlavu státu byla, zda žijeme stále v demokratické zemi. Miloš Zeman se chvíli zamyslel a poté sdělil: „No, tak… řekl bych, že stále ještě z větší části ano. I když nedávno mě upoutal výrok redaktora Mladé fronty DNES Koreckého, který napsal, že po mužích listopadu přicházejí mužové před listopadem. Tak jsem se jenom trochu smutně pousmál,“ uvedl prezident v pořadu XTV Talk.

Je možné, aby v Česku na funkci prezidenta kandidoval takzvaně nedemokratický kandidát? „Já nemám tohle nálepkování rád. To, jestli jste, nebo nejste demokrat, nerozhoduje nějaká nálepka, ale vaše reálné chování,“ zmínil prezident Miloš Zeman na otázku související se slovy premiéra Petra Fialy (ODS), když děkoval voličům, že dali v prvním kole prezidentských voleb hlas demokratickým kandidátům. Fiala tím nepřímo některé další kandidáty na Hrad označil za nedemokratické, což jejich voliče naštvalo.

Fialova slova se tak podle Zemana mohou promítnout v kole druhém. „Pokud se to těch voličů dotklo, tak se to možná projeví na výsledku druhého kola,“ podotkl. Petra Pavla a Andreje Babiše, kteří postoupili do finále, považuje za kandidáty demokratické: „Pokud jde o mne, oba postoupivší kandidáty pokládám za demokratické kandidáty. A pokud například pan Petr Pavel říká, že pan Babiš je hradní kandidát, tak s tím nemám žádný problém. Stejně jako nemám problém s tím, když naopak pan Babiš o panu Pavlovi říká, že je vládní kandidát. Neboť obojí je pravda,“ řekl prezident Zeman.

Ze zmíněných kandidátů, kteří se utkají o křeslo prezidenta, má podle prezidenta svůj program jen Andrej Babiš: „Já bych nechtěl nikomu uškodit, ale když pan premiér Fiala jednoznačně podpořil Petra Pavla, tak pokládám za demokratickou povinnost pro určité vyvážení říci, že já nenálepkuji. Nejenom demokrat, nedemokrat, ale ani komunistický rozvědčík a StBák. To do seriózní diskuse nepatří. Když mluvíme o programu, tak se ptám, kdo má schopnost kromě těch frází konkrétní, třeba sporný, ale program formulovat. A odpovídám, že je to člověk, který má politické zkušenosti, a to je důvod, proč volím Andreje Babiše.“

Volbu Petra Pavla a Andreje Babiše pak Zeman dal na pomyslnou misku vah: „Generál Pavel je voják, rozumí armádě. A na druhé straně je člověk, který alespoň něco ví o ekonomice, něco ví o sociálních problémech, o podnikaní atd., čili má kompetenční pole široké. A bez ohledu na to, jestli někdo byl komunistický rozvědčík a druhý údajný agent StB, a bez ohledu na to, že oba dva jsou muži ‚před listopadem‘, rozhodující je šíře toho kompetenčního pole. Tečka,“ sdělil prezident.

Zemanův předchůdce Václav Klaus v předešlých dnech na XTV zopakoval svůj názor, že „přímá volba prezidenta byla chyba“. V ryze politické věci se podle něj celá ta volba stává nepolitickou hrou nepolitických kandidátů. Zeman takový pohled odmítá: „Já si myslím, že je to velký nesmysl. Jsou malé nesmysly, a toto je velký nesmysl. Každý z nás, s výjimkou dětí a zcela senilních starců, je politik, už tím, že se o ni zajímá,“ říká prezident, že politika není pouze profese, ale také zájem.

„Takže naopak, přímá volba je dobrem proto, že lidi vtahuje do politiky a dává jim právo o politicích rozhodnout. V parlamentní volbě, kterou absolvoval Václav Klaus, máte 281, s prominutím, stranických funkcionářů, mohl bych volit i méně zdvořilý termín, kteří mezi sebou intrikují, zatímco 8 milionu oprávněných voličů dost dobře intrikovat nemůže už proto, že na to nemají peníze,“ vyzdvihuje Zeman přímou volbu prezidenta.



Moderátor Xaver Veselý a prezident Miloš Zeman. (Screen: XTV)

Pozastavil se také u věty, kterou po prvním prezidentském kole pronesla Danuše Nerudová na adresu postupujícího prezidentského kandidáta, a sice, že „Andrej Babiš je zlo“. „Byla taková sekta, jmenovala se manichejští, a jejím konstitutivním znakem bylo to, že velmi ostře rozlišovala dobro a zlo, nebyly tam žádné odstíny šedi. To znameníá, že tato sekta se proslavila svým radikalismem, a nakonec právě z těchto důvodů zanikla. Paní Pekarová je možná vtělené zlo, možná, já si to nemyslím, ale někdo si to o ní myslet bude, ale ani vůči ní by to kupodivu nebylo spravedlivé, protože i v ní je maličký kousek dobra,“ podotkl Miloš Zeman.

Médii dnes proběhla informace, že manželka Andreje Babiš obdržela výhružný dopis a v něm ostrý náboj. Na to Zeman reaguje následovně: „Řekl jsem, že v přímé volbě nikdo nemůže intrikovat, ale je pravda, že i v přímé volbě může posílat nábojnice… Znamená to, že je tu jeden blázen, duševně nenormální člověk, který uvěřil tomu, že Andrej Babiš je zlo, čili uvěřil Nerudové a díky tomu se stal bláznem,“ míní Zeman.

Moderátor se také zajímal, co prezident říká na to, kolik se v Česku věnuje pozornosti dezinformacím, vláda Petra Fialy plánuje investovat 150 milionů korun pro boj s dezinformátory, chce jimi podpořit „správně nasměrované novináře a neziskové organizace odhalující tzv. dezinformace“. „150 milionů není zanedbatelná částka, stačila by maličkost, musel byste několikrát denně vysílat, že nejen premiér, ale všichni ministři a jejich náměstci, ale také ředitelé odborů, referenti, vrátní i uklízečky, vynikají na ministerstvech naprosto křišťálově čistým charakterem a vysokou odborností, to je malá cena, kterou byste za to musel zaplatit," radí prezident Xaverovi, jak být mezi tato „správná média“ zařazen.

"Je to česky řečeno svinstvo! Je to pokus podplatit novináře. Na sociálních sítích jsem četl krásný výraz „Bakalovy prostituti“. Ti, kdo vyzývají ke znovuzavedení cenzury, pohrdají občany a nevěří jejich rozumu,“ dodává Zeman.

