Kundra si povídal s Drtinovou: Zeman- dosazený náměstek Putina. Teď odkryl karty

Senátorka za ODS Miroslava Němcová na svém facebooku napsala: „Veřejně prohlašuji, že Miloš Zeman je zrádcem naší země.“ Prohlásila také, že Zeman prosazuje velezrádné zájmy ve prospěch Ruska a Číny.

Novinář Kundra dává za pravdu tomu, že Zeman prosazuje geopolitické zájmy těchto zemí. „Prezident Zeman dlouhodobě, nejenom v posledních dnech, prosazuje politiku, která vyhovuje prezidentu Putinovi a Ruské federaci,“ konstatoval.

Jeho současné kroky mohou sledovat širší zájmy v podobě dostavby Dukovan. „Kope za ruskou vakcínu Sputnik V, která není v Evropské unii schválena. Dlouhodobě vystupuje ve prospěch Ruska v případě rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany,“ připomíná s tím, že dělá celou řadu nejrůznějších tahů vyhovujících zájmům Ruské federace.

„Můžeme spekulovat o tom, jestli to dělá čistě ze své pomstychtivosti nebo z nudy či proto, že chce cíleně podporovat ruské zájmy. Nebo ho do toho tlačí jeho okolí, které na tom může mít své byznysové zájmy,“ přemítá Kundra.

Ať je to jakkoliv, výsledek je jasný: „Prezident se dlouhodobě nechová jako český prezident, ale spíše jako náměstek prezidenta Putina dosazený do České republiky,“ říká redaktor.

V celé té hře zdaleka nemusí jít pouze o dovezení ruské vakcíny Sputník V. „Může jít o širší zájem prezidenta svěřit rozšíření Jaderné elektrárny Dukovany ruské firmě Rosatom. Sputnik by v tom mohl hrát takovou roli, že může zlepšit reputační pověst Ruské federace, která v České republice není na příliš vysoké úrovni. Rusko by pak mohlo říkat, že nám pomohlo v těžké situaci, a proto se může účastnit i jiných velkých projektů,“ říká Kundra.

Mimochodem podotýká, že ani nevíme, o jakém množství vakcíny Sputnik V se bavíme, ani za jakou cenu by byla pořízena, a co by mělo být součástí takového kontraktu. „Zeman se na svůj ruský protějšek obrátil neveřejným dopisem, který nešel ani přes českou ambasádu ani přes Ministerstvo zahraničí,“ připomněl.

Ve hře je i snaha o úřednickou vládu. „To může být součástí celé té skládačky. Úřednická vláda by prezidentovi Zemanovi mohla pomoci v docílení zájmů, které popisuji,“ zmínil, že prezident by si do ní dosadil ty, kteří se schválením ruské vakcíny a přiklepnutím dostavby Dukovan ruské firmě nemají problém. „Hýbal by s nimi jako na šachovnici a oni by plnili jeho zájmy,“ zmiňuje, co by Zemanovi celou hru výrazně usnadnilo.

Nemusí však jít jen o to, součástí toho všeho může být podle Kundry i zájem zbavit se ředitele BIS Michala Koudelky, který brání pronikání ruského vlivu do České republiky. „I to je na té pomyslné šachovnici. Prezident teď jasně odkryl karty,“ říká.

V rámci toho Zeman tlačí na premiéra Andreje Babiše, který se mu zatím nepodvolil. „Prezident mohl udělat jednu chybu, a sice, že to celé přepálil. Když takhle Zeman vypálí, jaké chce složení vlády, kterou ale řídí Babiš, tak kdyby mu premiér ustoupil, pasoval by se do role loutky. A premiér ze sebe nechce udělat úplnou loutku,“ říká Kundra.

Premiér po schůzce se Zemanem skutečně oznámil, že žádné personální změny ve vládě pro tuto chvíli nejsou na stole. „Samozřejmě záleží i na tom, co premiér myslí v tuto chvíli. Před časem řekl, že nebude změny dělat do konce března,“ upozornil Kundra, že politická realita se nepochybně bude hodně proměňovat i s ohledem na blížící se volby. „Jisté je, že přímému tlaku prezidenta teď premiér neustoupil,“ shrnul.

„Prezident si dělá, co chce a douhodobě prosazuje své zájmy a cíle. To, jak prezident vystupuje, ale oslabuje naše zakotvení v západních strukturách, v Evropské unii i v Severoatlantické alianci,“ uzavřel novinář.

