Kundra z Respektu: Lidé musí mít kvalitní informace. Aby poznali tu propagandu, kterou někteří chtějí zničit českou demokracii

Novinář Ondřej Kundra se na serveru časopisu Respekt důrazně zastal Bezpečnostní informační služby. Prý vůbec není pravda, že chce BIS školám diktovat, jak mají učit dějepis. Rozvědčíci jen upozorňují na to, že by se měly více učit moderní dějiny, a to moderní dějiny očištěné od sovětského propagandistického nánosu.

Ředitel BIS Michal Koudelka v rozhovoru pro deník Právo prohlásil, že BIS rozhodně nechce předepisovat školám, jak se má učit dějepis. Hlavním úkolem tajných služeb je předávat politikům co největší množství kvalitních informací, na jejichž základě se pak může vláda rozhodovat a určovat další směřování země.

Kvalitní informace by podle Koudelky neměli mít k dispozici jen politici, ale také jejich voliči, kteří díky tomu rozeznají lži, propagandu a dezinformace, které ve veřejném prostoru šíří lidé, jež chtějí podkopat a zničit českou demokracii.

Kundra dává Koudelkovi za pravdu v tom, že by všichni občané měli mít k dispozici kvalitní informace, a to i o období moderních dějin. „Ano, přibývá učitelů, kteří raději než pravěk učí moderní dějiny, ale pořád je dobré upozorňovat, že by se mladí Češi měli víc dostávat k nejnovější historii. Až to začne platit většinově, nebudeme muset diskutovat, zda a jak to má ve svých výročních zprávách připomínat i BIS,“ napsal Kundra.

autor: mp