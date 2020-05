Kundra z Respektu před soud? Silná slova o „agentovi s kufříkem“. A temný náznak: Miroslav Poche...

Ricinová bondovka. Pod tímto názvem představil Dušan Šrámek čtenářům časopisu Reflex příběh „agenta s kufrem“, který měl přiletět do Prahy z Ruska a pokusit se ricinem otrávit trio pražských komunálních politiků. Teorií, o co v celém případě šlo, je podle Šrámka několik. Ta Kundrova, že skutečně Moskva chtěla otrávit Zdeňka Hřiba, Ondřeje Koláře a Pavla Novotného, je z nich ovšem suverénně nejpohádkovější.

reklama

Celý příběh začal zástupce šéfredaktora Respektu a držitel několika novinářských cen Ondřej Kundra, když zveřejnil text, ve kterém tvrdil, že do Prahy přiletěl důstojník ruské tajné služby FSB, který měl mít v kufru smrtící jed ricin a s ním chtěl otrávit pražského primátora Zdeňka Hřiba a starostu městské části Prahy-Řeporyjí Pavla Novotného. Ty pak doplnil starosta Prahy 6 Ondřej Kolář, který měl Rusy naštvat odstraněním sochy maršála Ivana Koněva.

Lidové noviny pak po dvou týdnech aféru přifoukly rekonstrukcí, co příletu agenta s ricinem předcházelo a co po něm následovalo. Jak dodává Šrámek, je velice zvláštní, že Lidové noviny výsledky „pátrání“ prezentovaly poté, co o případu jednala poslanecká komise pro kontrolou BIS. Nabízí se tedy možnost, že informace novinářům unikly právě od poslanců.

A korunu všemu nasadil redaktor serveru Seznam Zprávy Janek Kroupa, který s údajným agentem udělal rozhovor a napsal o něm článek, ve kterém se objevily perly kalibru: „Svůj ‚babyface‘ dokáže Andrej Viktorovič Končakov při rozhovoru s reportérem dokonale ovládat: na otázku, jak vysvětlí, že právě on je člověkem, který měl do Česka přivézt jed ricin, nehne ani brvou, žádná emoce ani překvapení, jako by byl na podobný dotaz připraven. „To musí být nějaký omyl, vezl jsem v kufru dezinfekci a bonbóny,“ říká klidně před komplexem budov ruské ambasády v Praze 6. Mimoděk tak nepřímo potvrzuje malý detail příběhu – týdeník Respekt totiž dříve napsal, že ruský agent do Česka přivezl jed ricin právě v kufru.“

Nejzávažnější podle Šrámka na celém případu je, odkud pronikla původní informace o agentovi s ricinem v kufru k redaktoru Kundrovi. Není jiná možnost, než že unikla z české tajné služby BIS nebo od někoho, kdo od ní dostává informace v nejpřísnějším utajení. V každém případě jde o „proval“, za který by měly padat hlavy.

Korunu všem nasadil mluvčí BIS Ladislav Šticha, který ohlásil, že kontrarozvědka kvůli úniku podává trestní oznámení. Šrámek k tomu dodává, že pokud je to myšleno vážně, mělo by se vztahovat nejen na zdroj, který vše „provalil“, ale také na novináře Kundru, který věc zveřejnil.

Štichovo vystoupení je přitom pro BIS velkou ostudou a de facto přiznáním selhání. „Tím vlastně dodal dosavadním spekulacím punc oficiálnosti. Není přitom pro jakoukoli tajnou službu nic horšího, než když sama přizná, že je děravá jako cedník,“ píše Šrámek.

CELÝ KOMENTÁŘ ZDE.

Najít skutečného autora anonymu, který měl BIS přivést na stopu agenta s ricinem, bude podle něj velmi náročné, protože zde se podle všeho hraje nějaká zpravodajská hra.

Mohla si jej napsat sama BIS, aby ukázala, že má v merku nelegální aktivity ruských služeb. Tomu odpovídá i to, že informaci zveřejnil novinář, který již v minulosti zveřejňoval informace pocházející z prostředí BIS a měl ke kontrarozvědce blízko. Je tedy nepravděpodobné, že by si to chtěl s BIS rozházet, takže o tom nejspíš musela vědět.

Druhou možností je, že anonym sepsala ruská FSB. Třeba proto, aby kompromitovala české bezpečnostní orgány. Buď se mohly ztrapnit tím, že celý případ bez důkazů provalí, anebo tím, že rozpoutají diplomatický skandál při prohlídce zavazadla osoby s diplomatickým statutem, aby se nakonec v jejím kufru našla jenom voňavka.

Anebo proto, že si chtěli ověřit nějaký zdroj úniku, na který již předtím měli podezření. Takové osobě, pokud se skutečně napálila, teď prý rozhodně není co závidět.

Verze šířená Respektem je přitom ze všech nejšílenější. „Úvaha, že FSB, či nějaká její složka, chtěla zlikvidovat naše statečné ikonoklasty skutečně, je z říše pohádek ovčí babičky,“ myslí si Šrámek. O ruských tajných službách netřeba mít iluze, v případě zběhů Litviněnka a Skripala podle Šrámka neváhaly sáhnout k exemplární krutosti. Není ale žádný důvod riskovat mezinárodněpolitické důsledky kvůli třem bezvýznamným komunálníkům a jejich pomníčkům.

Balšínek: Hra mezi Babišem a Petříčkem

Velmi podobně se vyjádřil i šéfredaktor webu Echo24.cz Dalibor Balšínek, podle kterého „historka s ruským agentem, který měl přiletět do Prahy s kufříkem, v němž měl schovávat jedovatý ricin určený pro dva komunální politiky a primátora metropole, přitom není ničím jiným než pokusem o inzultaci zdravého rozumu“. A ironicky dodává, že řadě médií nejspíš koronavirus oslabil zdravý úsudek.

Balšínek ze svých poznatků dodává, že Respekt je oblíbeným kanálem „zdrojů“ pocházejících z Ministerstva zahraničí, zejména poté, co se tam stal ministrem Tomáš Petříček. Ten je historicky spojen s bývalým europoslancem a vlivným pražským sociálním demokratem Miroslavem Pochem (všichni si ještě pamatují, že do Černínu přišel jako jeho náhradník, když Pocheho odmítl jmenovat prezident Zeman). Když byl nedávno Petříček ve čtyři ráno účastníkem dopravní nehody a zemřel přitom taxikář, který jej vezl, měl se podle šéfredaktora Echa vracet právě z porady u Pocheho.

CELÝ BALŠÍNKŮV EDITORIÁL ZDE.

A Balšínek naznačuje, že právě to může mít souvislost i s únikem v Lidových novinách, které napsaly, že cílem agenta s ricinem neměli být pražští starostové, ale ruští opozičníci působící v Evropě. Lidové noviny jsou loajálním nástrojem premiéra Andreje Babiše, který podle Balšínka není z kauzy nadšený, štve jej, že exhibice tří starostů kazí vztahy s Ruskem, a viní Petříčka, že s nimi minimálně v zákulisí spolupracuje.



Psali jsme: O co reálně jde? Chtějí střet, za každou cenu. Grebeníček ke kauze jedu pro starosty. A také k Petříčkovi Tajné služby by neměly být ideologické a čučkařit. Je vidět, jak je stát připraven na krize. Bývalý rozvědčík Kubizňák práská bičem Někdo tu „sežral chocholouše“. Díky Kundrovi jsme světu k smíchu, myslí si mediální analytik Mikeš. Je to hra tajných služeb, a my v tom prohráváme Petr Hampl odpálil nálož: Co je cílem kauz ricin a Koněv? Kolář tím pomáhá Němcům. Jde, jak jinak, o peníze

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.