Kupka ve studiu odrážel kritiku kuličkami. Havlíček se neudržel: Už to zabalte!

V první hodině Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News se střetli ministr dopravy Martin Kupka (ODS) a místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček (ANO). Kupka si přinesl do studia kuličkové počítadlo a počítal Havlíčkovy lži. Místopředsedu ANO tím rozpaloval do běla. „Hlavně dejte do pořádku finance. Přestaňte si hrát s kuličkama a dejte do pořádku finance České republiky,“ soptil Havlíček. A to byl jen jeden z několika jeho slovních výbuchů. Kupka Havlíčkovi nezůstal nic dlužen a slovní rány oplácel.

Kupka hned v úvodu vysvětloval, proč vláda stále potřebuje ministra pro evropské záležitosti.

„Ministr pro evropské záležitosti nemá velký aparát ministerstva, působí při Úřadu vlády a já si myslím, že nás v EU čekají důležité změny a já si myslím, že je třeba mít člověka, který ty věci sleduje a zachytí, abychom je mohli případně i změnit – např. Euro 7,“ začal. Jedním dechem dodával, že vláda šetří i sama na sobě. „Za loňský rok jsme ušetřili téměř tisíc úřednických míst a další změny přijdou. Na druhé straně musíme být ostražití k tomu, o čem se jedná,“ pokračoval Kupka.

„Je to bizár a všichni víme, proč se to děje. Je to proto, že máme pětikoalici a její lidi je třeba někam umístit,“ rozčiloval se Havlíček. Ministerstvo pro evropské záležitosti by mělo být podle Havlíčka zrušeno. „Je to o té symbolice. … Je to o tom politickém náletu různých náměstků. To je to, co lidem vadí. Možná bych ještě chápal, že jsme měli ministra pro evropské záležitosti mít ještě v době českého předsednictví, i když bych se u toho drbal za oběma ušima, ale teď je to jen úlitba v koalici, aby se podařilo umístit jejich lidi,“ rozjel se Havlíček.

Kupka na to reagoval tím, že divákům předvedl kuličkové počítadlo a vysvětlil, proč si ho do studia přinesl. „Vždycky, když Karel Havlíček zmíní nějakou nepravdu nebo lež, tak na levé straně počítadla přibude jedna kulička,“ konstatoval ministr. A je pravda, že jak Havlíček v pořadu mluvil dál a dál, počet kuliček na straně demagogie a lží přibývalo.



„Je to nejhorší vláda od roku 1989. Za tím si stojím. Je to vláda nekompetence a neodbornosti,“ soptil Havlíček. „Když vezmu ty lži o ruském plynu, o nesmyslech na tzv. polských plynovodech, kde vám nedal za pravdu ani Demagog. Pojďme se podívat na ty hospodářské výsledky vlády. V růstu HDP jste na druhé nejhorší pozici, v růstu inflace jste na třetí pozici. Pane ministře, to je na ručník. Už to zabalte, protože je to jen o tom, kolik škod po vás zůstane. A kdyby se měly vzít všechny ty vaše lži a dezinformace, tak by vám nestačilo ani to počítadlo,“ zuřil Havlíček.

Kupka se okamžitě bránil, že na růst inflace založila už vláda Andreje Babiše, která když odešla ze Strakovy akademie, radila vládě Petra Fialy (ODS), aby se vydala maďarskou cestou. „A jak je to v Maďarsku, to vidíme, vidíme, že lidé stáli u čerpacích stanic, vidíme, kolik stojí v Maďarsku potraviny a tak dále," připomínal Kupka. „Pozitivní zpráva pro občany ČR je, že inflace zpomaluje,“ zdůraznil.

Havlíček opět předvedl slovní explozi. A otloukal vládě o hlavu, že měla mnohem dříve zasáhnout v oblasti cen energií.

„Pan Síkela zaspal, kde se zaspat dalo. Vy jste s těmi energiemi zaspali. Celé zastropování, které jsme vám navrhovali, jste začali dělat až v roce 2023. A to už vůbec nemluvím o tom, že ten váš energetický tarif, to byl jeden velký debakl,“ nešetřil kritikou Havlíček.

Když se opět dostal ke slovu Havlíček, konstatoval, že opozice by podpořila zrušení některých daňových výjimek, ale vláda podle něj dělá něco jiného. „Nezlobte se na mě, ale zvýšení vodného, stočného, i DPH na kulturu, to nejsou daňové výjimky,“ zlobil se.

Upozorňoval také, že vláda ANO a ČSSD nechtěla v době covidu nechat podniky padnout, proto docházelo k různým finančním krokům, které ale současná vláda podle Havlíčka nedělá. „Umožnili jsme to, že jsme nezabili příjmy do budoucích let, jako je zabil např. pan exministr financí Kalousek,“ rozčiloval se Havlíček

Kupka opět přidával kuličky na stranu Havlíčkových lží a Havlíček se rozohnil. „Hlavně dejte do pořádku finance. Přestaňte si hrát s kuličkama a dejte do pořádku finance České republiky.“

„Ale to nejsou kuličky, to jsou bohužel vaše trestné body. Vy tady nevedete férovou debatu. Vy stále opakujete ty nepravdy,“ vrátil úder Kupka.

Havlíček poté Kupkovi vyčítal, že vláda nedokázala za minulý rok odčerpat desítky miliard na dotacích. Kupka se bránil, že vláda investuje, ale pracuje i s projekty, které jsou v EU dotovány méně.

EU vyčinil za normu Euro 7, kterou ze strany Evropské komise označil za podraz. „Ano, byl to podraz,“ zdůraznil Havlíček s tím, že Česko už pracuje na tom, aby tento nerealistický a špatný návrh skončil.

„Ale vy jste dali dohromady jen deset zemí, až se zvedla velká kritika. Vy jste to měli udělat už v listopadu, ale nechali jste to tři měsíce ležet, vy jste to nechali vyhnít. A děláte to teď, když už v EU nemáme ten vliv,“ rozčiloval se znovu Havlíček, podle něhož česká vláda skočila komisaři Franzi Timmermansovi na špek a odkývala konec spalovacích motorů v roce 2035, aniž by si ohlídala, zda se opravdu změní připravovaná norma Euro 7, která je podle Havlíčka opravdu likvidační. „Kdybychom měli v Česku používat syntetická paliva, tak v Česku budeme potřebovat 15 Temelínů. Prostě je to úplný nesmysl,“ pravil Havlíček.

„Tady zaznívají od Karla Havlíčka další a další lži a demagogie,“ uzavřel debatu Kupka.

