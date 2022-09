Kuras: Odtrhnou se od Ruska, uvidíte. Byl jsem za blázna, ale pak se ukázalo

OBZOR BENJAMINA KURASE Italské volby asi nedopadly tak, jak Brusel chtěl. „Možná paní šéfkomisařce došlo, že právě takové pohrůžky přiměly svobodomyslné Italy k ještě silnějšímu hlasování natruc,“ spekuluje Benjamin Kuras, proč hrozby utichly. Není to ale jediný důvod. Co se týče Ruska, mobilizace je začátek jeho konce, asijské národy v něm se prý budou chtít odtrhnout. Ke komu by se přidaly? Spisovatel tuší.

Událostmi posledních dvou týdnů zahýbaly ženy. Británie se důstojně rozloučila s nejnoblesnější dámou naší doby, která navždy zůstane modelem majestátního ženství. Den před svou smrtí ještě splnila svou poslední panovnickou povinnost jmenovat ženu do premiérské funkce. Výrazně energická žena vyhrála italské volby. A tisíce statečných žen se bouří proti totalitnímu režimu v Íránu. Nastává v politice éra silného ženství střídající chabnoucí mužství?

Trussová se po letech Cameronova „liberálního konzervatismu“, v němž pokračovali Mayová i Johnson, vrací k principům thatcherovským, jejichž první ukázkou je snížení daní. Druhou je odklon od Green Dealu a principu nulových emisí, na němž ještě trval Johnson. Včetně chystaného zrušení zákazu těžby břidličného plynu („fracking“), jehož geologové odhadují pod Británií dostatek na padesát let pro celou Evropu. A jehož zákaz těžby byl inspirován aktivitami ekologistických organizací, u nichž se potvrdilo ruské financování. Jo, a k tomu Rusku si troufla i říct, že kdyby Putin začal střílet jaderně, taky by ten knoflík na něho zmáčkla. To si na jeho vyhrůžky ještě žádný chlap netroufl.

Konzervativní komentátoři, jako think-tank Migration Watch, jí zatím po oznámení jejího programu vytkli jen jedno: úplně vynechala téma imigrace, které je pro většinu Britů tématem palčivým, když legální imigrace stoupá ročně na statisíce a ilegální imigrace na desetitisíce, v ulicích britských měst explodují do násilností etnické konflikty muslimů proti Indům a ilegálové řízení albánskými pašeráky připlouvají po stovkách denně, v jednom letním měsíci už to byla tisícovka.

Naopak Meloniová, v jejímž volebním vítězství sehrála právě imigrace hlavní roli, slibuje ilegální imigraci zastavit ve Středomoří už daleko od italských břehů. Nenarazí to na politiku EU?

Tam bude muset trochu prokličkovávat výnosem Evropského soudu zakazujícím znemožňování vstupu migrantů z lodí na břeh. Ty lodě se jednoduše budou muset chytat a vracet, než se k italským břehům přiblíží. Jak to italské námořnictvo bude zvládat, je jiná otázka.

Von der Leyenová před volbami pohrozila vágními sankcemi, vyhraje-li Meloniová. Ty hrozby však po volbách utichly. Co se změnilo?

Možná paní šéfkomisařce došlo, že právě takové pohrůžky přiměly svobodomyslné Italy k ještě silnějšímu hlasování natruc. Ale taky Meloniová pronesla po volbách velice mírnou řeč se slibem, že bude vládnout pro všechny Italy se soustředěním na věci, které sjednocují, ne rozdělují, s heslem „Bůh, vlast, rodina“. To sice neladí s praktickou politikou Bruselu, ale ani tam si nikdo přece jen netroufne otevřeně říct, že je proti bohu, proti vlasti a proti rodině. Taky rozptýlila obavy ze změny politiky k ukrajinské válce: oba její političtí partneři – Salvini i Berlusconi – se v minulosti přikláněli k jednání s Ruskem místo jednoznačné podpory Ukrajiny. Salvini to dokonce řekl ještě nedávno. Ale Meloniová potvrdila, že bude držet partu s celozápadní podporou Ukrajiny včetně dodávek zbraní.

Pro Evropany toužící po návratu politiky k větší národní svrchovanosti je Meloniová velkým povzbuzením. Její politiku budou jistě sledovat jako zdroj inspirace. Na třetí největší ekonomiku s populací okolo 60 milionů si Brusel asi sotva troufne jít tak zhurta jako na malé Maďarsko, které Europarlament prohlásil za „už nedemokratické“.

A co ty její „fašistické kořeny“, které zmiňují média nejen levicová, ale i mainstreamová?

„Fašismus jsme pohřbili v historii,“ odpovídá Meloniová. A vysvětluje, že jejím vzorem a modelem pro stranu Fratelli d’Italia a Itálii je klasický britský „toryovský“ konzervatismus s nízkými daněmi, návratem k rodinným hodnotám, posílení národních zájmů, domácí produkce, omezení euroregulací a povýšení domácí legislace nad legislaci bruselskou. Na pořadu jednání však nemá odchod z EU ani z eurozóny.

Hněv íránských žen na krutý, toxicky maskulinní režim ajatolláhů explodoval v demonstrace snad už ve stovce měst s pálením hidžábů a statečným odporem proti mravnostní policii a hrubému násilí. Kde se ta statečnost vzala?

Doutnala již nějakou dobu. Rozbuškou se stala násilná smrt ve vyšetřovací vazbě 22leté Kurdky Mahsy Aminiové. Zatčena byla mravnostní policií za jakési chybné nošení hidžábu. Demonstrace vypukly hned po oznámení její smrti. Desetitisíce rozhořčených žen hromadně v ulicích pálily svoje hidžáby a stříhaly si vlasy. Nedávaly se zastrašit ani tvrdými policejními zákroky slzným plynem a vodními děly a nakonec i ostrou střelbou působící zranění i smrt více než stovky demonstrantek. K demonstracím se připojili i muži s hesly jako „Smrt diktátorovi“ a „Chceme svobodu“. Odskákalo to zraněním i smrtí několik desítek policistů, nemluvě o spálených billboardech s portrétem vrchního ajatolláha.

Psali jsme: „Musím z vás udělat rusofila.“ Stát mimo smečku je o držk*. Benjamin Kuras a vlastní poznatky

Vláda odpojila internet, takže přesné podrobnosti se od té doby ven nedostávají. Ale podle komentářů íránských exulantů „tyto protesty otřásají samotnými základy islámské republiky“ a „íránský klerikální despotismus napáchal islámu více škody, než mohl kdy udělat Západ“. Jenže on ten Západ, jak můžeme leckde sledovat, naopak propaguje hidžáb jako projev „svobody žen“. A s íránským režimem dál jedná o navrácení zablokovaných miliard dolarů na financování jaderné pumy a mezinárodního terorismu.

Oslava ženství se ve Francii realizuje přejmenováním ulic jmény proslulých žen. Třeba kterých?

Kromě ulice Matky Terezy, která už existuje delší dobu v několika městech, samozřejmě oprávněně, jich tu máme hned několik zajímavých ve městě Stains, které jich má nejvíc. Z těch novějších se zde vyjímá Greta Thunbergová a Khadija bint Khuwaylidová, žena proroka Mohameda.

A toxičtí maskulinisté blbnou dál. Co Putin a jeho mobilizace statisíců rekrutů?

A statisíců dezertérů. Putin tím odstartoval kolaps Ruska jako světové velmoci. Troufám si prorokovat brzké odstředivé tendence všelijakých Dagestánců, Kalmyků, Burjatů, Čukotčanů, Kamčatčanů, Tungusanů, Jenisejců a jak se všechny ty asijské kmeny jmenují. A možná i jejich přesun pod vládu Číny, která už na Sibiři prozkoumává suroviny, které Rusové ani za staletí nedokázali pořádně využít. Já vím, že je to předpověď troufalá a možná nepravděpodobná, ale já už jsem před třiceti lety předpověděl totalizaci EU, islamizaci západní Evropy a degeneraci liberalismu, a za blázna mě brali i ti, kdo dnes proti EU, islámu a liberalismu brojí několikanásobně radikálněji než já. Taky jsem o pár let dřív než kdo jiný předpověděl totalizaci americké Demokratické strany a jí poplatných, či dokonce jí řízených médií, s cenzurou navrch.

U těch amerických médií se každou chvilku přichází na nějakou kulišárnu podobající se cenzuře. Nějaké nové objevy?

Google cenzurou manipuloval prezidentské volby 2022. Upozornil na to jeho bývalý vedoucí technický pracovník jménem Zach Vorhies zveřejněním 950 stránek dokumentů usvědčujících Google z cenzurování více než stovky konzervativních webstránek a blogů a vytvářením speciálních algoritmů k tomu účelu. A tím ovlivňování hledačů informací, pro něž je Google 90procentním zdrojem, s denním vstupem 5,6 milionu denně.

Facebook – tedy někdo ve Facebooku – špehoval soukromé vzkazy Američanů zpochybňujících výsledky volby 2020 a udával je jednotce FBI pro sledování „vnitrostátního terorismu“ bez soudního příkazu. Na to dokonce přišlo ministerstvo spravedlnosti.

Ale největší bombou je zjištění, že Twitter kolaboruje s čínskou vládou nedostatečným zabezpečením informací a jejich využíváním čínskými „krtky“ pracujících ve Twitteru. Získal za to mnohonásobné zvýšení příjmů z čínských reklam, z nichž některé navíc mají politicky ovlivňující charakter. Upozornil na to Securities and Exchange Commission bývalý šéf bezpečnosti v Twitteru Peiter Zlatko.

Z toho všeho profitoval Biden, který dnes označuje zpochybňovače voleb a trumpovské MAGA republikány za „vnitrostátní teroristy“. Jak se tomu brání?

Bránit se nemají jak, ale má to i jednu komickou stránku. Provozovatelé sondáží politických preferencí sdělují, že díky Bidenovi teď bude nemožné provádět spolehlivé sondáže, protože hodně MAGA trumpovců se k tomu nepřizná. Ta hlavní komedie přijde, až se tím v sondáži bude zjevovat masivní většina pro demokraty, z níž nikdo neví, kolik nakonec bude volit republikány.

Čína také útočí na Spojené státy drogami. Tak to alespoň vykládají některé komentáře uvádějící statistiky úmrtnosti následkem z Číny dodávaného fentanylu. Jak vážné riziko to je?

V roce 2021 za dvanáct měsíců na předávkování opiáty zemřelo přes sto tisíc Američanů, z toho čínský fentanyl byl potvrzen u 64 tisíc. Jednání obou vlád o zastavení výroby a dodávek do USA Čína přerušila po návštěvě Pelosiové na Tchaj-wanu a dodávky pokračují plnou parou. USA jsou na Číně závislé v mnoha farmaceutických produktech, mezi nimiž nedokážou dovoz fentanylu kontrolovat, tím méně zastavit.

Ve střední Evropě včetně Česka letos prudce vzrostly počty ilegálních imigrantů z islámských zemí. Jsou to téměř výlučně mladí muži, dobře organizovaní do skupin, mnozí ve stejném oblečení a stejné obuvi, zjevně nepatřící do kategorie chudých uprchlíků. Cestují dál na Západ a česká policie je většinou dál pouští, asi ráda, že se jích zbaví. Má to nějakou příčinu, o níž se ještě neví?

Hádám na dvě. Tou první je, co už známe z francouzských zdrojů jako „velkou výměnu obyvatel“ a co já už delší dobu místo imigrace nazývám kolonizací. Ten rozdíl mezi nimi je ten, že imigrace se stěhuje někam, kde se chce přizpůsobit, kolonizace chce sobě přizpůsobit to, kam přichází. Navíc vzhledem k „vojenskému věku“ těchto příchozích můžeme mluvit o organizované džihádistické invazi. Souvisí to možná s tou druhou právě potvrzenou příčinou, totiž oživení džihádistické sítě Islámský stát. Ten se mimo Střední východ rozšířil i do Afriky, kde se zaznamenávají stále častější vražedné útoky na křesťanské komunity. Je pravděpodobné, že některé jeho jednotky, ať už blízkovýchodní nebo africké, mají za cíl posílení rozvratu Evropy. To, jaké bylo vidět před pár měsíci ve Švédsku, téměř denně ve Francii a v posledních dnech v Británii, kde džihádisté útočí zaostřeně na Indy.

A nějakou komedii, třeba z kulturní revoluce?

Oxfordská univerzita přejmenovala svou fakultu „orientálních studií“ na fakultu „afrických a asijských studií“ s vysvětlením, že název „orientální“ získal konotace rasisticky urážlivé.

A manchesterká univerzita hrdě vyhlásila správné oslovování podle pravidel wokeismu oznámením: „Objímáme a oslavujeme rozdíly a respekt. Vzájemně se podporujeme na vytváření prostředí, kde každý může dosáhnout svého plného potenciálu prostřednictvím inkluzivního jazykového kodexu, k prosazování rovnosti, diverzity a inkluzivity.“ Následuje slovníček výrazů doporučovaných a nedoporučovaných. Jako „humankind“ místo „mankind“, „humanpower“ místo „manpower“, „těhotný člověk“ místo „těhotná žena“, „rodič“ místo „otec“ nebo „matka“.

Wokeismus běží dál setrvačností lidové tvořivosti i po dvanácti letech konzervativní vlády.

