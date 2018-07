Kůrovec, vichřice. Čekají nás změny, roste teplota. Jurečka se bojí o zemědělce

Jurečka úvodem nebyl schopen říct přesné číslo, o kolik se snížil počet smrků. „Je to zhruba o pět procent za posledních pět let, kdy narostl podíl listnáčů. A v lokalitách, kde se těží kalamitní dříví, se vysazují nové porosty. Lesníci se snaží reagovat na situaci změnou druhové výsadby,“ řekl Jurečka.

„Řešíme tady kalamitní situaci nejen kůrovcovou, ale i kalamitní situaci po povětrnostních kalamitách,“ sdělil Jurečka a obhajoval, proč nesnižoval podíl smrků v českých lesích radikálněji. A zdůvodňoval i to, proč se ani dnes radikálněji smrky netěží. On sám vnímá, že se radikálnější změna druhové výsadby měla začít uskutečňovat již před desítkami let.

A jaká opatření by Jurečka zavedl? „Pro letošní rok je naprosto prioritní zvládnout situaci, kterou napáchali kůrovec i jarní vichřice. A pak je třeba intenzivně pracovat na druhové skladbě lesů,“ sdělil Jurečka. „I odborníci se na toto téma přou, někteří jsou konzervativní a hovoří o deseti procentech smrků, někteří hovoří o 17–20 procentech. Hodně záleží na té lokalitě,“ dodal.

Ing. Marian Jurečka KDU-ČSL



Následně Jurečka hovořil i o Lesích ČR a suchu. „Roste nám průměrná teplota. Za posledních dvacet let jde o 0,7 stupně Celsia. A při tom růstu máme stejný objem srážek. Ale je vyšší výpar,“ poznamenal Jurečka. Kladou se tak podle něj vyšší nároky na zemědělce a jejich chování. „Musím říct, že to, co čeká zemědělce v příštích letech, jsou velké změny. Je nutné střídání plodin, bohužel se to neděje. Zemědělec je pod velkým ekonomickým tlakem z hlediska vlastníků půdy i spotřebitelů,“ sdělil Jurečka a poukázal na izraelské zemědělství, které by mělo být pro Čechy vzorem.

„Podporuji především to, aby dotace cílily více na dané chování zemědělce. Měli bychom sledovat změnu, pozitivní změnu zemědělců ke krajině,“ dodal. Následně pak podotkl, že za jeho vlády vznikaly i nové vodní nádrže, vzniklo například 400 rybníků za poslední dva roky.

Závěrem se pak Jurečka vyjádřil k zítřejšímu hlasování o důvěře vládě Andreje Babiše (ANO). KDU-ČSL vládu nepodpoří. „Říkali jsme, že politika má mít určitou kulturu. Trestně stíhaný premiér, na Západ od nás takového premiéra nenajdete. Neotočili jsme jako sociální demokracie,“ poznamenal ke stálosti lidovců a neúčasti ve vládě Jurečka.

