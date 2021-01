Kýbl nenávisti k Zemanovi a žádné argumenty! Hlásači neotřesitelné pravdy. Nevěřím. Ivan Vyskočil zametl s publicistou. A pak se vysmál Hrušínskému

NEDĚLNÍ RÁNO S IVANEM VYSKOČILEM „Kdo seje vítr, sklízí bouři,“ říká k situaci v USA herec Ivan Vyskočil. Zamýšlí se, jaká byla opravdu „úloha“ Donalda Trumpa v tom, co se odehrálo v Kapitolu. A v té souvislosti připomíná historické události, které se „tvářily“ jinak, než jak ve skutečnosti byly. „Celá naše slavná „Hadrová revoluce“ byla dohodnuta dávno předtím, než jsme my, obyčejní prosťáčci, s pocitem důležitosti, vyšli do ulic,“ chytá se dnes za hlavu. Zmínil také článek V. Mertlíka a „kýbl nenávisti k prezidentovi“. A přiložil příspěvek o „maňáskovém divadle Na Jezerce“. V hlavních rolích Kalousek, Petříček… Dětské představení „Kašpárek Fiala“.

reklama

„Bylo to strašné, není-liž pravda. Poláci přepadli německý vysílač v Gleiwitz. Takže Němci napadli Polsko zcela oprávněně, ne? Až později vyplulo na světlo boží, že to nebyli Poláci, ale Němci převlečení do polských uniforem. Celá akce provedená jednotkou SS měla ospravedlnit německý vpád do Polska,“ připomíná historické události odstartované rokem 1939 Ivan Vyskočil a pokračuje.

Ukrajinský Majdan, rozesraný Střední východ, „Hadrová revoluce“

„Jistěže jsme byli rádi, když nás Američani ochránili před Husajnovými atomovými zbraněmi. Až později vyšlo na světlo boží, že tam žádné atomové zbraně nebyly,“ podotýká a ve stejném „tónu“ dodává. „Také jsme fandili arabskému lidu, když začal bojovat ve svých zemích o demokracii. Až později vyšlo najevo, že arabský lid o žádnou demokracii nestál a celé „slavné“ Arabské jaro byl špatně utajený vývoz z USA. Stejně jako ukrajinský Majdan a nejspíše i protesty v Bělorusku,“ krčí rameny a poukazuje.

„Výsledkem takto vyvážené „demokracie“ je jen všeobecný chaos. Totálně rozesraný Střední východ a další země. Spousty mrtvých, utrpení obyčejných lidí a tisíce uprchlíků, ať už opravdových, nebo nastrčených na cestách,“ vypočítává smutně a dostává se až k nám. „Konečně nemusíme ani chodit daleko. Celá naše slavná „Hadrová revoluce“ byla dohodnuta dávno předtím, než jsme my, obyčejní prosťáčci, s pocitem důležitosti vyšli do ulic, abychom nevědomky dodali převratu náležitý kolorit,“ chytá se dnes za hlavu Ivan Vyskočil.

Fotogalerie: - Trump, Lučanský a rouškofašisté

Jak to bylo v Kongresu? A hlásiči pravdy

„Poslední událostí, která hýbe médii, jsou výtržnosti v americkém Kongresu,“ dostává se Ivan Vyskočil k tématu, kvůli kterému nám vlastně některé historické události připomenul a pokračuje. „Prý tuto skandální událost podnítil prezident Trump. Když svět ví o takových shora zmíněných událostech, a to jistě je jen malý zlomek všech těch zákulisních her, nemůže mne napadnout nic jiného, než že možná celá politováníhodná událost byla naplánována už dávno předtím. A možná úplně jinde, mimo účast prezidenta Trumpa. Samozřejmě, že to nevím. Říkám jen – MOŽNÁ?? Zkrátka, protože mi můj prostý selský rozum říká, že už se nedá věřit tomu, co je tak halasně vyhlašováno jako neotřesitelná pravda. Byl jsem už příliš často těmito hlásači pravdy napálen.“

Psali jsme: „Kdy uvidím protestovat nahého Hilšera?“ Jaroslav Foldyna zmiňuje krvavou událost, která se odehrála v USA „Proč to chce Evropská komise před miliony lidí tajit?!“ Europoslankyně Konečná zásadně k nákupu vakcín Budeme mít premiérku. Mám informace od ruských tajných služeb, padlo v XTV, kam dorazil Plesl Biden hájí usmrcování těch nejslabších, naznačil americký kardinál

Řádění aktivistů, nekonečná masáž proti Trumpovi

Anketa Kdo si podle Vás nezaslouží státní kompenzace? Hospody a restaurace 19% Kina, divadla 1% Lyžařské areály 2% Kadeřnice, pedikérky... 2% Hotely 3% Umělci, pracovníci v kultuře 73% hlasovalo: 3835 lidí

„To je asi pravda, při zkušenosti od nás. Přece víme, kolik peněz dostávají ze státních prostředků neziskovky, které často vystupují spíše proti státu a proti zájmům nás všech. To masívní mediální tažení proti Trumpovi, cenzurování jeho aktivit na sociálních sítích, dokonce bezprecedentní vypnutí jeho projevu v televizi, to muselo Trumpovy voliče aktivizovat,“ zamýšlí se herec a pokračuje. „Když se k tomu přidaly i ty podivnosti a nejspíše podvody v průběhu prezidentských voleb, nebylo by divu, že se tito lidé cítili podvedeni. Možná skutečně chtěli, jestliže byli celou dobu umlčováni a zatlačováni do pozadí, aby jejich hlas byl konečně slyšet. Nedivil bych se tomu. Stará přísloví jsou stále platná a pravdivá. Kdo seje vítr, sklízí bouři! Ať tak, či tak, větší vinu na celé události mají ti, kteří celou dobu Trumpova vládnutí jen seli vítr a to plnými hrstmi!“

„Tak ať už se to stalo spontánním výbuchem hněvu, nebo to zorganizovala nějaká strana, která chtěla Trumpovi ublížit a dodat další střelivo k jeho odsouzení, každopádně si na tom Bidenova strana barikády ohřívá svou polívčičku. A pak je tu staré latinské cui bono, neboli, komu to slouží? Prezidentu Trumpovi tedy rozhodně ne!“ vrací se ještě k události v Kapitolu herec.

Fotogalerie: - Otevřeme Česko

Mertlík a „kýbl nenávisti k prezidentovi“

„A když jsme u té „větrné setby“, nepřipomíná vám to některé způsoby u nás doma?“ ptá se Ivan Vyskočil a hned dává příklad. „Nedávno jsem četl v Reflexu článek Vladimíra Mertlíka. V. Mertlík je nadšeným propagátorem generála Pavla. Nic proti tomu. Každý může mít svoje preference. Dočetl jsem se oslavné věty na Mertlíkova oblíbence. Inu, proč ne? Každý to asi vidíme jinak a demokracie je od toho, aby každý názor byl slyšen. Samozřejmě s adorací generála Pavla nesměla v článku chybět kritika pana prezidenta Zemana. Opět nic proti kritice. Ale oprávněná kritika by se měla opírat o relevantní argumenty. Jenomže té se z páně Mertlíkova článku nedozvíte. Zato z něho čiší na sto honů jen kýbl nenávisti k našemu prezidentovi. Ale nenávist není kritika ani program. Ve jménu proklamované pravdy a lásky šířit jen nenávist a zlobu? To také nemůže vést k ničemu dobrému! Pan redaktor Mertlík je tedy také jeden z rozsévačů větru a rozdělovačů společnosti,“ nebere si servítky herec.

Hluchoněmec Kurt - „maňáskové divadlo Na Jezerce“

„Proti takovému nenávistnému článku bych strašně rád postavil příspěvek čtenáře k mému minulému Nedělnímu ránu v Parlamentních listech,“ říká o poznání veseleji než u předchozích témat Ivan Vyskočil. „Tento pán, asi stejně jako já, nebude příznivcem „demožumpy“, možná ani generála Pavla. Ale podívejte, jak vtipně se se svojí nevolí vypořádal. Bez všech vulgarit a nenávistného ostouzení a s příslovečným českým humorem. Musím říci, že mne i mé okolí jeho příspěvek velmi pobavil a rozesmál,“ směje se ještě teď herec a příspěvek předkládá.

„Milí čtenáři, myslím, že vtipnější závěr by se mi nepovedl. Tomu panu Hluchoněmec Kurt, (nevím zda je to jen značka, či se tak doopravdy jmenuje) moc děkuji a loučím se s vámi s přáním dobrého zdraví a veselé mysli,“ posílá pozdrav na závěr dnešního Nedělního rána Ivan Vyskočil.

Psali jsme: Bartoška zas kouří? To mě nezajímá! Já chci vědět, kdy budou platy jako v Německu, v televizi uslyším názory i těch druhých... Ivan Vyskočil přitakává veřejnosti Mnozí rodiče nemají na obědy pro děti a tady se vyhazují peníze na sluníčkářské neziskovky?! A Vaše knížecí Jasnosti... Ivan Vyskočil ve varu Neví, proč protestují, hlavně že je sranda. Dostanou transparent proti Babišovi a zařvou si. Ivan Vyskočil odhalil „demonstrantku“ ze svého okolí Heslo Black Lives Matter i v Praze? Ivan Vyskočil zmateně pobíhá: Před kým mám pokleknout? Komu se omluvit?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.