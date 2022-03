Láme mi to srdce. Zelenskyj přitlačil a rozmáchl se

Rusové znásilňují ženy, unášejí děti, střílí do uprchlíků, ostřelují humanitární konvoje. Zapalují muzea, vyhazují do povětří školy i nemocnice, střílí na univerzity i obyčejné domy našich sousedů. Na cokoliv. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj popsal, co se v jeho zemi děje již měsíc. A přišel s výzvou. Tentokrát se ale neobracel jen na Ukrajince, ale na celý svět. Na svět, který miluje svobodu stejně jako Ukrajinci.

reklama

Dnešním dnem začal druhý měsíc ruské války proti Ukrajině. Během prvního měsíce prezident Volodymyr Zelenskyj promlouval k lidem i ke světu prostřednictvím sociálních sítí a své promluvy často začínal oslovením „Svobodní lidé svobodné Ukrajiny." Ale na počátku druhého měsíce ruské agrese proti svobodné Ukrajině začal trochu jinak.

„Svobodní lidé svobodného světa! Ukrajinci a lidé ze všech zemí, ve kterých si ceníte svobody! Přátelé! 24. je to měsíc, co klademe odpor. Statečný odpor Ukrajinců proti nemilosrdné ruské válce. Měsíc, ve kterém se nás Rusové pokusili zničit. Vymazat nás ze světa. Ale základní plán ruské invaze se zhroutil už v prvních dnech invaze. Oni počítali s tím, že se Ukrajinci leknou, že nebudou bojovat. Ale spletli se. Oni o nás vlastně nic nevědí. Oni neznají Ukrajince. Nevědí nic o svobodě. Nevědí nic o tom, jak důležité je za ni bojovat. Oni neví, jak moc svoboda obohacuje život,“ konstatoval ukrajinský prezident o Rusech v projevu na sociální síti facebook.

Rusové se podle Zelenského snaží ukrajinskou svobodu zadusit, shánějí za tím účelem žoldáky a na civilisty shazují další bomby a pálí další dělostřelecké granáty.

„Rusové znásilňují ženy, unášejí děti, střílí do uprchlíků, ostřelují humanitární konvoje,“ popsal ukrajinský prezident chování ruských okupantů ve své zemi. „Zapalují muzea, vyhazují do povětří školy i nemocnice, střílí na univerzity i obyčejné domy našich sousedů. Na cokoliv. Ruská vojska nemají v páchání zla žádné hranice,“ pokračoval Zelenskyj.

Jedním dechem dodal, že Rusové takto brutálně neohrožují jen Ukrajinu, ale celý svobodný svět. A tady Zelenskyj přešel z ukrajinštiny do angličtiny.

„Ruská válka není válkou jen proti Ukrajině. Její rozsah je mnohem větší. Rusové vedou válku proti svobodě jako takové. Ukrajina je teprve první zemí, kde chce Rusko vést tento boj. Rusové se snaží porazit svobodu. Porazit všechny Evropany, porazit celý svět. Snaží se dokázat, že rozhodující je krutá hrubá síla. Snaží se dokázat, že na lidech nezáleží. Že nezáleží na ničem, co dělá lidi lidmi. To je důvod, proč musíme zastavit Rusko. Svět musí zarazit tuto válku,“ prohlásil Zelenskyj.

Poděkoval všem, kteří Ukrajinu podporují a pomáhají jí, ale okamžitě upozornil, že přes všechnu tuto pomoc válka stále pokračuje. Válečný teror proti obyčejným lidem pokračuje.

„Už celý měsíc. Láme mi to srdce. Láme to srdce všem Ukrajincům. Láme to srdce všem lidem milujícím svobodu na celém světě. Vy všichni vyjděte do ulic, vyjděte ze svých kanceláří, ze svých domovů, ze svých univerzit a ukažte, že podporujete Ukrajinu, že podporujete svobodu, že si vážíte života. Řekněte v ulicích i na náměstích nahlas, že na lidech záleží. Že na svobodě záleží, na míru záleží. Na Ukrajině záleží. 24. března vyjděte do ulic vy všichni, kteří chcete zastavit tuto válku,“ vyzval lidi milující svobodu ukrajinský prezident.

Poté přešel do ruštiny a obrátil se na občany Ruské federace.

„Věřím, že mnoho z vás je znechuceno politikou vašeho státu. Věřím, že je vám zle z toho, co vidíte v TV. Že je vám zle ze lživé ruské propagandy šířené po internetu. Z propagandy placené z vašich daní. Tato válka je placená z vašich daní. A způsobuje, že jste každým dnem chudší a chudší. Není to hloupé? Vaši vládci si berou vaše daně a s jejich pomocí způsobují, že jste stále chudší a chudší. Snaží se vás izolovat od světa. Snaží se vás ovládat. A posílají vás do války umírat. Ukrajina nikdy neohrožovala bezpečnost Ruska. To jediné, o co se snažíme, je dosáhnout míru. Míru pro naši zemi, míru pro naše lidi,“ sdělil Rusům Zelenskyj s tím, že až se to podaří, děti ruských rodičů už nebudou na Ukrajinu posílány na smrt. „Uzavření míru je i ve vašem zájmu. Ochraňte své syny před válkou. Řekněte pravdu o této válce. A pokud můžete Rusko opustit a neplatit této zemi daně, ze kterých financuje válku, udělejte to!“ pokračoval ukrajinský prezident.

Pak z ruštiny přešel zpět do ukrajinštiny.

Všechny průzkumy podle Zelenského ukazují, že jak Evropané, tak Američané stojí za Ukrajinou.

„A teď, až začne summit EU, summit NATO a summit G7, bude důležité, aby lidé opravdu vyšli do ulic a ukázali svým politikům, jak silně podporují Ukrajinu. Přitom ale víme, už na mezinárodním poli začali prosazovat své zájmy. Zájmy války. Známe partnery, s nimiž na nich spolupracují. Na těchto třech summitech bude mít Ukrajina své zastoupení a tady se jasně ukáže, kdo je naším přítelem, kdo partnerem a kdo nás zradí pro peníze. Životy mohou být zachráněny jen pokud budeme jednotní. Svobodu je třeba bránit se zbraní v ruce,“ obrátil se k západním politikům Zelenskyj.

Znovu jim vyčetl, že nebe nad Ukrajinou stále není bezpečné a dál z něj padají ruské bomby i rakety.

„A my nemáme dost zbraní, kterými bychom bezpečnost našeho nebe zajistili,“ upozornil ukrajinský prezident s tím, že Ukrajina nemá ani dost tanků, ani dost prostředků k odražení útoků z moře. A Rusové tak mají prostor zavraždit ještě tisíce lidí. „Mohou to udělat, protože se na tuto válku připravovali desetiletí. Proto žádáme uzavření našeho nebe. Prosíme o pomoc NATO. Prosíme o dodávky zbraní, aby se Ukrajina mohla efektivně bránit. Prosíme o pomoc vyhrát tuto válku a očistit naši zemi od okupantů,“ vzkázal Zelenskyj NATO, EU i skupině G7.

Když se blížil k závěru, obrátil se na Ukrajinky a Ukrajince.

„Vydrželi jsme první měsíc. To je šestkrát déle, než nepřítel předpokládal,“ zdůraznil s tím, že velení dalo Vladimiru Putinovi zcela mylné informace, když Putin na jejich základě dospěl k přesvědčení, že Ukrajinci nejsou svébytným hrdým národem a že se nebudou bránit.

„Ale nám do jejich názoru nic není. To oni se rozhodli spáchat sebevraždu. My bráníme naše životy, naši zemi, naše děti, naši svobodu. Toto je válka za naši nezávislost a my ji musíme vyhrát. Znovu vybudujeme všechna města, která se dnes hrdinně brání. Každého okupanta páchajícího zločiny postavíme před spravedlnost. Za zločiny v Kyjevě, v Charkově, ve městě Volnovacha, v Chersonu,“ volal Zelenskyj, který uprostřed noci stál na ulici, s vojáky v pozadí.

Tohle všechno se podle něj podaří, pokud budou Ukrajinci stát bok po boku na bitevním poli a pokud budou lidé milující svobodu jednotní i na politické scéně. Pak se podaří i Rusko dovézt zpět k míru.

„A vzpomínky na ty, kteří zemřeli v našem boji za svobodu, přetrvají věky. Věčná sláva našim hrdinům. Sláva Ukrajině,“ zvolal nakonec.

Psali jsme: Nová migrační krize? Zahradil slyšel hrozné věci. Okupace Ukrajiny má další rozměr Lidé by šli do ulic. Díky Ukrajině jsou odolnější. Cílek rozetnul dnešek Večírek skončil. Život bude jiný, varuje ekonom. Rusko, covid, temné důsledky Už ne vše najednou. Rusové udeří zde. BBC: Změna taktiky

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.