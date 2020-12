Landa: „Kdo se nechce testovat, ať se k*rva netestuje.“ Chce něco jiného

Po opravdu značném množství reakcí na „Cestu ze tmy“ se zpěvák a iniciátor Blanického manifestu Daniel Landa rozhodl udělat jasno. Chce vyvést Česko z nouzového stavu, ve kterém se prý dějí neřády. Odmítl, že by s Ledeckým legitimizovali hromadné testování, systém PES či jiné nesmyslné nařízení. „Kdo se nechce testovat, ať se kurva netestuje. My ale hlavně potřebujeme z toho nouzáku, chápete to? To je mimořádný právní stav, který znemožňuje občanům se bránit. Jsme pevně přesvědčeni, že teď je zneužíván,“ tvrdil. A vysvětlil, proč nebyla avizovaná konference. Organizátor totiž skončil v nemocnici.

Cesta ze tmy, tak nazvali plán, jak umožnit koncerty a sportovní utkání, zpěváci Daniel Landa a Janek Ledecký. Ovšem opakovaně se setkávali s odporem svých fanoušků, a to i když vysvětlili, že rozhodně nechtějí, aby byla účast na koncertech podmíněná testem. A že se jedná o „poslední pokus o nekonfrontační krok".

„A i kdyby se tohle rozjelo v takovém pokusném režimu na pár akcí denně, tak už tohle by paradoxně snížilo ten index psa. A já nevím, jestli jste to zaregistrovali, ale ve Sněmovně vzniknul tzv. opoziční PES. A kdyby se podařilo toho opozičního psa prosadit, tak tenhleten skok o jednu až dvě kategorie dolů by znamenal automatické zrušení nouzového stavu. A to za to fakt stojí,“ pravil Ledecký.

Když si znovu vzal slovo Landa, konstatoval, že jde o provizorní řešení, jak alespoň trochu vrátit život do normálu. „Je to hlavně útok na nouzový stav, ze kterého se musíme dostat ven. Máme i další pádný argumenty, ale ty zazní na tiskové konferenci v pondělí.“

Po tomto videu se ozval ještě Landa, tentokrát bez doprovodu Ledeckého. Video adresoval jak svým přátelům, tak nepřátelům. „Nikdo si mě nespojujte se souhlasem s těmito restrikcemi, způsobem komunikace a chováním státu k jeho občanům,“ rozkázal. „Bojujeme proti neřádům, které se dějí pod rouškou roušky. Nejenom za sebe, ale za kolegy, za kamarády a za vás za všechny, kterým to není jedno,“ prohlásil. Landa odmítl, že by legitimizovali hromadné testování, systém PES či jiné nesmyslné nařízení.

„Dvě virální videa se týkají následného. V březnu přišel za českou vládou český vědec, skromný člověk, doktor Žďárský (RNDr. Emanuel Žďárský – pozn. red.). A nabídl ZDARMA daleko efektivnější a rychlejší řešení této krize. S tímto odborníkem, který se více než 20 let pohybuje na poli molekulární genetiky, arogantně vymetli. Byl umlčen, zašlapán a nikdo se ho nezastal. My se nechceme plést do odborných debat, chceme se zastat umlčených českých odborníků a vědců, kteří hledají a nabízejí skutečná řešení,“ vysvětlil zpěvák.

Dodal, že tato řešení se nehodí těm, kdo ze současného stavu „nelidsky“ profitují a žádné skutečné řešení hledat nechtějí. Landa zdůraznil, že Žďárský své řešení nabídl oficiální cestou. „A nezúčastnil se žádných pokoutných nočních schůzek s lobbisty,“ rýpl si do bývalého ministra zdravotnictví a nyní premiérova poradce. Landa také uvedl, že za projektem nestojí žádný lobbista, ani miliardář. „Jen snaha situaci skutečně řešit,“ dodal. „Naopak, tento člověk zůstal sám proti velkým hráčům, a proto jsme tu teď my,“ pravil zpěvák a dodal, že zbytek zazní na pondělní tiskové konferenci.

„Když venku chčije, déšť nezastavím, ale můžu otevřít deštník. Já se teď v krupobití vládních příkazů pokouším alespoň otevřít deštník nebo to krupobití zničí veškerou úrodu této země,“ přiblížil současnou situaci metaforou. „Kdo se nechce testovat, ať se kurva netestuje. My ale hlavně potřebujeme z toho nouzáku, chápete to? To je mimořádný právní stav, který znemožňuje občanům se bránit. Jsme pevně přesvědčeni, že teď je zneužíván,“ přitvrdil.

Landa uvedl, že jeho veškerá současná činnost se soustřeďuje na prosazení svobody a práva. „Za to budu bojovat až do posledního dechu,“ prohlásil.

Ohlásil, že v pondělí bude tisková konference a v úterý bude „burácet“ za Blanický manifest v Parlamentu ČR. A také spuštění platformy ODBORNICI.online. „To je začátek, budou se dít věci, to mi věřte,“ vzkázal nakonec.

Ovšem tisková konference, kterou Ledecký s Landou avizovali, se dnes konat nebude. „Vážení přátelé, s lítostí vám musím oznámit, že tisková konference k projektu ‚Cesta ze tmy‘, ohlášená na pondělí 14. 12. se musí odložit. Autor, duše i srdce celého projektu, můj přítel Karel Luxík, měl v sobotu srdeční příhodu a strávil část víkendu na JIP nemocnice Na Homolce. Dobrá zpráva je, že byl dnes převezen do domácího ošetřování, ale rozhodně není ve stavu, kdy by se mohl prezentace projektu zúčastnit...“ informoval Landa o tom, co zaslal Janek Ledecký. „Asi mi z toho všeho hrábne,“ dodal sám.

Uvažoval prý, že by tiskovou konferenci uspořádal sám, ovšem pozvání už bylo zrušeno. „Svolat novou důstojnou tiskovku sám za sebe bych do zítřka nestihl,“ konstatoval suše a doplnil, že o co mu jde, vysvětlí v Prostoru X s Čestmírem Strakatým.

„Tiskovka Cesty ze tmy bude v náhradním termínu, až se pan Luxík zotaví. Vše se brzy dozvíte. Mrzí mě to velmi, ale s tímhle prostě nehnu,“ ubezpečil fanoušky.

