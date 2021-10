Landa na jihu Čech mezi Svobodnými z koalice TSS. Jeho žena pro PL popsala děsivé dění v Německu

reklama

Do jihočeského Trocnova, rodiště Jana Žižky, přijel nejen Daniel Landa a jeho manželka, režisérka a scénáristka Mirjam Landová, ale také řada jejich příznivců. Zpěvák jim mimo jiné vzkázal, aby se nebáli volit srdcem.

„Mám tady na jihu Čech favorita. Mám tady člověka, kterému věřím, vím o něm, že je čestný kluk a že se bral už od loňského listopadu o svobodu lidí bez ohledu na politický prospěch,“ vysvětlil, proč volí na jihu Čech. Konkrétní jméno svého favorita raději v den voleb, kvůli možné „agitaci“, upřesnit nechtěl. Už dříve ale v médiích zmínil, že bude volit Svobodné, tedy koalici, ve které je i Trikolóra a Soukromníci. S Liborem Vondráčkem, Jihočechem a lídrem Svobodných, se hned také před volební místností vřele přivítal. Nad volební urnou se pak dokonce i přátelsky objali. Přímo ve volební místnosti však nenechal předseda volební komise média fotit.



Libor Vondráček a Daniel Landa. (FOTO: David Hora)

Nenecháme si dál brát svobodu. To ať si politici zkouší někde jinde!

„Já bych byl velmi nerad, aby nám politici začali „přitahovat šrouby“. Proto máme občanskou iniciativu Zlatý špendlík, kde jsou už deseti tisíce lidí a bude jich tam ještě víc. Politici by si měli uvědomit, že si nenecháme dál brát svobodu tím způsobem, jakým nám ji brali vloni. Jsme svobodní a hrdí občané, chceme pracovat. Staráme se o své zdraví, víme, co máme dělat a jsme svými pány. Odmítáme absolutně, aby se k nám někdo choval jako ke svému majetku, nebo k našim dětem. To ať si politici zkouší někde jinde,“ vzkázal rázně.

Uvedl také, že doufá, že politici zaregistrují, že se zvedá poměrně velká občanská síla.

„Jsou to většinou lidé pevní. Jsou to lidé, kteří se o sebe dokáží postarat. Myslím, že by politici měli tohle vzít opravdu vážně. Tohle už není legrace,“ vzkázal Landa.

Vysvětlil také, proč nenosí roušku.

„Já jsem zdravý člověk. Ve chvíli, kdy budu nemocný, tak samozřejmě zůstanu doma, ale ve chvíli, kdy jsem zdravý, tak nemám důvod nosit roušku. Protože jsem v kontaktu s mnoha odborníky, včetně profesora Berana, a jsou to desítky odborníků a vědců, tak nemám názor jako matematici nebo nedouk Smejkal, který neviděl pacienta. Dám na názor odborníků a zdravý člověk roušku nepotřebuje, stejně jako se nepotřebuje nechat testovat,“ uvedl.

Žižka, i když šel proti všem, neztrácel odvahu. A srdcař Landa...

V Trocnově se rozhodl společně s Danielem Landou volit i lídr Svobodných Libor Vondráček.

„Já si toho moc vážím, že udělal tady ten velký krok, velké gesto,“ řekl na adresu Daniela Landy a pokračoval. „Vážím si i toho, že přijela řada lidí poměrně z velké dálky, aby vyjádřili symbolicky podporu a aby se sešli také na místě, odkud pochází Jan Žižka z Trocnova. Ten je mimochodem známý tím, že i když šel proti všem, tak neztrácel odvahu. A to si myslím, že je i teď potřeba.“

Už předtím v tiskové zprávě uvedl, že kořeny celé jeho rodiny, kromě prababičky z Ukrajiny, jsou spjaty s okresem Jindřichův Hradec a Pelhřimov.

„V žilách nám tedy koluje jihočeská krev s příchutí husitské rebélie. V době, kdy potřebujeme být zejména odvážní, a to bez ohledu na nastavení okolního světa, budu volit symbolicky v rodišti Jana Žižky,“ vysvětlil.

Volební účast bude podle něj tentokrát zřejmě vysoká. „A v Trocnově možná bude pokořeno sto procent. Jestli bude volební účast třeba 70 a zároveň na takto malý okrsek dorazí tolik lidí, tak si myslím, že by to mohlo dát víc než sto procent. Ale uvidíme. To by byla taková hezká rarita,“ usmíval se.

Optimisticky vidí situaci koalice TSS i jihočeský lídr Trikolóry Štěpán Tampír.

„Ty kampaně probíhaly velice optimisticky a věřím, že se do Sněmovny dostaneme,“ uvažoval. Ohledně Daniela Landy uvedl.

„On je srdcař. Je to od něj strašně vstřícný krok, že nás podpořil, moc si toho vážíme. Přijelo i spousta jeho příznivců, takže Trocnov bude mít určitě velice zajímavou volební účast,“ domnívá se stejně jako jeho kolega Vondráček a dodává.

„Vzhledem k tomu, že pravice je trochu na vymření a považuji Trikolóru, Svobodné a Soukromníky za jedinou pravicovou alternativu a chce se mi věřit, že pořád těch kovaných pravičáků je minimálně čtvrtina obyvatelstva, protože jsou to podnikatelé, soukromníci, tak věřím, že máme lidem co nabídnout a že se to projeví na volebním výsledku.“

Budeme volit toho, koho podporuje pan Landa

„Chtěli jsme pana Landu podpořit, tak jsme sem přijeli. Volit budeme toho, koho podporuje pan Landa,“ uvedla Jana Valeková, která do Trocnova přijela s manželem. Vyjádřila svůj názor i na to, co se děje a hlavně dělo kolem covidu.

„Zdá se mi to hodně nadnesené, poněvadž na chřipku umřelo mnohem víc lidí a nikdy se to nikdo nedozvěděl. A možná kvůli tomu covidu teď umřelo mnohem víc lidí na onkologické problémy nebo těch, kteří se včas nedočkali operace,“ vysvětlila a rázně dodala.

„Volili jsme bez roušky a určitě se nenecháme omezovat. Máme názor takový, že jsme zdraví a že určitě si nebudeme imunitu podrývat tím, že tu roušku budeme nosit.“

Vyjádřila se i k petici za českou korunu, kterou nechávala koalice Trikolora Svobodní Soukromníci i během kampaně podepisovat.

„Euro ne, rozhodně českou korunu,“ neváhala Valeková.

„Euro se k nám hodit nebude ještě dlouhou dobu. Jakmile přijmeme euro, tak zchudneme. A to dost brutálně,“ přitakal i manžel, František Valek.





Libor Vondráček a Mirjam Landová. (FOTO: David Hora)

Mirjam Landová: Daň z dýchání? Konec demokratické civilizace!

„Politická situace je opravdu katastrofa. Myslím si, že vládnou úplně jiné síly, než my volíme. Já tedy nevolím tady, ale v Německu. Budu tedy mluvit o Německu. Myslím si, že už nic neplatí, je totální konec demokratické civilizace,“ uvedla a pokračovala.

„To jsou jenom samé zákazy. V Německu už snad chtějí zakázat úplně všechno,“ povzdechla si s tím, že se to netýká rozhodně jen covidu.

„To, co teď vymýšlí v Německu, jako například ta uhlíková daň a podobně…. My jsme si v jednom muzikálu dělali legraci z „daně z dýchaní“ a najednou mi přijde, že už to tak snad opravdu bude? Zašlo to už moc daleko," míní.

„Já chci, abychom žili podle morálních hodnot. Jsem ráda, když člověk něco řekne a platí to. Nenávidím lži a musím tedy říct, když jste z těch Parlamentních listů, tak tam jsem žádné „šroty“ zatím nečetla. (smích). Ale nedávno vyšel článek na iDnes.cz o Zlatém špendlíku, kde jsem si říkala, no to všichni ostatní novináři měli vstát a říct, prostě tady toho člověka okamžitě vyhoďte, že se tomu propůjčil. To je něco odporného,“ rozčílila se (proti novináři, který zmíněný článek napsal, vystoupil Daniel Landa i na svém facebookovém profilu).

Na závěr pak Mirjam Landová vzkázala. „Chceme bojovat za to, abychom mohli svobodně žít.

Nevím, jak moc budeme úspěšní, ale v tomto žít nechci,“ uzavřela.

