Landovský, Smoljak a Bartošek debatovali o Trumpovi

Někdejší český velvyslanec při NATO a dnes šéf ASPEN institutu pro střední Evropu Jakub Landovský vystoupil ve vysílání veřejnoprávní České televize přímo z Kyjeva a konstatoval, že Ukrajina je silná, že Ukrajinci jsou silní. Ale některé šrámy, které Rusové Ukrajincům i ve čtvrtém roce války stále způsobují, jsou opravdu hluboké. „Jako třeba těch sto tisíc sirotků, které tady Rusko vytvořilo,“ podotkl Landovský.

Anketa Máte důvěru k instituci papeže coby hlavy katolické církve? Mám 11% Nemám 81% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 4836 lidí

Teprve, když se zvýší důvěra obou stran, tak je možné jednat o tom, kdo povede nějakou elektrárnu a kdo získá jaké území. „Existují také nějaké ukrajinské požadavky. … Není to nějaký nahodilý seznam věcí. Je to věc, která je komplexní a která snad povede k nějakému výsledku,“ vyjádřil jistou naději Landovský.

Jedním dechem však upozornil na jednu důležitou věc.

„Nikdo Ukrajincům na začátku neřekl, že ta válka bude trvat tak dlouho. Všichni si mysleli, že bude trvat velmi krátkou dobu a že Ukrajina prohraje. Ukrajina svou statečností dokázala dovést ten konflikt do současného stavu, navzdory našim nesplněným slibům. A teď je možná čas ten konflikt na nějakou dobu, ale doufejme, že i možná trvale ukončit a směřovat ke spravedlivému míru. A k tomu vede cesta jedině přes nějaké dočasné příměří,“ vyložil svůj pohled Landovský.

Problém podle něj je, že Rusko mnohokrát porušilo dané sliby. Podle Landovského proto bude důležité, jak budou Rusové postupovat dál. Podle Landovského je problém v tom, že nevidíme do nitra Ruské federace, co se tam děje, co se skutečně děje s tamní ekonomikou, ale zato velmi dobře vidíme, jak 47. prezident USA Donald Trump tvrdě tlačí na Ukrajinu.

Sami Ukrajinci podle Landovského živě debatují o tom, jak by stávající agrese Ruska vůči této zemi měla skončit. Část lidí chce mír co nejrychleji, část i ve jménu ukrajinských obětí volá, že ruským agresorům nelze ustupovat a přenechávat jim ukrajinskou půdu. A mezi těmito dvěma póly se pohybují miliony Ukrajinců.

Landovský také podotkl, že jednou z otázek bude, jak se bude Ukrajina dívat na svého prezidenta Volodymyra Zelenského, který se v době války ukázal jako hrdina, který své zemi pomohl a pomáhá, ale až budou v rámci mírových dohod vyjednány také nějaké ústupky, je otázka, jak Ukrajinci oznámkují svého prezidenta.

Po Landovském dostal v ČT slovo senátor David Smoljak, který konstatoval, že Donald Trump světu nepředložil mírový plán, ale plán kapitulace Ukrajiny, „který jednoznačně vychází z požadavků Ruska“. „Je tam naprosté minimum toho, co by garantovalo nějaké zájmy Ukrajiny,“ zdůraznil Smoljak.

David Smoljak STAN



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kroutil hlavou nad tím, co asi tak v Moskvě vyjednává Trumpův hráč v těchto jednáních Steve Witkoff, který s Putinem mluvil dlouhé hodiny, ale pro Ukrajince jako Ruskem napadenou zemi nezískal nic.

Anketa Znepokojují vás kauzy kolem rychlosti jízdy europoslance Filipa Turka? Znepokojují 5% Neznepokojují 90% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 3804 lidí

Lidovecký poslanec Jan Bartošek dal najevo, že to vidí stejně.

Anketa Máte důvěru k instituci papeže coby hlavy katolické církve? Mám 11% Nemám 81% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 4836 lidí

Upozornil, že to, jak bude vypadat uzavřené příměří, případně posléze mír, tak to velmi ovlivní situaci v Evropě. To, co předvádějí Spojené státy, tak takto se nechová světový lídr. Pokud on napíše na sociální síti X: ‚Putine, přestaň s tím‘, no tak Putin se mu směje. To není žádné vyjádření státníka. Vzkazy vysílané přes sociální sítě skutečně nefungují. Teď je mnohem více prostoru pro Evropu, měli bychom se mnohem víc emancipovat,“ pravil Bartošek.

Když dostal slovo opoziční poslanec Radek Vondráček z hnutí ANO, prohlásil, že si musíme přiznat jednu věc. Že možná známe jen pět procent dohody mezi USA a Ruskem. „A 95 procent té dohody možná neznáme,“ podotkl Vondráček.

Podle jeho názoru je třeba vnímat, že jde o jediný skutečný mírový plán, který je na stole po třech a půl letech zuřící války.

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Není to chaotické. Na ten mírový plán je vynaloženo tolik úsilí a ta hlavní message ze strany Donalda Trumpa je jasná: ‚konec krveprolití‘,“ připomínal Vondráček s tím, že Trump sám tvrdí, že na Ukrajině umírá pět tisíc vojáků týden co týden.

Poslanec SPD Radek Koten proti sobě postavil počínání Donalda Trumpa a počínání evropských politiků. „Co dokázali evropští lídři krom toho, že neustále saturují ten konflikt zbraněmi. Oni říkají, že chtějí, aby se konflikt vrátil do původních pozic, ale skutečností je, že čím déle ta válka trvá, tak tím víc území Rusko získává,“ upozorňoval Koten s tím, že v těchto bojích umírají zejména Ukrajinci. „A já si myslím, že tam je nutné, aby na Ukrajině zůstaly generace, které budou moci Ukrajinu obnovit,“ dodal po chvíli. Pokud bude válka trvat dál, může se podle Kotena stát, že Ukrajinci nebudou mít co obnovovat, protože Rusové možná obsadí další a další ukrajinskou půdu.

Stranou jeho pozornosti nezůstal ani fakt, že klesá důvěra věřitelů v to, že Ukrajinci budou schopni splatit své dluhy.

Radek Koten SPD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Dělá Donald Trump svou práci dobře? Ano 92% Ne 5% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 8157 lidí

Na Ukrajině by to podle Bartoška mohlo bohužel vypadat stejně.

„Odevzdání Krymu nepovede k míru. To povede jen k další válce. Putin je válečný zločinec a vrah. Ruský režim je mafiánsko-teroristický, který zabíjí civilisty,“ připomínal Bartošek.

Hlavním vyjednavačem tady podle lidoveckého poslance musí být Evropa, nikoli Trump, který Putinovi ustupuje.

Smoljak to viděl stejně a zdůraznil, že EU dělá jen to, že pomáhá napadené oběti Ruskem. Pokud Rusko Ukrajinu zardousí, válka také skončí, ale podle Smoljaka takový konec není v našem zájmu.

Vondráček kontroval, že je jediným politikem, který dělá něco pro dosažení míru.

A Bartošek se pořádně rozčílil. Obrátil se ke Kotenovi s Vondráčkem a dal jasně najevo, co si myslí. „To je jako kdybychom viděli nějakého chlapa, jak znásilňuje ženskou, přišli k němu a říkali mu: ‚Prosím tě, to není hezké, co děláš. Mohl bys toho nechat?‘ Ale jediná správná reakce je, že k tomu chlapovi přijdu, chytím ho pod krkem a pomůžu té ženě,“ zdůraznil Bartošek.

Ing. Jan Bartošek KDU-ČSL



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Koten poukázal na to, že mnoho Ukrajinců raději ze své země uteklo, čímž podle poslance SPD ukázali, že nevěří v to, že by jejich země mohla v obraně proti ruské agresi vyhrát.

Bartošek se poté znovu obul do Trumpa. „Jak já sleduji Donalda Trumpa, tak on není schopen sledovat ani cenu vajíček na americkém trhu, takže takovouhle relevanci přikládám jeho vyjádření,“ nechal se slyšet lidovecký zákonodárce.

Upozornil, že Trump chaoticky jedná nejen o válce na Ukrajině, ale také o clech. Ta vůči většině světa chvíli platí, chvíli neplatí, chvíli jsou vyšší, chvíli nižší.

„Takhle nejedná světový lídr. Takhle se nejedná o clech, ani o dohodě s Ruskem. Úplně na rovinu, na mě to dělá dojem, že si je Putin vodí,“ konstatoval Bartošek.

Se Smoljakem se shodli, že Evropané by na jedné straně měli posílit Ukrajinu, aby si Rusko další útok rozmyslelo a vedle toho musí posílit i vlastní bezpečnost, protože Rusové se v EU pokoušejí provádět různé operace.

Vondráček a Koten se naopak shodli, že ke třeba udělat vše pro ochranu lidských životů, byť by uzavření míru znamenalo pro Ukrajinu i nutnost přistoupit na mnohé ústupky.

Psali jsme: Rubio: Na Ukrajině to není naše válka. Jde nám o Čínu Válka mezi Trumpem a Zelenským se rozjela naplno „Nemá se čím chlubit!“ Trump zpražil Zelenského, že kazí jednání Zahradil: Havel byl amatér. Nic vlastního nevymyslel, jen pomáhal kamarádům