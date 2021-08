Langšádlová má obavy o afghánské ženy. A svět se strašně směje „výzvě“ amerického ministerstva zahraničí

„S těžkým srdcem jsem přes víkend sledovala rychlý postup Talibánu proti afghánské vládě a jejich nedělní vítězství. Byl to vskutku smutný víkend, když si do toho taky domyslím, jak česká vláda nechala část tlumočníků na holičkách. Ostuda!“ uvedla na svém sociálním profilu Helena Langšádlová.

„Jsem i velice skeptická ke slibům Tálibánu, že bude respektovat práva žen, menšin, jiná náboženství a lidská práva. Možná bychom tomu mohli naivně věřit, kdyby se již na Tálibánem dobytém území nezavíraly školy pro dívky. Uvidíme, co přijde, ale moc optimisticky to nevidím,“ dodala Langšádlová.

A sociálními sítěmi rezonuje i výzva Ministerstva zahraničí vůči Tálibánu, aby vytvořil inkluzivní a reprezentativní vládu. „Toto není parodie na Babylon Bee. Je to skutečná věc, která se právě stala,“ uvedl na sociální síti filantrop Matt Walsh. Babylon Bee je populární anglicky psaný web, který paroduje nápady progresivních liberálů.

„To je zatím nejvíc. Tahle výzva se zapíše boldem do dějin,“ okomentoval to Adam Sliwka.

A své k tomu napsal i šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl. „Ano, ano. Ministrem sociálních věcí bude samozřejmě Alžbětko a předsedou vlády bílá lesba bez vousků,“ dodal.

The State Department calls on the Taliban to form an “inclusive and representative government.”



This is not a Babylon Bee skit. It’s a real thing that just happened.



