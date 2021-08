Langšádlová se Skopečkem v Nymburce čelili dešti. SPOLU prý může vyhrát. Babišovi vyčetli velké dluhy

reklama

Na louce stálo mobilní kino, s nímž zástupci SPOLU objíždějí Českou republiku a po hovorech s voliči promítají pod širým nebem film Ženy v běhu. Nedaleko mu sousedil také společný, modrý předvolební stánek politických stran ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Hodinu před promítáním na místě nebyl nikdo kromě realizátorů týmu a park celkově zel prázdnotou. U východu z parku pak bylo možné zastihnout poslankyni TOP 09 Helenu Langšádlovou a také poslance ODS Jana Skopečka. Anketa Chcete, aby byl Babiš premiérem až do roku 2025? Ano 77% Ne 20% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 8263 lidí

Průzkumy mě z míry nevyvádějí

Koalice SPOLU předběhla podle průzkumů koalici Piráty se Starosty a nezávislými a drží se na druhém místě za hnutím ANO. Spojit síly KDU-ČSL, ODS a TOP 09 byl podle obou poslanců správný krok. „My jsme se rozhodli a máme za cíl udělat co nejlepší volební výsledek, protože jsme přesvědčeni, že je třeba změnit politické poměry v České republice. Za sebe mohu říci, že nezkoumám, jak dopadl nějaký průzkum, mě z míry nevyvádí, i kdyby čísla byla horší. Chci dát do kampaně co nejvíce, abych si den před volbami řekl, že jsem pro co nejlepší výsledek udělal maximum možného,“ vysvětlil Skopeček redakci s tím, že během kampaně se proto všichni snaží pozitivně vysvětlovat programové priority, žádané změny i chyby současné vlády. Podotkl, že nakonec to budu voliči, kdo jejich práci zhodnotí.

„Pravostředové spojení má smysl. Myslím, že jsme silná koalice a máme šance vyhrát,“ sdělila Helena Langšádlová, podle níž jsou čísla v průzkumech důsledkem dobré práce stran i vzájemné spolupráce. „Je těžké rozeznat a rozdělit ty faktory, ale myslím, že jsme začali kampaň dobře, je z nás cítit energie, je dynamická a začíná se to projevovat i v preferencích,“ shrnul poslanec občanských demokratů.

Oba také reagovali na prohlášení prezidenta Miloše Zemana, že sestavováním vlády pověří nejsilnější politickou stranu, nikoliv koalici. Narážel tak právě na předvolební spojování stran a hnutí. „Náš ústavní systém je takový, že prezident může něco zdržovat, má dvě šance. Ale když – a já tomu věřím – by měla změna 101 hlasů ve Sněmovně, tak třetí pokus na sestavení vlády má zkrátka předseda Sněmovny,“ vysvětlila Langšádlová. Skopeček tvrdí, že jeho úkolem je realizovat co nejlepší volební výsledek, aby podobná diskuse ani nebyla potřeba: „Věřím, že když ten výsledek bude dobrý a když prezident Zeman uvidí, že je poptávka po politické změně, nebude ji blokovat a bude se chovat jako demokratický prezident, který ctí pravidla, zákony a Ústavu České republiky a pověří toho, kdo bude mít šanci sestavit většinovou vládu.“

Migraci řešíme celé volební období

Anketa Mají Piráti kvalitní program pro seniory? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7874 lidí

Nynější političtí spojenci nejsou spokojení s tím, co současná vláda provádí se státním rozpočtem a jako hlavní problém vnímají velké zadlužení země. „Každý rozumný člověk, který spravuje rodinný rozpočet, si musí odpovědět sám, zda je možné neustále kupovat dovolené a vánoční dárky prostřednictvím splátkové nebo úvěrové kanceláře. Každý na to dříve nebo později dojede a nebývají to hezké konce. Česká republika patřila vždy v minulosti – do nástupu Babišových vlád – k zemím, kde fiskální odpovědnost existovala, i když ne dokonalá, i u levicověji orientovaných vlád v České republice. Co se děje teď, je za hranou čehokoliv racionálního, rozumného, je to strašlivě nebezpečné a nemůže to dopadnout dobře,“ řekl redakci občanský demokrat. Skopeček současně řekl, že jedním z hlavních motivů a volebních bodů SPOLU je zastavit zadlužování. „Já mám dvě děti a nechci, aby jednou platily za to, že nejsme schopni dlouhodobě hospodařit. A stát není schopen dlouhodobě hospodařit s tím, co každý rok vybere na daních. To není možné a já nechci, aby děti a jejich děti platily naše dluhy, co nasekáme my, protože nejsme schopni si něco odepřít,“ dodal.

Psali jsme: „To nebyla vojenská akce.“ Tálibán, opium, maňásci USA, peníze. Generál končí diskusi „Dvořák, Takáč, vykopněte je z ČT! Ser*u nás, zrušit!“ slyšel Babiš na Zemi živitelce. Lidé mu toho řekli mnohem víc Kyjov: Rekonstrukce ulice Vrchlického začala Piráti se potápí. Co měsíc, to 3 procenta dolů. A tak jde dopředu Rakušan

K tomu se přidala i dlouholetá politička TOP 09: „Opravdu jsme na tom byli poměrně dobře, ale nynější dynamika zadlužování je nesmírně rychlá a v tuto chvíli ji nelze svádět ani na opatření kvůli koronaviru. I podle Nejvyššího kontrolního úřadu nešla velká část financí vůbec na řešení koronaviru, a to více než ze 40 procent. Je to bezbřehé utrácení a uplácení voličů na úkor společnosti,“ popsala svůj pohled redakci Langšádlová.

Pandemický stav měl skončit už dávno

Část českých právníků vyzvala vládu, aby ukončila pandemický stav, protože současná čísla nově nakažených nemocí covid-19 nepovažují za pandemii. Stěžují si, že jsou lidem odepírána jejich práva a svobody. Podle Skopečka měl pandemický stav skončit už dávno. „Byl jsem velký kritik plošných opatření, která omezovala svobodu. Chápal jsem to na začátku, když byla země i vláda vylekaná a nevěděla, co dělat. Na druhé straně, když jsme v tom problému žili řadu měsíců, měla přijít cílená opatření zaměřená na konkrétní rizikové skupiny, na konkrétní rizikové regiony a místa. Snažili jsme se, aby pandemický stav skončil ve Sněmovně už několikrát, a mě velmi rozčiluje, jak jsem před pár dny slyšel, že hygiena zpřísňuje pravidla ve smyslu, že posílá lidi do karantény už na 14 dní. A to ve chvíli kdy ti, co chtěli být očkovaní, už očkovaní jsou, a přestože počet nakažených v nemocnicích není nijak dramatický a aktuální problém nehrozí. Vadí mi jakékoliv omezování svobody, chápal jsem to na začátku, ale později to mělo být cílené a co se děje, s tím nesouhlasím,“ kritizoval vládní postup.

Stejně to vidí i Helena Langšádlová: „Určitě se shodneme, že opatření mají být účinná, ale musíme respektovat principy právního státu. My musíme respektovat a dodržovat všechna rozhodnutí soudu. Vláda opakovaně přijímala opatření, která neobstála v soudních přezkumech, a to vidím jako znepokojivý a velký problém, protože tím snižuje povědomí, že všichni musí dodržovat pravidla a rozhodnutí soudu,“ vysvětlila. A oba také odmítli zvažovat povinné očkování. Jan Skopeček dokonce dodal: „V žádném případě, to bych držel hladovku.“

V parku, kde se měla konat kampaň, byl kvůli dešti za chvíli stánek složený a tým prakticky připravený k odjezdu. Několika lidem na místě Skopeček vysvětloval, že z důvodu špatného počasí letní kino bohužel nebude.

Psali jsme: Nadace ČEZ: Život bez bariér v Nové Pace rozšířil počet kompenzačních pomůcek, které může půjčovat Pravda o vakcínách. Profesor Linhart na ČT bořil mýty. Srdeční komplikace? Je to jinak Hejtman Vondrák: Infekce se nejvíce šíří mezi neočkovanými ve věku šestnáct až třicet let Zeman měl mylné informace, udeřil Babišův kontrolor BIS

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.